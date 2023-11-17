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Friday, 17 November 2023, 13:04 HKT/SGT
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來源 Kidsland International Holdings Limited
凱知樂kkplus kidsland打造全港首個聖誕大型Care Bears企劃，首週末營業額突破百萬港元
迎接聖誕佳節消費潛力
融合Y2K風潮吸引年輕消費者 擴闊銷售目標群

香港, 2023年11月17日 - (亚太商讯) - 中國內地最大玩具零售及代理商凱知樂國際控股有限公司（「凱知樂」或「集團」；股份代號：2122）旗下潮流玩具平台kkplus kidsland聯乘冠君產業信託（股份代號：2778）引進人氣IP Care Bears(TM)，於11月10日至1月1日期間在朗豪坊商場4樓通天廣場帶來全港首個聖誕大型Care Bears企劃，首週末銷售表現十分理想，銷售額超過百萬港元，成功抓緊潮流大勢及新世代顧客所帶來的機遇。

Care Bears源自於80年代美國賀卡設計，每個角色均配上不同顏色和圖案，色彩繽紛奪目，深受新世代顧客追捧。是次企劃融合千禧Y2K元素作為設計重心，以「Care Bears Express」聖誕列車為主題，打造多個具節日色彩的打卡點。除了展出30隻各有不同的Care Bears角色及載有300隻Care Bears的特色車廂外，更設有2米巨型Grumpy Bear及5米高巨型聖誕樹，以及長逾40米的Care Bears彩虹天梯。另場內亦設立售賣過百款Care Bears精品及冬天時裝潮物的期間限定店，成功吸引一眾Ｚ世代蜂擁而至拍照和購物。

凱知樂主席兼行政總裁李澄曜先生表示：「凱知樂透過潮流玩具平台kkplus kidsland積極與不同品牌跨界合作及互動，希望能夠為顧客帶來世界各地的潮流及收藏玩具產品。集團看準新世代的消費潛力，與城中型人的潮流熱點朗豪坊打造年輕客戶群喜愛的Y2K體驗，迎合市場需求和趨勢。此舉有助集團擴大客戶覆蓋面，同時帶動集團銷售增長。」

kkplus kidsland為多品牌潮流及收藏玩具平台，提供獨特的產品類別及藝術館式的購物體驗。除多個香港本地品牌外，也與來自美國及日本等地的國際品牌合作，包括推出多款與在全球廣受歡迎的知名IP合作的產品，例如我係小忌廉、Care Bears、Lulu the Piggy及Leeeeeetoy等。集團不斷革新，現時的多元化產品組合包括20多個世界各地的品牌及15個本地品牌，針對不同口味的消費群，持續開拓高增長的潮流玩具市場。

「Care Bears Express」聖誕列車亮燈儀式為企劃揭開序幕

關於凱知樂國際控股有限公司（股份代號：2122）

凱知樂國際控股有限公司（「凱知樂」或「集團」）於中國內地從事玩具及相關生活形態產品為主的零售、批發、電商及品牌營運，為中國領先的玩具零售及代理商，擁有超過20年的行業經驗及代理經銷一系列世界知名頂尖品牌。集團擁有國內完善的線上、線下融合的銷售網絡。集團線下自營零售體系包括kidsland玩具專賣店、樂高認證專門店、FAO Schwarz旗艦店及kkplus kidsland。

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李惠兒  電話: (852) 2864 4834  電郵: sprg_kidsland@sprg.com.hk

許諾誼  電話: (852) 2114 4318  電郵: sprg_kidsland@sprg.com.hk

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