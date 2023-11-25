中滙集團公布2023財年全年業績

香港, 2023年11月24日 - (亞太商訊) - 中滙集團控股有限公司 （「中滙集團」或「集團」，股份代號：0382.HK）公佈截至2023年8月31日止年度（「報告期」）之經審核2023財年全年業績。

業績亮點（截至2023年8月31日止年度經審計之相關數據）

-- 收入同比增長17.0%至約人民幣1,973.0百萬元；

-- 毛利同比增長19.9%至約人民幣1,018.4百萬元；

-- 本公司擁有人應佔經調整淨利潤同比增長15.3%至約人民幣667.8百萬元；

-- 建議派發末期股息每股9.0港仙；

-- 全年派息比率30%；

-- 在校學生人數約8.6萬人，同比增長11.0%。

於報告期內，集團錄得收入約人民幣1,973.0百萬元，較去年同期增長17.0%，主要因集團旗下境内學校在校學生人數及平均學費增加。本公司擁有人應佔經調整淨利潤則同比增長15.3%至約人民幣667.8百萬元。在校學生人數約8.6萬人，續創歷史新高。集團董事會建議派發截至2023年8月31日止年度之末期股息每股9.0港仙，連同中期股息每股9.0港仙，全年股息為每股18.0港仙，全年派息比率為30%。

執行董事兼首席執行官，廖伊曼女士

由左至右：投融資及投資者關係部總監，印國庭先生；首席運營官，劉文琦女士；首席財務官, 廖旭東先生

配合國家政策 推動職業教育高質量發展

近年來，國家密集出台多重利好政策，持續鼓勵職業教育發展，完善職教制度頂層設計。2021年「十四五」規劃中指出，期望「十四五」規劃期間國內高等教育毛入學率需提至60%的目標。2022年10月，黨的二十大報告指出「深入實施科教興國、人才強國戰略」、「堅持教育優先發展」、「加快建設教育強國」、「加快建設高質量教育體系」。2022年12月，中共中央國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035）》，明確提出「完善職業技術教育和培訓體系、增強職業技術教育適應性」、「鼓勵社會力量提供多樣化教育服務，支持和規範民辦教育發展」。而2023年6月，國家發展改革委、教育部等8部門強調職業教育產教融合發展。受惠多項國策利好，集團緊跟國策，堅定不移地走高質量發展之路，持續深化產教融合，全面提高教育教學和人才培養質量，擔起培養各行業高素質技能型人才的重任。

緊跟產業發展市場所需 堅持高質量高合規辦學

集團積極響應國家發展戰略，緊貼粵港澳大灣區及成渝經濟圈產業發展步伐，針對戰略性新興產業發展和現代經濟體系建設要求，申報如人工智能技術應用、智能網聯汽車技術、工業機器人應用與維護、電子商務、護理學在內的20個新專業。此外，集團旗下各院校優質專業建設亦取得豐碩成果，其中，廣州華商學院共獲批1個國家級、6個省級本科一流專業，以及9門省級本科一流課程。辦學以來，集團始終堅持面向產業發展和市場急需，緊密對接人才需求旺盛的朝陽行業，主動增設相關專業，不斷完善職業教育專業佈局，以滿足市場及各類稟賦學生多樣化選擇和成才的需求。

逐步推進產教融合校企合作 培養具國際視野的應用型人才

報告期內，集團緊扣國家重點產業發展戰略，結合優勢學科，與多家行業龍頭企業建立戰略合作關係，攜手共建包括大健康、創意藝術、電子商務、雲會計等多個產業學院和實驗實訓基地。同時，集團深耕「校企協同育人」理念，攜手逾1,000家知名企業及上市公司開展校企合作，實現校企間人才、技術與資源共享，及產業需求與深化產業定向人才培養的有機結合。國際化辦學亦是集團的辦學特色之一，隨著疫情限制的解除，學生對境外學習和交流的需求不斷攀升，集團先後組織多批學生前往香港、新加坡和澳洲學習，幫助學生和教師更好地了解國際市場發展，提升學生綜合能力和就業競爭力。

未來展望

展望未來，依託強有力的政策支持，本集團將緊跟國家政策與市場趨勢，辦好以就業為導向的職業教育，深化新時代需求的學科專業建設，積極打造高水平的實訓體系，並持續引進先進管理理念和加大基礎設施投入，培育具備國際視野的創新型、複合型及有社會責任的應用型人才，為中國教育事業發展和國家經濟社會進步做出積極貢獻。

關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「集團」，股份代號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者，於2019年7月16日在香港主板上市。截至2023年8月31日，集團的全日制在校學生人數約8.6萬人，旗下擁有9間民辦教育機構，分別是：位於中國廣東省的廣州華商學院（應用型本科）、廣州華商職業學院（高等學歷職業教育）、廣東華商技工學校（中等學歷職業教育）；位於中國四川省的四川城市職業學院（高等學歷職業教育）、四川城市技師學院（中等學歷職業教育）；位於中國香港的大灣區商學院 GBA Business School（GBABS）；位於澳大利亞的澳洲國際商學院Global Business College of Australia（GBCA）、澳大利亞中滙學院Edvantage Institute Australia（EIA）；以及位於新加坡市區的新加坡中滙學院Edvantage Institute (Singapore)（EIS）。

集團在專注辦學的同時，也積極承擔企業社會責任，在慈善民生、鄉鎮扶貧、教育振興等社會公益事業廣泛開展社會貢獻活動，以實際行動主動履責，積極回饋社會。自上市以來，集團在ESG領域貢獻突出，並於2021年榮獲「InnoESG Care Prize」獎項，2022年榮獲格隆滙「年度中小市值社會責任」獎、智通財經「最具社會責任上市公司」獎。

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