引領“零碳”未來，晉景新能（01783）迎價值裂變



香港, 2023年11月20日 - (亚太商讯) - 二十年前的投資者很難想像，香港市場會有一家上市公司，能覆蓋智慧能源全鏈場景且將業務做成閉環。因為當時的社會經濟發展階段，決定了人們對“低碳”概念都不甚熟悉。而現代人的低碳生活，則從衣食住行開始。首先是低碳居住：我們每天所處的空間是否是綠色建築？它的電梯和新風系統每年能節省多少度電？其次是綠色交通，我們的座駕能否零碳排放？再者是我們所使用的家庭能源，是否綠色清潔？上述這些問題，在“雙碳”時代就像空氣和水源一樣，與每一個人休戚相關。 任何一家基業長青的大企業，都是乘著時代的東風發展壯大。低碳時代的需求，呼喚著先行者的出現。 11月17日，晉景新能集團在香港灣仔以“晉景新能”的全新品牌召開了“從香港出發，賦能建築行業綠色轉型”的品牌發佈會。一個星期之前，為了匹配公司持續發展的業務及未來願景，這家上市公司的中文簡稱剛更改為“晉景新能”，這也表明了公司加速轉型的堅定決心。 集團主席郭晉昇表示，集團具備建築、電力及環保全牌照，擁有強大專業的管理與技術團隊，以及建築業及再生資源業內的龐大網路；未來將在這些優勢基礎上，注入智慧綠色發展新引擎：一方面，將綠色創新技術與智慧節能解決方案廣泛用於基建工程和綠色發展專案中；另一方面，將積極佈局全香港及海內外綠色能源產業全鏈條發展，持續提升企業的核心競爭力並建立健全ESG管理體系，為客戶提供專業智慧的解決方案，為股東們提供穩健和持久的回報。 智通財經瞭解到，晉景新能集團已經搭建起了智慧建築、綠色運輸、動力電池處置與迴圈再利用的迴圈可持續發展模式與框架。換句話說，在“雙碳”跨時代的產業機遇下，晉景新能集團搶先完成了具有先發優勢的多個業務佈局，打造了多條新增長曲線。隨著公司業務的不斷拓展，晉景新能有望成為向新能源產業轉型潮流中的耀眼“黑馬”。 這樣的一家企業，為什麼會出現於香港呢？發端，或許根植於其歷史積澱中的綠色基因。 厚積薄發，智慧建築升級之旅 以傳統建築業務起家的晉景新能成立於1985年，是一家歷史悠久的建築總承建商，憑藉過硬的技術實力、廣泛的客戶資源以及管道優勢，晉景新能在香港承建了包括星島日報總部、銅鑼灣Cubus、時捷集團大廈（夏普香港總部）、長沙灣D2 Place二期以及東九龍東傲等在內的多個經典建築專案。 2018年成功在香港上市後，晉景新能開始了現代化企業治理，公司跟隨行業趨勢，在建築中逐漸融入智慧與環保元素，在樓宇的建設過程中採用綠色設計和節能材料，並融入了綠色創新技術，這使晉景新能成為了香港本地綠色能源基建領域的先鋒。 時間來到2020年9月，我國“雙碳”目標的提出標誌著新能源大時代的全面開啟，對各行各業的碳排放有了全新要求，這既是挑戰，也是跨時代的歷史性機遇。敏銳察覺產業變化趨勢的晉景新能，決定在現有業務的基礎上進一步整合基建、ESG與綠色創新技術，加速綠色基建業務轉型升級，公司由此開啟了一系列的戰略佈局。 從時間線來看，在2021年9月至2022年11月短短14個月的時間中，晉景新能以“雷霆之勢”做了六大佈局，公司通過收購、戰略合作、戰略升級、成立新公司等多種方式，使其產品或服務延伸至了電動車充電設施基建與安裝、動力電池迴圈利用、電動車電池可持續解決方案、綠色樓宇的節能建設和智慧管理、新型儲能系統的開發利用五大領域或環節。 