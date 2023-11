Monday, 13 November 2023, 08:31 HKT/SGT Share: 德視佳眼科熱烈慶祝毗鄰香港時代廣場高端購物中心的旗艦診所開業

香港, 2023年11月13日 - (亞太商訊) - 視力矯正服務供應商 - 德視佳國際眼科有限公司(「德視佳眼科」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」,香港聯交所股票代碼:1846)宣佈位於香港銅鑼灣旗艦眼科中心盛大開幕。該眼科中心位於香港豪華購物區銅鑼灣時代廣場附近,面積超8,000平方英尺。 德視佳香港擁有完成德國培訓之國際醫療前線團隊,結合多元化的眼科檢查儀器和個性化的眼科治療計劃,以提供全面眼科檢查以及多元化治療方案。該診所提供視力矯正、老花矯視、白內障和其他屈光不正等的治療方案,配備來自德國蔡司之Smile Pro®的激光矯視儀器。 作為一種微創治療,Smile Pro®是一種溫和的眼科矯視手術,也是德視佳眼科針對近視矯正的其中一種矯視方案。德視佳眼科還為老花患者提供一系列現代且安全的激光眼科矯視及治療方式,術後從此擺脫眼鏡,感受「無鏡」的自由。老花是一種常見疾病,通常會令 45 歲以上人群感到困擾,因晶體自然衰老而導致眼睛逐漸喪失聚焦近物之能力。這些治療方案都可改善視力,使患者「與眼鏡說再見」。 德視佳香港旗艦眼科中心取代了高級時尚品牌Parda的前亞洲旗艦店,佔地兩層並擁有一間陳設室。其裝潢設計獨特,面向香港時代廣場的活力步行街區及熱門旅遊景點,交通便利。香港旗艦眼科中心還設有舉辦眼部健康講座及各類眼科教育活動的驗光中心,供公眾了解不同的眼部健康資訊。 德視佳眼科創始人、董事長兼首席執行官約恩‧約根森博士表示:「德視佳眼科在港島豪華購物街區中心地區建立旗艦眼科中心是公司發展前進道路上的一大步。憑藉在德國完成培訓的醫療人員、寬敞的診所和優秀的設備,我們已經做好準備,滿足香港地區日益增長的對優質眼科護理的需求。由於長時間地使用數碼產品,近視患病率呈上升趨勢,據弗若斯特沙利文預測,到2025年,大約將有400萬或一半的香港居民受到近視的影響。此外,香港老花患者人口預計將從2020年的330萬增加至2025年的360萬,而香港的白內障患者人數預計將從2020年的60萬增加至2025年的90萬,年複合增長率為6.9%。」 德視佳眼科與德國光學系統和光電子產品製造商蔡司保持著長期合作夥伴關係,因技術能力被認證為德國蔡司的全球卓越中心。此外,德視佳眼科於2021年再次榮獲「hat trick goal」獎,包括:全球蔡司三焦點人工晶體植入數量最多、歐洲ICL晶體植入治療近視手術量最多和歐洲SMILE Pro激光眼科手術最多。 作為香港聯交所上市公司,德視佳眼科是最具盈利能力的香港上市眼科診所之一,EBITDA利潤率位列香港上市眼科診所中首位,淨利潤率位列第二。8月,公司公布2023年上半年收入3.464億港元及毛利1.676億港元,同比分別增長9.7%及17.6%,創歷史新高。Covid-19政策解除後的强勁反彈凸顯了歐洲和中國對優質眼科治療的需求。公司管理層一直致力精簡營運,公司EBITDA上升23.6%至1.417億港元,EBITDA利潤率上升至40.9%。此外,截至 2023年9 月 30 日的第三季度報告顯示,公司進行了 6,993 例眼科手術,較 2022 年同期的 5,967 例眼科手術增長了 17%。 德視佳香港是德視佳國際眼科集團(EE)的成員,在北京、倫敦、柏林、哥本哈根、杜塞爾多夫、法蘭克福、漢堡、香港、慕尼黑、上海、深圳和廣州設有旗艦診所。 關於德視佳國際眼科有限公司 德視佳眼科成立於 1993 年,主要提供服務為視力矯正,集團將德國眼科醫學及個性化的客戶服務相結合。德視佳眼科是為數不多,具有廣泛地理覆蓋範圍的眼科診所之一,業務遍及德國、丹麥、中國及英國。該集團的視力矯正服務包括:(i)屈光激光手術(包括 ReLEx Smile和 Femto LASIK); (ii)晶體植入手術(ICL); (iii)晶狀體置換手術(包括單焦點和三焦點晶狀體置換手術)和(iv)其他(包括 PRK / LASEK和ICRS 植入術)。新聞稿中的信息適用於全球範圍內的整個集團,不限於香港德視佳。



