Tuesday, 14 November 2023, 17:42 HKT/SGT Share: 山西安裝招股進行中:專業優勢強化行業競爭力,加快高質量發展

香港, 2023年11月14日 - (亞太商訊) - 於2017年至2022年,受益於新能源行業的迅猛擴張以及與國民經濟顯著發展相關的有關能源需求旺盛,中國專業工業工程市場穩健增長,其總產值的複合年增長率約為8.7%。未來,在國家“十四五”規劃對綠色發展的重點推進下,2023年至2027年,預計該市場將延續增長勢頭,以8.0%的複合年增長率持續增長。 11月10日,中國領先的工程服務商——山西省安裝集團股份有限公司(下稱“山西安裝”或“公司”,2520.HK)在港啟動招股,招股日期截至11月15日,目前招股正在進行中。本次IPO,公司擬全球發行約3.33億股,假設超額配股權未獲行使,將最高募資超7億港幣。預期將於11月22日登陸港交所主機板,華泰國際及山證國際為聯席保薦人。 積極轉型升級 打造專業化特色業務優勢 招股書顯示,山西安裝的業務範疇包含專業工業工程、專業配套工程、其他工程及非工程業務。根據弗若斯特沙利文的資料,公司是全國首家擁有市政公用、石油化工工程施工總承包、市政、化工石化醫藥行業設計「雙特雙甲」資質的企業,具備建築工程施工總承包領域內的多項資質認證,在專業工程板塊具有核心優勢。 隨著業務持續拓展,山西安裝以專業行業技術為基礎,進一步發揮熱力工程、燃氣工程、標準化廠房、特色建築等相關專業配套工程的行業專長。同時,在當前「碳達峰、碳中和」的大趨勢下,公司充分發揮企業主體作用,探索全產業鏈高質量發展的新模式,前瞻性確定以產業鏈延伸、專業領域聚焦、商業模式開發、管理手段高效四個維度全面轉型升級發展思路,聚焦清潔供熱、固廢處置、水環境治理等節能環保領域,大力推進建築工業化,形成轉型發展新格局。 「四位一體」系統工程服務體系 推動長期可持續發展 「十三五」期間,山西安裝圍繞「設計諮詢、投資建設、建築施工、運營維保」形成了「四位一體」的全週期與全業務鏈的系統工程服務體系。公司擁有一家新三板掛牌子公司、兩所甲級設計院、一所研究院、四家高新技術企業子公司、一個省級技術中心及北京、華東、華南、華中、西南、西北、東北7個區域分部。 山西安裝於專業工程承包行業所具有的廣泛資質,涵蓋絕大多數工程類別。截至2023年6月30日,公司在工程承包方面擁有2項工程施工總承包特級資質、4項工程施工總承包壹級資質、6項工程施工總承包貳級資質、18項工程專業承包壹級資質及3項工程專業承包貳級資質。由於中國的建設工程承包行業和工程設計諮詢行業受到嚴格監管,相關資質充分證明山西安裝的項目管理經驗、技術實力及經營規模達全國最高標準,能夠承接各種建設項目,擴大業務規模。 綜合來看,山西安裝在行業穩健增長的大環境中,經過多年的專註深耕,已經構築起完整的資質體系和全產業鏈的核心競爭能力。憑借在業內的專業水準和業務實力,公司在全產業鏈高質量轉型升級的戰略推動下,將進一步實現經營多元化,為不同行業的客戶提供一體化的解決方案,發展前景將更加遠闊。



話題 Press release summary



部門 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Nov 14, 2023, 17:35 HKT/SGT 山西安裝開啟招股:區域工程服務龍頭發力新能源增長潛力可期 Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   