時間 事件 佈局 2021年9月 收購樺森建業 電動車充電設施基建與安裝 2022年2月 收購基石能源 動力電池迴圈利用技術研發 2022年6月 戰略合作基石科技 電動車充電設施基建與安裝 2022年7月 收購晉揚國際 動力電池可持續解決方案 2022年8月 升級禧輝有限公司 智慧樓宇的節能建設與管理 2022年11月 成立金侖新能源有限公司 新型儲能系統的開發與應用 基於上述佈局，晉景新能的經營業務實現了重構升級，公司除了作為總承建商提供上層結構建築和修葺、維修、改建及加建工程之外，亦可將多元化的綠色智慧解決方案運用在建築的全生命週期，從而為綠色建築領域的客戶提供綜合的一站式智慧能源管理解決方案。 眾所周知，在建築的全生命週期中，除了建設時所產生的“建設碳”外，還包括了營運過程排放的“營運碳”、以及剩餘生命週期內所產生的“隱含碳”。而晉景新能升級過後的綠色基建服務便是為了有效解決這三個“碳”，公司將綠色基建服務分為了智慧樓宇節能建設、智慧樓宇節能管理兩大部分，可實現從樓宇的頂層規劃、工程設計到智慧運維管理的全方位全場景的減碳服務。 在智慧節能建設中，晉景新能在全面採用綠色設計和節能材料的同時，公司開發了新型的電池儲能系統，這是傳統柴油發電機理想的替代品，可為工地提供持久穩定、經濟節能的用電解決方案，更大程度的實現建築建設階段的零碳排放。目前，晉景新能的電池儲能系統已用於屯門黃金海岸、觀塘鴻圖道33號、元朗孖峰嶺路、元朗大棠路等多個工地建設專案，後續公司將攜手戰略合作夥伴，將公司研發的新型電池儲能系統拓展至工商業、戶儲、微電網、電動車充電場等場景。 圖片來源：晉景新能官網 在智慧樓宇節能管理方面的技術則展現了晉景新能產品和服務的獨特性和強大競爭力。晉景新能通過安裝能源站能效控制系統、樓宇管理系統和能源管理系統三位一體的“零境系統”，可實現以智慧方式對樓宇達成可監控、可衡量、可優化的零碳管控模式，這對於減少“運營碳”、“隱含碳”將產生顯著作用。同時，高效的節能管理系統也為晉景新能進軍綠色運輸領域奠定堅實基礎。 領先佈局，乘綠色運輸東風 電動車充電設施基建與安裝作為晉景新能進軍綠色運輸領域的重要一環，已迎來了市場風口。 隨著我國“雙碳”目標的提出，運輸行業自然也需要降低環境污染和減少能源消耗，以實現可持續發展，因此綠色運輸已成為未來交通發展的主要趨勢。香港已表示將在2050年實現碳中和，加速運輸行業的綠色發展已迫在眉睫。 為配合碳中和目標的實現，香港特區政府早已推出了《香港電動車普及化路線圖》，旨在推動香港電動車的普及，對香港私人、公共充電基礎設備的建設數量均做了明確規劃，這帶動了香港電動車數量的快速攀升。 數據顯示，香港電動私家車首次登記的數量占比從2019年的6.32%已飆升至2022年的52.72%，預計至2035年時，香港電動車首次登記的數量將增至近4萬輛，相較2022年的約2萬輛仍有近一倍的成長空間。而每年首次登記電動車數量的不斷增多，將會帶來龐大的充電需求，必須壯大電動車充電設施基建才能維持香港綠色運輸的穩定性。 為使充電設施匹配不斷增長的電動車規模，亦為推進電動車產業發展，香港特區政府已推出35億港元的“EV屋苑充電易資助計畫”（簡稱“EHSS”）,旨在提升電動車充電基建及網路覆蓋，這使電動車充電設施基建與安裝市場加速爆發。 