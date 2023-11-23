健倍苗苗公佈二零二四財年中期業績

香港, 2023年11月22日 - (亞太商訊) - 健倍苗苗（保健）有限公司 （「健倍苗苗」或「公司」；股份代號：2161，連同其附屬公司統稱「集團」） 為香港品牌保健品的領先行銷商及分銷商，集團今天公佈截至二零二三年九月三十日止六個月（「報告期」）的中期業績。

業績亮點

-- 上半年收益總額增長38.0%至3.27億港元

-- 毛利升100.1%至1.71億港元

-- 權益持有人應占綜合溢利錄得近三倍增長至6,250萬港元

-- 毛利率由36.1%顯著提升至52.4%

-- 宣派中期股息每股3.45港仙

-- 家喻戶曉品牌保濟丸及何濟公銷售錄得大幅增長

-- 隨著市場穩步復蘇，產品組合在各個業務分部中均現增長勢頭

於報告期內，集團品牌醫療保健業務錄得可觀業績，其收益總額為3.27億港元，較上一期間大幅增長38.0%。報告期內集團的毛利達1.71億港元，較去年同期顯著增加100.1%。于報告期內，權益持有人應占綜合溢利為6,250萬港元，為去年同期約三倍。

此外，期內毛利率亦顯著提高，由去年同期的36.1%上升至報告期內的52.4%。上述優秀的財務業績由集團品牌醫療保健業務的強勁表現和顯著增長所帶動。

集團業務表現卓越主要歸因於市場氣氛良好，加上年初香港及內地解除疫情相關限制後，內地訪港旅客人數回升。同時集團推行有效的品牌管理策略，顯著提高銷售收益與銷售利潤率。

董事會宣派中期股息每股3.45港仙。

市場導向的產品組合和有效的品牌管理推動強勁表現

品牌藥業務方面，收益錄得85.4%的可觀增長，主要歸功於何濟公產品的出色表現。何濟公是止痛退燒藥非處方類別中家喻戶曉的品牌，何濟公憑藉著有效的品牌發展策略，隨著疫情相關限制逐步放寬，零售市場回暖，帶動銷售額大幅上升。品牌最近推出由明星代言人張敬軒先生主演的全新電視廣告活動，獲得觀眾熱烈反響。「信軒公，用何濟公」創意活動在各社群媒體平臺獲得大量流覽及點贊，成為城中熱話，大幅提升品牌在香港的知名度。

至於品牌中藥業務，於報告期內，收益整體增長14.3%，主要得益於保濟丸的可觀增長及濃縮中藥顆粒業務的持續強勁勢頭。為持續鞏固其在腸胃科中藥領域的領導地位並吸引較年輕一族，保濟丸近期發佈名為「保濟菀腸胃歌」的新廣告。該廣告由著名唱作人兼音樂人王菀之女士以其悠揚的歌聲，重新演繹經典廣告歌「快食保濟丸」。

健康保健品方面，銷售收入亦錄得大幅增長107.1%。集團于年初完成收購田心日辰(Seasons)及修腩專家(Slimming Expert)兩個健康保健品品牌，進一步鞏固集團在健康保健品零售市場的地位。

健倍苗苗行政總裁黃一偉先生表示：「展望未來，香港零售市場有望於本財政年度下半年保持良好勢頭，而健倍苗苗已準備就緒把握增長機遇。

我們穩步推進策略重點以推動業務發展，包括擴大本地和跨境電商平臺，于香港傳統中藥界別及不斷增長的大灣區市場中發掘機遇、調整我們的產品組合以滿足不斷變化的消費者喜好，及加強我們的商業執行力以優化成果。」

有關健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代號：2161）

健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司，產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有豐富的行銷專業知識並具備深厚的製藥背景，秉承產品功效和品質至上的優良傳統，在行業內定位獨特，致力於滿足消費者的保健需要。作為本地領先的品牌醫療保健品運營商，集團擁有一廣泛系列品牌醫療保健品，包括品牌藥、品牌中藥及健康保健品，其中包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「德國秀碧除疤膏」、「德國寶寶手指水」、「美德瑪寶兒除疤啫喱」、「唐太宗活絡油」、「飛鷹活絡油」、「十靈丹」、「十靈油」及「鎮痛霸祛風活絡油」等家喻戶曉的傳統品牌。而自2021年 5月27日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。有關集團詳情，請流覽：www.jbmhealthcare.com.hk

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