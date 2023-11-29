正利控股 (3728.HK) 2023年中期業績盈利翻倍 展現強勁增長實力



香港, 2023年11月28日 - (亞太商訊) - 正利控股有限公司(以下簡稱「正利控股」或「本集團」，股份代號3728)於周一公布2023年中期財務業績，成績非常理想，比較上年同期，純利增長達126.2%至3.4百萬港元，更錄得總收入飆升77%及稅前盈利上升181.4%。 正利控股截至2023年9月30日止六個月的中期業績利潤增加，主要由於同比上年開展更多新建築項目，工程大多以上蓋建築為主，包括開發及再開發教育、住宅及商業樓宇。本集團持續實現收益增長，保障股東利益，每股基本盈利為0.34港仙，相比上年同期每股基本盈利0.15港仙。 本集團實力穩健，將繼續利用現有的客戶網絡尋找潛在的建築項目。作為香港的總承建商，我們專注於核心私營項目的業務的同時，也積極尋求香港公營項目的任何機遇，以開拓更多不同的商機。 正利控股主席吳彩華先生表示:「在大灣區發展與其經濟復甦的環境下，本集團對香港經濟和建造業前景充滿信心，期待建造業可受惠於今年第三季政府推出的補充勞工優化計劃，紓緩人手短缺問題，增加勞工供應以支持香港長遠發展。」 媒介查詢： New Smile Limited Strategic IR & PR Consultancy Jenny Lai jenny.lai@newsmilehk.com Richard Wong richard.wong@newsmilehk.com Elina Zhang elina.zhang@newsmilehk.com 電話：+852 2126 7076 編輯垂注： 正利控股有限公司「正利控股」或「本集團」 正利控股有限公司為一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，是香港的一名總承建商，在公營和私營部門有超過23年的承建經驗。正利控股及其附屬公司的主要業務是在香港提供建造及顧問工程及項目管理服務。主要從事提供的業務包括底層結構建築工程服務，上蓋建築工程服務及以總承建商身份提供維修、保養、改建及加建現有結構(RMAA)的工程服務等。正利控股於2017年9月18日在香港聯合交易所有限公司從創業板轉主板上市，股份代號為3728.hk。 公司官網：http://www.chingleeholdings.com



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