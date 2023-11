業聚醫療擬斥資約1,500萬美元收購印尼經銷商84%股權

香港, 2023年11月27日 - (亞太商訊) - 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929)欣然宣佈,於2023年11月27日,透過旗下全資附屬公司收購PT Revass Utama Medika(「PT Revass」) 84% 的已發行股本。是次交易的初始估計代價為1,512萬美元,實際代價將根據PT Revass於2023年財年錄得的實際利潤釐定,預計介乎1,008萬美元至2,016萬美元之間。收購代價將從集團全球發售所得款項及經營所得現金撥付。 PT Revass乃一間主要從事銷售及分銷心血管介入、神經介入、外周介入及連續腎臟替代療法產品的成立於印度尼西亞公司。於2022年財年,其稅後利潤為143億印尼盾(折合約92萬美元)。截至2023年6月30日止,該公司的未經審計資產淨值約881億印尼盾(折合約570萬美元)(1)。收購完成後,PT Revass將成為集團的間接非全資附屬公司,其財務業績將併入集團的財務報表。 業聚醫療董事長、執行董事兼行政總裁錢永勛先生表示:「PT Revass在印尼從事醫療器械銷售及分銷超過10年,經過多年努力耕耘,已在印尼建立了強大的銷售網絡,覆蓋當地超過200個心導管室,在醫療行業中享負盛名。這次收購PT Revass,意味著集團在印尼市場將由分銷模式轉為直銷模式經營,這不僅能直接提升集團收入和盈利,更能有效加快我們進一步拓展這人口龐大且經濟高速發展的市場。」 PT Revass董事會主席Andriatno Martono先生表示:「我們很榮幸能與全球主要的PCI及PTA介入器械製造商業聚醫療達成買賣協議。業聚醫療和PT Revass均肩負相同的使命,致力為病患提供高質量的醫療器械和治療方案。業聚醫療於國際巿場上營銷經驗豐富,旗下產品優質創新,在其帶領下,我們將能把更多高質量的血管介入醫療器械引入印尼市場,惠及更多當地病患者。」 業聚醫療自2010年,在印尼市場引入首款球囊產品Sapphire後,通過持續的醫生教育活動和不斷更新的產品組合,致力擴大當地市場滲透率。於2022年財年,印尼市場為集團貢獻收入3.1百萬美元,佔整體收入2.2%,同比增長達29.6%。根據世界銀行數據,印尼人口於2022年已達到2.76億人,是全球人口排名第四的國家。而世界衛生組織資料顯示,缺血性及高血壓性心臟病是印尼第二大的致死病因,隨著經濟不斷穩步增長,印尼醫療開支佔整體GDP的比例連年上行,用於進行PCI手術的心導管室數量亦逐年攀升,預計未來仍將保持上升趨勢,因此集團認為是次交易將為未來收入和盈利提供可持續的增長動力。 (1) 按10,000印尼盾兌0.64美元計算 關於PT Revass Utama Medika PT Revass Utama Medika於2010年成立,是一家從事分銷及營銷心血管介入醫療器械的公司,在成立之初為業聚醫療支架和球囊的進口商和分銷商。為促進業務增長,及拓展業務,PT Revass Utama Medika亦分銷心血管介入支持器械的其他醫療配件。公司已於印尼群島範圍內建立了廣泛的銷售網絡,覆蓋30個主要城市。PT Revass Utama Medika致力成為值得信賴的領先商業夥伴,於印尼提供最佳心血管介入醫療器械。 如需瞭解更多詳情,請訪問公司官網:https://www.revassutamamedika.com/ 關於業聚醫療集團控股有限公司 業聚醫療是一家主要的全球醫療器械製造商,專門生產用於經皮冠狀動脉介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)的介入器械。業聚醫療的總部位於中國香港,産品銷往全球超過70個國家和地區。集團亦專攻冠狀動脉支架產品,並積極將業務擴展至神經血管介入及結構性心臟病領域。截至2023年6月30日,業聚醫療已於全球擁有超過210項授權專利及已公佈專利申請,其內部研發團隊擁有逾20年的產品開發經驗,並已開發出世界領先的專有技術。 如需瞭解更多詳情,請訪問集團官網:https://orbusneich.com/