面對爆發的市場需求，提前佈局者往往最為獲益，而晉景新能便屬此類，公司從兩個維度迅速展開佈局，其一是利用既有優勢，快速拓展電動車充電設施基建與安裝服務。 憑藉在建築行業的多年積累，晉景新能擁有著多元的專案管道和專業的專案團隊，並具備了豐富的工程設計與技術經驗，因此晉景新能回應市場需求快速推出了私人樓宇及公共場所電動車充電設備的一站式專業施工與安裝服務，並參與了特區政府的“EHSS”計畫；且在政府的招標專案中，晉景新能憑藉在管道、團隊、技術及經驗等方面的優勢可以在優於競爭對手成本的情況下參與競標，這讓公司潛在的市場空間大幅提升。 其二，以戰略合作方式加速切入市場。香港電動車充電設施基建市場主要由三大部分構成，其一是“EHSS”計畫對應的市場，其二是政府招標的市場，其三是第三方市場玩家競爭的市場。晉景新能在參與“EHSS”計畫，並在政府招標中有競爭優勢的同時，還瞄準了第三方市場，公司與香港領先的汽車企業基石科技展開了戰略合作，雙方攜手共同開拓市場。 與基石科技合作後，晉景新能快速為其鋪設充電設施，以先發優勢打出標杆專案後有望形成品牌效應，而從讓公司在第三市場中有更強競爭力。 從上述兩個維度“雙管齊下”後，晉景新能表示，公司有望憑藉先發優勢快速獲得電動車充電設施工程。可以預見，站在風口之上的電動車充電設施基建與安裝服務即將成為晉景新能的新增長曲線之一。 立足香港，迴圈用能佈局全球 在晉景新能迴圈可持續的商業模式中，動力電池的處置與迴圈利用則是使整個商業模式實現迴圈發展的關鍵環節，也是晉景新能實現智慧能源佈局的關鍵所在。 如前所述，在收購基石能源、晉揚國際掌握動力電池的處置與迴圈利用的核心技術後，晉景新能開發了新型的電池儲能系統，該產品可直接用於公司的智慧建築、綠色出行這兩大核心業務，可實現對該兩大業務的持續賦能，從而達到整個商業模式協同發展、迴圈可持續的特點。 從產業角度而言，新能源電芯的處置與迴圈利用發展有著明顯的緊迫性與必要性。據集邦諮詢數據顯示，至2030年，全球動力電池的新增裝機量將超過3000 GWH，全球電化學儲能的新增裝機量將達到1160 GWH，那麼從2022年至2030年，全球動力電池與電化學儲能的新增裝機量的年複合增速分別為24.57%、43.37%，這將帶動大規模的電芯需求。 但從長期維度來看，上游原材料鋰礦難以滿足不斷擴展的市場需求，因此對電芯實現迴圈利用顯得尤為重要，且電芯作為動力電池和儲能系統的核心零部件即將迎來第一波“退役潮”。據集邦諮詢數據顯示，至2030年時，全球動力電池與儲能電池回收的市場規模將達到1015 GWH，從2022年至2030年，該市場規模的年複合增速高達33.94%，這將驅動全球鋰電迴圈利用市場蓬勃發展。 同時，由於上游資源的稀缺性拉升原材料成本，且鋰電池相比鉛酸電池等構造更複雜，拆解處理的過程更危險，對處理技術的專業性要求更高，再疊加物流、運輸等帶來的成本問題，因此本地處置鋰電池蘊含巨大經濟價值。 以香港市場為例，至2035年時，香港將停止燃油私家車登記，若按照目前65萬輛乘用車全部電動化計算，那麼香港2035年時的電池處置及回收將會是一個百億級別的市場。正是看到了新能源電芯處置與迴圈利用市場的巨大潛力以及與自身業務存在顯著的協同效應，晉景新能搶先佈局該市場，且公司目前已具備了明顯的先發優勢。 