日本館進駐樂齡科技博覽暨高峰會 展示以科技及早預防認知障礙 防治中風

香港, 2023年11月24日 - (亞太商訊) - 一連四日的「樂齡科技博覽暨高峰會2023」（GIES）昨日在會展正式拉開序幕，香港日本人商工會議所繼去年後，今年再度參展，並以「從日本科技探索醫療保健的未來」為主題，設置日本展館，展示以科技及早預防認知障礙症、防治中風等技術和產品，讓公眾了解日本最新的樂齡技術及服務。

鷲北：推介日本優質醫療產品技術和服務

日本館設於會展1A-C的B119攤位，香港日本人商工會議所副會長兼保健及藥物委員會主席鷲北先生表示，除了展示日本駐香港總領事館就日本厚生勞動省推動的「地區綜合護理系統」設置展板外，Fine、FUJIFILM、三井物産、NEC、OMRON、Saraya、信興科技、Sojitz、CogSmart等日本企業亦展出了穿戴式裝置、健康管理應用程式、社交機械人、移動支援機器人、護理產品和吞嚥困難輔助食品、淋浴支援機器等，並作即場示範。今年再次參展，期望繼續向追求優質護理復健產品香港消費者推介醫療與保健相關產品、技術及服務。

香港人口老化嚴重，認知障礙症作為老人家的尋常病之一，據有關統計，全港70歲或以上長者每10名便有1名患者，85歲以上患病率更高達三分一，情況不容忽視。2020年在香港成立的日資企業——康希亞洲有限公司（CogSmart Asia Limited）首次參展，展示健康監測及維護裝置及系統——BrainUp，它是一款在智能手機上運作的應用程式，與配戴在手腕上可穿戴的設備，如智慧型手錶結合使用，通過從可穿戴設備獲取和分析使用者的心率，以防止健康階段的認知功能下降、防止海馬萎縮，以及減輕相關疾病的風險。

BrainUp應用程式 防止海馬萎縮

CogSmart總經理（香港）陳宗昊表示，BrainUp是一項無需藥物作認知障礙症預防管理的應用程式。特別在個人化日常運動方面，提供大腦健康分析及生活習慣方面的建議。此應用程式在日本已推行3年，主要用於外展醫療服務，為偏遠地區的市民提供診治服務。CogSmart進駐香港後，2021年成為香港科技園生物醫藥科技培育計劃下的首個日資企業，公司希望透過早診斷和預防認知障礙症，讓大家都擁有「生涯健康腦」。

除了認知障礙症，近年中風也已成為本港主要的殺手病之一。2020年，香港有3,165個登記死亡個案是死於中風，當中有51.7%是男性。OMRON （歐姆龍）在會上展示首款結合測量血壓和心電圖的儀器心電血壓計HCR-7800T，只需30秒可同時量測血壓及心電圖，即可居家測定心房顫動(AF)可能性，預防中風。

OMRON心電血壓計 偵測心房顫動

心電圖紀錄需使用 OMRON Connect 應用程式，透過藍牙傳輸有關數據後方能分析結果，以 「正常竇性心律」、「心跳過慢」、「心跳過速」、「可能出現心房顫動」等顯示手機應用程式上，而同一部手機應用程式管理血壓及心電圖數據資料，方便隨時追蹤，供醫師參考。

參展商信興科技則展示護理和自理輔助設備，如可以360°全方位轉移的淋浴座椅和外骨骼護脊易等產品。由於香港居住居住環境狹窄，旋轉式淋浴座椅不但是摺疊設計，節省空間，還有防滑和防霉認證。

日本國駐香港總領事館首席領事 西海茂洋（左八）及行政會議成員林正財議員（左九）參觀日本館

BrainUp應用程式有助及早預防認知障礙症

信興科技則展示360°全方位轉移和防滑和防霉的淋浴座椅

OMRON心電血壓計只需30秒同時測量血壓及心電圖

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