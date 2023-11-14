蘋果公佈第四財季業績，iPhone中國市場創當季銷售新高

香港, 2023年11月13日 - (亞太商訊) - 近日，蘋果公佈2023財年第四財季業績，儘管總營收為895億美元，同比去年下跌1%，惟淨利潤錄得同比增11%，約為230億美元。其中iPhone手機銷售收入約佔50%為438億美元，同比去年增長約3%。此外，服務收入創下歷史新高，約為223億美元，同比去年增長約16%。

分區域來看，儘管蘋果在大中華區的營收因受匯率影響錄得同比下降2.5%，蘋果CEO庫克於電話會上分析指出，iPhone在中國大陸地區的營收創季度新高，不計匯率波動影響則營收為增長；過去一個財年，中國城市地區前四大最暢銷機型都被蘋果包攬。摩根士丹利分析師Erik Woodring提到，新機iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max目前供不應求，蘋果CFO盧卡則預計2024年第一財季可以恢復供需平衡的狀態，並表示蘋果「正努力交付訂單」。Evercore ISI分析師Amit Daryanani亦關心蘋果頭顯Vision Pro的情況，庫克回復表示該產品的市場熱度較高，研發支出有所增加，部分體驗感較好的產品也即將面世令人期待。

就在財報發佈不久前，庫克曾於10月18日到訪立訊精密浙江工廠，立訊精密董事長王來春陪同參觀。庫克表示，蘋果在華持續推進綠色製造、智能製造，不斷豐富開發者生態，與產業鏈供應鏈夥伴共同成長。此舉被外界視為對中國市場的友好親近表態，中國供應商仍是蘋果生產環節的中流砥柱。而立訊精密作為蘋果供應鏈中十分重要的成員企業，目前負責iPhone手機、Apple Watch手錶、Airpods耳機和Vision Pro頭顯的開發和製造服務，從多元化的零部件、模組到整機系統組裝，提供一體化的綜合解決方案。

据悉，立訊精密與蘋果已經合作十多年，積極響應蘋果的清潔能源計劃，承諾在2030年前實現為蘋果生產的碳中和。王來春透露，立訊精密正在為明年初即將面世的蘋果頭顯做生產準備，此前天風國際分析師郭明錤估Vision Pro在2024年的出货量至多为40–60万部，該產品目前得到多位開發者的積極反饋，前景獲得市場看好。

受益於蘋果新品的推出，幾家供應商通過多元化佈局也不斷取得進展。立訊精密此前發佈三季度報告，2023年前三季度實現總營收1558.75億元人民幣，同比增長7.31%；Q3淨利潤30.18億元人民幣，同比增長15.37%，業績優於過往；有分析師料其頭顯組裝業務有望引領下一代消費電子創新浪潮，為XR產業鏈帶來潛力和價值空間，汽車和通訊板塊業務也有較大增長。另一邊，早前大手筆收購捷普擴大蘋果產品線的比亞迪電子，Q3實現收入359.6億元人民幣，同比增長31%，得益於蘋果、汽車和戶用儲能業務延續拉動業績增長，並有望在24年繼續增厚利潤。

近日，高盛將蘋果目標價從213美元上調至227美元，認為蘋果Q4盈利超出預期。iPhone手機作為蘋果的明星產品，本季中國區營收創歷史新高，交出一份滿意的答卷。庫克對中國市場前景持樂觀態度，加之各大供應鏈企業Q3業績可圈可點，相信蘋果2024年也能為市場帶來新的驚喜。

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