在牌照方面，晉景新能於2022年獲得了香港動力電池處置、運輸及出口的全套牌照，這相當於獲得了退役電池的來源入口，且總拆解處理能力已處於香港同行業中的領先水準。 在管道方面，晉景新能已成為了香港市場佔有率第一、第二名以及其他頭部車企的電池迴圈利用服務商，卡位優勢明顯。憑藉在牌照、管道等方面形成的顯著先發優勢，晉景新能的鋰電池回收與迴圈利用業務在短期內可夯實香港市場並逐步鎖定粵港澳大灣區的潛在市場。 與此同時，晉景新能積極與全球領先的動力電池企業和新能源車企展開洽談，欲在海外鋰電池的回收與迴圈利用方面展開合作，若相關進展能逐步兌現，那麼晉景新能有望從香港出發，搭建起輻射東南亞、歐美市場的龐大鋰電池回收與迴圈利用的全球服務體系，從而為世界新能源發展提供源動力保障。 助力“雙碳”，成就行業領先 從晉景新能迴圈可持續的發展模式能看出，其自2021年以來的轉型已取得明顯成效，公司新搭建的業務體系已完成了商業模式的重構，晉景新能的內在價值已發生了裂變，若從更深層次剖析晉景新能的佈局邏輯，對其價值將會有更為深入的體會。 碳中和成為跨時代趨勢已是眾所周知，但關鍵的問題在於，整個產業會朝著什麼樣的方向去演變，只有洞悉產業的演變趨勢，才能最大程度的從中獲益。 中國工程院院士、英國皇家工程院院士、國際院士科創中心創始主席、世界電動汽車協會創始主席暨輪值主席陳清泉院士在此次發佈會上通過視頻的方式做了以“涵養科學精神，推動創新高質量發展”為主題的分享，為新能源產業未來的發展趨勢做了指引，其表示，應通過“四網”（能源網、資訊網、交通網、人文網）與“四流”（能源流、資訊流、物質流、價值流）融合，將能源革命、資訊革命、汽車革命聯動起來，從而產生最大的經濟和生態效益。 陳清泉認為，“四網”、“四流”的融合，是以突破性的環形思維取代線性思維，其核心是解決第四次工業革命中的可持續發展問題。隨著科技創新與治理體系結合，數位化的互聯互通將消除資訊、能源、物質等各種孤島，全面提升資訊、能源、物質的利用效率，將推進短期能源安全與長遠淨零排放目標的實現。 “四網”、“四流”這一發展預測，對晉景新能的業務佈局起到了至關重要的引領作用，為盡可能的把握碳中和產業發展所帶來的時代性機會，晉景新能的業務佈局已深度融入了能源網，根據場景的不同，公司以綠色建築為“結構網”，以綠色出行為“連接網”，以儲能和充電樁為“小微局域網”，通過多網覆蓋，實現在“住”與“行”兩大領域為普羅大眾提供低碳電力，甚至在未來可將大眾生活中由並網儲能系統等產生的剩餘能源融入整個能源網中實現流通。 不止於此，基於業務佈局對能源體系的深度覆蓋，晉景新能的業務體系會產生大量的能量流、資訊流數據，公司未來將依託該等數據從碳資源管理、碳減排技術管理、碳交易及碳匯管理這三個維度建立碳資產管理體系，可為客戶、同業、金融、政府提供詳細的數據支持和服務，從而促進零碳產業的繁榮與發展。 時代造就風口，任何偉大企業的誕生都離不開浩浩蕩蕩的產業大勢。轉型已有成效的晉景新能打造的迴圈可持續發展模式完全符合“四網”、“四流”的產業趨勢。假以時日，乘產業趨勢東風的晉景新能有望進階全球領先的智慧能源解決方案提供商，其內在價值的裂變也將在公司的股價上逐漸體現。



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