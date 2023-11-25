完美醫療公佈2023/24年度中期業績

香港, 2023年11月24日 - (亞太商訊) - 全球最大的醫療美容營運商之一，完美醫療健康管理有限公司（「完美醫療」或「公司」；股票代碼：1830.HK）連同其附屬公司（統稱「集團」）欣然宣佈其截至2023年9月30日止六個月的中期業績。

業績亮點

-- 本集團收益增加7.5%至718.1百萬港元，受惠於2023年年初疫情緩和，香港和中國內地的收入增長勢頭強勁。

-- 本集團EBITDA增加5.4%至242.1百萬港元。

-- 本集團純利增加10.4%至166.4百萬港元，純利率為23.2%。每股基本盈利為13.2港仙。若撇除上一財政期間的一次性政府補貼，經調整稅後純利增加27.1%。

-- 董事會建議向股東派付中期股息每股13.2港仙及特別股息每股1.0港仙。

-- 本集團於香港、中國內地、澳門、澳洲及新加坡的服務面積合共297,000平方呎，並於期內在香港增設兩間店舖。

本集團於回顧期內取得令人滿意的業績，受惠於本集團在香港及中國內地來自新客戶可觀的回報，以及與忠實客戶的穩固關係。本集團的收益按年增加7.5%至718.1百萬港元（2022/23財政年度中期：668.3百萬港元）。本集團的EBITDA按年增加5.4%至242.1百萬港元（2022/2023財政年度中期：229.7百萬港元）。本公司權益持有人應佔利潤為166.4百萬港元，按年增加10.4%（2022/23財政年度中期：150.7百萬港元），即本期間的純利率增加0.7百分點至23.2%（2022/23財政年度中期：22.5%）。每股基本盈利為13.2港仙（2022/23財政年度中期：12.1港仙）。

截至2023年9月30日，本集團在香港、中國內地及海外的服務面積合共297,000平方呎。

香港業務

隨著店舖利用率改善及香港新開設社區店舖的貢獻，來自香港業務的收益按年增加11.6%至549.6百萬港元（2022/23財政年度中期：492.4百萬港元），超越香港業務於2019/20財政年度中期疫情前的收益7.2%。收益恢復至2019/20財政年度中期水平，展示集團在重整業務營運方面取得成功。目前，來自香港業務的收益佔本集團收益的76.5%（2022/23財政年度中期：73.7%）。

截至2023年9月30日，本集團於香港擁有完善的服務中心網絡，覆蓋服務面積合共192,000平方呎，在期內於荃灣及太古新增兩間店舖。

於回顧期內，受惠於忠實顧客的堅定支持，本集團的核心醫療美容服務需求殷切。本集團藉此機會重整其業務模式，透過在中高檔購物中心及住宅地區引入社區店舖，進一步擴大在香港的地理覆蓋範圍。大單店方面，本集團位於銅鑼灣及尖沙咀的醫療旅遊旗艦中心取得熱烈迴響，跨境客戶對集團的高端醫療美容服務需求強烈。

非醫療美容業務方面，其包括一系列輔助醫療管理服務，包括生髮療程、痛症治療、健康篩查服務及其他美容及健康服務，與集團的醫療美容服務全面結合。期內，本集團在提升醫療美容業務後，加強對醫療業務的交叉銷售。

香港以外地區

來自香港以外地區的收益按年減少4.2%至168.5百萬港元（2022/23財政年度中期：175.9百萬港元），此乃受到新加坡及澳洲需求減少影響但受到中國大陸復甦補償。目前，來自香港以外地區的收益佔本集團收益的23.5%（2022/23財政年度中期：26.3%）。

於回顧期內，受惠於消費者需求逐步恢復及本財政期間內並無暫停業務，中國內地及澳門的經營利潤同期改善。截至2023年9月30日，本集團在中國內地及澳門的戰略地點網絡覆蓋22間店舖。於本財政年度上半年，澳洲及新加坡的營運表現受到持續通脹環境及生活開支高企影響，國際市場可能需要一段時間方可復甦。

前景

完美醫療執行董事、主席兼首席執行官歐陽江醫生表示：「本財政年度上半年的良好業務表現，顯示我們卓越的商業模式可抵禦低迷的市場情況。我們仍然堅持『醫療保健+醫療美容』的核心策略，務求滿足消費者的個人需求。

市場需求在經歷三年疫情後已整體回升，今年香港旅客造訪人次回升，將為本集團帶來更多跨境顧客。這將進一步鞏固集團長遠成為大灣區最受歡迎的醫療美容服務中心的決心。

在中國內地，我們將密切關注市場動態及經濟形勢，以應對經濟波動。為把握購物中心人流量的反彈，我們將不遺餘力地優化業務運營，提高店舖生產力。對於國際市場，我們將以謹慎且穩健的方式推動國際業務發展，並始終致力於客戶滿意度。」

有關集團2023/24年度中期業績的進一步信息，請參考公司在香港聯交所網站的中期業績公告。https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1124/2023112400234_c.pdf

關於完美醫療健康管理有限公司

完美醫療健康管理有限公司成立於2003年，是一家跨國醫療集團，是全球最大的醫療美容營運商之一。集團主要專注於無創醫療美容服務及醫療服務，現主要分佈於香港、中國、澳門、澳洲和新加坡，截至2023年9月30日，服務總面積約為297,000平方呎。我們的專業服務涉及廣泛，並保證最大的安全性和療效。公司於2021年5月27日獲納入MSCI香港小型股指數，顯示資本市場對本公司表現及投資價值的認可和肯定。

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