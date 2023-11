香港董事學會宣布2023年傑出董事獎得主

香港, 2023年11月24日 - (亞太商訊) - 香港董事學會昨晚在香港會議及展覽中心舉行的香港董事學會週年晚宴上公布2023年度傑出董事獎得獎者。 香港董事學會主席陶榮博士致辭掀開晚宴序幕,並邀請到會計及財務匯報局主席黃天祐博士,銀紫荊星章​,太平紳士​擔任主禮嘉賓及致辭。 陶榮博士表示:「管理層在疫情過後紛紛重新思考企業的定位,為邁向更美好的明天而積極探索新的競爭優勢或尋求轉型。十三位獲獎者完美詮釋了今年的獎項主題『變革創新,更好明天』–當面對疫情帶來翻天覆地的改變時,領航人全面擁抱變革和創新,引領企業通向更康莊大道。」 董事獎籌委會主席葉嘉明女士表示:「我們從獲獎者身上看到即使在充滿挑戰的時期也能展現優秀的企業管治和實踐董事守則。部份董事會更因為成員的多元化而獲得卓越嘉許。我們也能在獲獎者身上看到了企業通過轉型而實現永續發展。他們秉持企業理念,同時不忘為企業、持份者和人類社會謀求福祉。」 香港董事學會行政總裁徐尉玲博士表示:「 永續發展是本會今年的主旋律『變革創新,更好明天』」中「更好明天」的主調。 轉型由董事會主導。它涵蓋業務轉型和董事會轉型,後者是為了實現前者而服務。香港董事學會由衷地向躬行實踐的獲獎董事們致敬。」 徐尉玲博士補充說:「傑出董事獎自 2001 年設立以來,得到了 100 多個合作夥伴的支持。它是一個跨越社區的項目,歡迎公眾提名。我們欣然看見候選人和獲獎者中有來自香港和中國內地的人士。 除了表彰榜樣外,我們亦借助獎項來達到公民教育的目的 。」 2023年度傑出董事獎各獲獎組別的得獎者列表如下: 上市公司 執行董事 趙小燕女士 - 羚邦集團有限公司 蔣安琪女士 - 天齊鋰業股份有限公司 林煒瀚先生 - 豐盛生活服務有限公司 馬明哲博士 - 中國平安保險(集團)股份有限公司 黃子遜女士 JP - 亞洲保險有限公司 董事會 華潤啤酒(控股)有限公司 豐盛生活服務有限公司譚 仔國際有限公司董事會** 天齊鋰業股份有限公司董事會 法定/非分配利潤組織 董事會 香港地球之友** 香港房屋協會** 啟勵扶青會** 童協基金會** 各類別內排名以英文名稱字母為序 **另獲:董事會多元化卓越嘉許 有關香港董事學會 (「學會」) 香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織,其宗旨是推進優秀企業管治及董事專業行為,以促進所有公司的持久成就。學會為非分配利潤組織,其會員基礎廣闊,包括來自不同行業及公司類別之執行董事、非執行董事、獨立非執行董事等。學會努力於為董事提供教育培訓及資訊服務,並代表董事發言以建立影響力,以國際視野及多元文化經營會務。於國際平台,香港董事學會是代表15萬名董事之「全球董事學會網絡」(Global Network of Director Institutes 簡稱“GNDI”)的成員,亦獲委派代辦國際組織「氣候管治行動」(Climate Governance Initiative)之香港分部,參與促進董事們開展氣候行動。 詳情請瀏覽: http://www.hkiod.com / http://www.gndi.org / https://climate-governance.org 有關傑出董事獎 傑出董事獎於2001年推出,為亞洲首個同類獎項選舉,自此成為企業社群一年一度具影響力的盛事,並獲得100 多個合作夥伴的支持。至今共有243位得主憑其優秀企業管治獲獎。 所有獎項均由公眾提名,評選程序清晰嚴謹。獎項按公司類別及職責劃分為不同組別,包括上市公司、非上市公司及法定/非分配利潤組織,職責組別則包括執行董事、非執行董事及董事會。 有關傑出董事獎詳情,請瀏覽 https://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。 新聞垂詢: 縱橫公共關係顧問集團有限公司 陳 練 +852 2114 4396 / brenda.chan@sprg.com.hk 2023年度傑出董事獎查詢: 香港董事學會 蘇佩君 +852 2889 9986/ odessa.so@hkiod.com 實至名歸的得獎者(後排) 和主禮嘉賓-會計及財務匯報局主席黃天祐博士、特別嘉賓、官員以及香港董事學會的理事會成員一同合照。 全場嘉賓大合照以誌其盛。



話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Banking & Insurance, Legal & Compliance, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network