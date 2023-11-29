深入佈局外渠發展 國美類加盟模式釋放積極效應

香港, 2023年11月28日 - (亞太商訊) - 近日，國家統計局發佈數據，10月份，社會消費品零售總額43333億元，同比增長7.6%；1-10月份，商品零售343535億元，同比增長5.6%。逐漸復蘇轉好的整體消費環境，為國美零售（493.HK）轉型發展的選擇添加重要砝碼。

而國美零售的股價在近期表現出乎意料，11月17日當天漲超80%，接下來幾日國美零售股價雖有震蕩，但仍維持相對高位。接連的股價上升表明，市場願意為在業務上積極革新進取的公司買單。事實上，國美零售作為老牌零售商，一直展現出自救的决心和成效。近年來，公司通過戰略聚焦，發揮供應鏈核心優勢，締造以自營為主的輕資産模式零售業生態圈；近期類加盟計劃進行的熱火朝天，或許讓市場看到多一分的翻盤可能，如果國美零售能够成功實現這一轉型，也將為整個行業樹立新的標杆，提供新的參考。

今年上半年，國美零售推出類加盟合資合作，業內人士表示，國美零售「類加盟合資合作計劃」可以看作是公司轉型後打造的新商業模式，通過品牌賦能等方式與加盟商携手合資開辦公司，在開放商業平台、品牌資源、供應鏈等領域實現共建共贏。這一創新舉措將為廣大企業提供了一種全新的加盟經營模式，為其實現快速發展和品牌提升帶來巨大機遇。

目前，國美零售類加盟合資合作已在全國開花，截止目前，類加盟合資合作公司已完成簽約17家，還有55家企業正在簽約過程中。其中東北地區，包括瀋陽、吉林、哈爾濱、大連、天津等區域已進入實質化運營階段，上海、蘇錫常等華東地區，雲南、貴州、成都等西部地區及山東省供應鏈公司已進入簽約落地階段。

在傳統營銷方式基礎上，類加盟合資公司積極探索發展路徑，不斷開拓外部發展渠道，並取得了顯著成效。以瀋陽類加盟公司為例，十一黃金週期間的8天內銷售額突破了2000萬，而在雙十一期間的7天內實現了銷售額超過1800萬元，僅11月10日當天的銷售額就接近500萬元。據瞭解，目前瀋陽類加盟公司的日均銷售額已經超過150萬元。瀋陽類加盟合資公司采用抖音的「職人+達人」雙線作戰策略，已經成功開通了抖音本地生活，並完成了全員職人的注册。至今，瀋陽類加盟公司已經發佈了1018條視頻，門店曝光超600萬次，深度曝光超70萬次。公司與進駐店內的各廠家合作，開展了抖音達人探店活動，探店達人數量超70人，累計播放量超一千萬。對於當前的國美零售來說也是如此，在類加盟公司不斷扎根的同時，與快手、抖音、短視頻、本地生活等外部渠道和直播平台的深入合作，同時不斷革新自身的電商平台，拉動銷售額不斷增長。

接下來，國美零售將充分利用其在供應鏈整合、連鎖經營、物流網絡、服務標準設計、商品研發定制、社群等領域的優勢，同時依靠國美品牌的號召力和影響力，積極拓展類加盟網絡佈局，吸引各方社會力量的加入，包括業主物業、家電品牌商、店長、代理商以及推手等。通過這一系列舉措，國美零售希望進一步擴大其影響力和市場份額，並與更多的合作夥伴共同實現共贏的局面。儘管國美零售目前面臨經營困境，這反映了實體零售企業所面臨的廣泛挑戰，短期內，國美零售仍然需要走過這一段轉型陣痛期，這既是挑戰也是機遇。通過當前的國美零售發展，隨著與類加盟網絡佈局，並配合快手、抖音、短視頻、本地生活等外部渠道的深入合作，以及國美自身不斷創新，相信國美的轉型之路將越走越寬廣，為行業帶來新參考新活力。

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