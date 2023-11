Monday, 13 November 2023, 16:05 HKT/SGT Share: 蘋果公佈第四財季業績,iPhone中國市場創當季銷售新高

香港, 2023年11月13日 - (亞太商訊) - 近日,蘋果公佈2023財年第四財季業績,儘管總營收為895億美元,同比去年下跌1%,惟淨利潤錄得同比增11%,約為230億美元。其中iPhone手機銷售收入約佔50%為438億美元,同比去年增長約3%。此外,服務收入創下歷史新高,約為223億美元,同比去年增長約16%。 分區域來看,儘管蘋果在大中華區的營收因受匯率影響錄得同比下降2.5%,蘋果CEO庫克於電話會上分析指出,iPhone在中國大陸地區的營收創季度新高,不計匯率波動影響則營收為增長;過去一個財年,中國城市地區前四大最暢銷機型都被蘋果包攬。摩根士丹利分析師Erik Woodring提到,新機iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max目前供不應求,蘋果CFO盧卡則預計2024年第一財季可以恢復供需平衡的狀態,並表示蘋果「正努力交付訂單」。Evercore ISI分析師Amit Daryanani亦關心蘋果頭顯Vision Pro的情況,庫克回復表示該產品的市場熱度較高,研發支出有所增加,部分體驗感較好的產品也即將面世令人期待。 就在財報發佈不久前,庫克曾於10月18日到訪立訊精密浙江工廠,立訊精密董事長王來春陪同參觀。庫克表示,蘋果在華持續推進綠色製造、智能製造,不斷豐富開發者生態,與產業鏈供應鏈夥伴共同成長。此舉被外界視為對中國市場的友好親近表態,中國供應商仍是蘋果生產環節的中流砥柱。而立訊精密作為蘋果供應鏈中十分重要的成員企業,目前負責iPhone手機、Apple Watch手錶、Airpods耳機和Vision Pro頭顯的開發和製造服務,從多元化的零部件、模組到整機系統組裝,提供一體化的綜合解決方案。 据悉,立訊精密與蘋果已經合作十多年,積極響應蘋果的清潔能源計劃,承諾在2030年前實現為蘋果生產的碳中和。王來春透露,立訊精密正在為明年初即將面世的蘋果頭顯做生產準備,此前天風國際分析師郭明錤估Vision Pro在2024年的出货量至多为40–60万部,該產品目前得到多位開發者的積極反饋,前景獲得市場看好。 受益於蘋果新品的推出,幾家供應商通過多元化佈局也不斷取得進展。立訊精密此前發佈三季度報告,2023年前三季度實現總營收1558.75億元人民幣,同比增長7.31%;Q3淨利潤30.18億元人民幣,同比增長15.37%,業績優於過往;有分析師料其頭顯組裝業務有望引領下一代消費電子創新浪潮,為XR產業鏈帶來潛力和價值空間,汽車和通訊板塊業務也有較大增長。另一邊,早前大手筆收購捷普擴大蘋果產品線的比亞迪電子,Q3實現收入359.6億元人民幣,同比增長31%,得益於蘋果、汽車和戶用儲能業務延續拉動業績增長,並有望在24年繼續增厚利潤。 近日,高盛將蘋果目標價從213美元上調至227美元,認為蘋果Q4盈利超出預期。iPhone手機作為蘋果的明星產品,本季中國區營收創歷史新高,交出一份滿意的答卷。庫克對中國市場前景持樂觀態度,加之各大供應鏈企業Q3業績可圈可點,相信蘋果2024年也能為市場帶來新的驚喜。



