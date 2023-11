Wednesday, 15 November 2023, 10:47 HKT/SGT Share: 華住出席進博會全球招商與投資中國閉門晚宴 搭建橋樑積極佈局中東市場

香港, 2023年11月15日 - (亞太商訊) - 11月8日,中國國際進口博覽會國際投資與金融合作論壇在國家會展中心(上海)舉行,本次論壇以「數位賦能創新驅動,構建投融資國際合作新局面」為主題,中方政府部門和有關機構領導,駐華使節和外方嘉賓,國內金融領域專家學者,海外金融機構代表,金融、經貿界代表等共同參與。華住集團有限公司(「華住」或「集團」,納斯達克股份代號:HTHT,聯交所股份代號:1179.HK)旗下上海古北禧玥酒店作為此次阿拉伯參展團接待酒店,第一時間成立接待小組協調事項有序推進,為阿拉伯參展團提供符合阿拉伯接待禮儀、宗教習慣的特色服務,專屬廚具及定製佳餚等,解決一切生活所需,彰顯出禧玥酒店致力於傳承中國世代風雅,為住客提供雅緻生活的品牌理念。同時,華住集團亞太區總裁朱小剛作為唯一中國酒店業代表受邀出席「全球招商與投資中國閉門晚宴」,並就與中東地區未來合作發表主題講話。 華住集團亞太區總裁朱小剛受邀出席全球招商與投資中國閉門晚宴 華住集團作為全球發展最快的酒店集團之一,客房數量排名全球第六。截至2023年9月30日,華住在18個國家開設31個酒店及公寓品牌,運營9,157家酒店,擁有885,756間客房,旗下會員超過2億名。華住深耕中國市場,目前在全國超過1,000個城市開設超過9,000家酒店,經營31個酒店品牌,並不斷開拓下沉市場機會,持續擴展酒店網絡。同時,積極佈局國際市場,目前在3大洲運營8大酒店品牌,已開設129家酒店,及35家新酒店正在籌備中。龐大的酒店網絡及忠實的會員體系助力華住不斷獲取新市場機遇,形成強大的品牌鏈路。 聚焦沙特巨大市場潛力 華住鎖定中東佈局 沙特阿拉伯擁有大量的酒店管道項目,市場潛力巨大,且政府在「Vision 2030」中亦指出,通過開放娛樂、旅遊等新產業,推動投資法規和社會改革,為企業創造更有衝勁活力、開放和現代化的營商氛圍,助力經濟多元化發展。以公共投資基金(PIF)和旅遊發展基金(TDF)為兩個重要抓手,投資項目主要集中在包括“GIGA Project”,利雅得、吉達等主要一線城市及宗教聖地(麥加,麥地那),並逐漸覆蓋至部分二線城市,增強旅遊產品吸引力,吸引投資機會,開發和完善沙特旅遊生態系統。巨大的市場發展潛力及當地政府的財政支持,與華住佈局中東的長期發展戰略不謀而合,華住亦藉此鎖定中東市場,持續提升海外市場份額。 華住集團旗下上海古北禧玥酒店內景 中阿雙方開展深度合作 華住憑硬實力進軍中東 在「一帶一路」和多邊貿易往來進入高質量發展階段的同時,中國持續與阿拉伯國家地區開展更深層次的合作交流。據統計,2023年中国至沙特航線的座位容量為450万,预计2025年将达到600万,運力的持續提升將繼續帶動中阿雙方的貿易合作,刺激雙方旅遊行業的快速發展。今年7月,香港特別行政區行政長官與沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣會面並共同見證11家本地企業簽署進軍沙特市場備忘錄。華住作為11家企業之一,在中東地區早有佈局,備忘錄的簽署進一步增強了華住在中東地區的資源網絡,更好地連接沙特市場,為集團業務版圖全球化擴展建立一個高效連通的價值平台。目前,華住集團在中東地區共運營3個酒店品牌,其中在海灣阿拉伯國家(GCC Countries)已開設9家酒店。同時,作為華住集團主要業務運營地區的中國及德國,亦為沙特乃至中東地區重要的客源市場,雄厚的客源基礎為華住紮根中東打下了堅實基礎。此外,為提供更符地區特色的專業化高質量酒店服務,華住已在迪拜開設辦事處並計劃於2024年在利雅德開設新辦事處,資深的團隊體系及豐富的運營經驗更易實現本土化運作,協同發展促進華住於中東的戰略佈局。 中國和中東地區的持續緊密合作為華住進一步出海佈局搭建了合作橋樑,依託中東地區在酒店住宿行業的巨大市場潛力,華住緊抓市場機遇,以資深的管理團隊,充分的運營經驗,以及堅實的客源基礎為基石,繼續佈局中東市場,提升海外市場份額,引領中國旅遊住宿行業不斷開拓海外市場,構建良性發展業態。



