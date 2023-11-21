金山軟件公佈2023年第三季度業績

香港, 2023年11月21日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2023年9月30日止三個月（「回顧期」）之未經審計業績。

2023年第三季度，金山軟件錄得收益人民幣2,059.7百萬元，較上年同期增長12%。其中，辦公軟件及服務業務的收益為人民幣1,098.3百萬元，同比增長9%。網絡遊戲及其他業務的收益為人民幣961.4百萬元，同比增長15%。來自辦公軟件及服務、網絡遊戲及其他的收益分別佔總收益的53%和47%。2023年第三季度毛利為人民幣1,676.9百萬元，同比增長14%；營運溢利為人民幣376.1百萬元，同比增长13%。

本公司董事長雷軍先生表示：「第三季度，我們的核心業務穩步發展。金山辦公集團圍繞「AI」和「協作」戰略重點，進一步提升產品在AI領域的服務能力。網絡遊戲業務持續迭代和升級自研精品遊戲。」

本公司首席執行官鄒濤先生補充說：「第三季度，本集團的財務業績保持穩定。總收益為人民幣2,059.7百萬元，同比增長12%，主要由於《劍網3》的增長以及金山辦公集團個人和機構訂閱業務持續增長。」

業務回顧

辦公軟件及服務

2023年第三季度，金山軟件持續深化產品力，全面推進用戶體驗升級，不斷拓寬生態合作及應用場景，用戶群體及覆蓋範圍不斷擴大。期內，辦公軟件及服務業務實現收益人民幣1,098.3百萬元，同比增長9%。

回顧期内，對於個人辦公訂閱業務，金山辦公集團持續優化會員體系，提升全線產品使用體驗，個人用戶付費轉化率和客單價穩步提升。為提升產品在AI領域的服務能力，我們投入自主研發的中小模型。我們與阿里雲、科大訊飛達成戰略合作，共建數字化智能化服務生態。

對於機構訂閱業務，金山辦公集團積極推進政企端雲一體化及協作辦公進程，打造數字辦公優質解決方案，助力政企客戶數字化轉型。我們通過WPS 365持續推動客戶採用雲和協作應用，並在擴大中小微企業用戶方面取得顯著進展。為加強區域服務建設，我們舉辦「數字辦公中國行」系列活動，並不斷擴展能源、教育和金融等多個行業。

網絡遊戲及其他

2023年第三季度，網络游戏及其他业务錄得收益人民幣961.4百萬元，同比增長15%。同比增長主要得益於《劍網3》的收益增長及於七月上線的《塵白禁區》的收益貢獻。

回顧期内，遊戲業務持續迭代和升級長線運營的核心IP，不斷豐富遊戲內容。《劍網3》穩定更新內容並持續維護玩家社區的良好氛圍。八月，《劍網3》與玩家共慶十四週年，爲確保IP的生命力，十月推出了旗艦畫質beta測試和新資料片。《劍俠世界：起源》在保留端遊的2D畫面和經典玩法的基礎上，進行了手遊化改造，在畫面表現和玩法細節上優化升級，於九月在國內公測，獲得玩家的認可。我們也對二次元遊戲《塵白禁區》持續優化。展望未來，移動端《劍網3無界》已獲得版號，並計劃於明年上半年上線，以實現全平台打通。

雷軍先生總結道：「第三季度，我們著重於打磨和優化核心產品和服務。未來，金山辦公集團將繼續聚焦AI和協作，重構辦公軟件，為用戶提供智能產品體驗。同時，網絡遊戲業務將繼續打造精品遊戲並長線運營，以更好地服務玩家。我們將堅定地持續投入核心業務的研發，以增強我們核心競爭力，實現高質量的可持續發展。」

關於金山軟件有限公司

金山軟件(3888.HK)是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有金山辦公、西山居和金山世遊三家主要子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以辦公軟件及互動娛樂為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過7,000名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽 http://www.kingsoft.com

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