美國波浪機器公司宣布專利成功審查



加利福尼亞索拉納海灘, 2023年11月28日 - (亞太商訊) - 美國波浪機器公司（AWM）宣布，由WhiteWater West Industries, Ltd（WW）挑戰的AWM專利，即水上公園吸引力供應商和 Endless Surf的推廣者，已經通過美國專利商標局（USPTO）的審查並得到驗證。 在這項裁決之前，在AWM的勝利中，美國專利商標局已經拒絕了WW提出的挑戰其他專利的請求。 總體而言，迄今為止，WW挑戰的四項專利中的三項已完全確認，而一項專利保留了大多數可專利化的權利要求。 這些最新的決定進一步加強了AWM在基於序列的氣動衝浪技術方面的獨家所有權，該技術已註冊商標為 PerfectSwell®。 這些專利在加拿大、德國、法國、西班牙和英國等國家都有相關的國外對應專利。 AWM擁有龐大且不斷成長的專利組合，保護PerfectSwell®技術，如巴西所見，PerfectSwell®是與 JHSF合作的多功能房地產開發中的支柱。 Manuel de la Cerra 律師事務所負責AWM的專利審查。 Bryan Cave Leighton Paisner LLP 是一家全球律師事務所，作為AWM在IPR程序和商業化方面的法律顧問，AWM在美國、巴西、葡萄牙、澳洲和日本等地繼續快速擴展PerfectSwell®全球網路。 AWM的創辦人布魯斯·麥克法蘭（Bruce McFarland）表示：「公司不斷創新和大量投資於獲取和保護專利，確保了對AWM和我們的業務合作夥伴的PerfectSwell®目的地的價值的保護，保護所有 利益相關者免受不公平競爭的侵害。”“PerfectSwell®品牌得到專利創新的支持，涵蓋了氣動衝浪產生、波浪設計、阻尼、機械和衝浪池形狀的各個方面。” "序列是秘密的關鍵，這就是為什麼我們對其進行了專利保護。這次勝利意味著PerfectSwell®風格的序列剝離波，如A-Frame™、Point Break™、Split Peak™等，仍然受到AWM專利 的保護，"美國波浪機器公司業務發展經理威廉·麥克法蘭（William McFarland）表示。 "公司將繼續推動新的想法和創新，隨著我們推出PerfectSwell®衝浪目的地。" 關於American Wave Machines： American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R)技術的發明者和開發商。 AWM 開發世界級的衝浪設施目的地，擁有可靠的財務狀況和刺激的衝浪者。 PerfectSwell(R) 在市場上獨樹一幟，並受到全球 50 多項專利的保護。 自 2007 年以來，American Wave Machines 在全球各地的地點進行了超過 4,000,000 次衝浪活動。 www.americanwavemachines.com 關於Bryan Cave Leighton Paisner LLP： Bryan Cave Leighton Paisner LLP 是一家全球性的綜合律師事務所，其合作夥伴和其他顧問遍布北美、歐洲、中東和亞洲的31個辦公地點，包括所有主要的金融中心。 該律所為客戶提供緊密聯繫的法律建議，無論何時何地，以及何時需要。 該律以其關係驅動、協作文化、多元法律經驗和產業塑造創新而聞名，並為客戶提供全球範圍內其中一流的併購、房地產、金融服務、訴訟和公司風險實踐。 關於Manuel de la Cerra： Manuel de la Cerra 是一位經過麻省理工學院（MIT）和史丹佛大學培訓的專利律師，擁有超過25年的法律經驗。 德·拉塞拉先生了解高度複雜的智慧財產權問題，並為客戶提供最高水準的代表服務。 他曾在專業從事智慧財產權的主要律師事務所擔任律師，並具有在一家大型跨國電子公司擔任智慧財產權訴訟團隊負責人的內部經驗。 聯絡人: Manuel de la Cerra manny@delacerralaw.com



話題 Press release summary



部門 本地, Sports

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

