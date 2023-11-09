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Thursday, 9 November 2023, 12:46 HKT/SGT
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來源 Nissin Foods Co Ltd
日清食品公布2023年第三季度業績
業務表現穩健 純利錄得雙位數增長

香港, 2023年11月9日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）公布截至2023年9月30日止九個月（「報告期」）之未經審核第三季度財務業績。

報告期內，集團錄得收入2,956.0百萬港元，毛利增長2.8%至1,005.8百萬港元，毛利率由2022年同期的31.4%（經重列）上升2.6個百分點至34.0%。毛利率上升主要由於去年實施價格調整，以及原材料成本於報告期內回落所致。報告期內，公司擁有人應佔溢利增加16.1%至270.4百萬港元，2022年同期為233.0百萬港元（經重列）。

来自香港及其他亞洲業務的收入錄得1,142.1百萬港元。中國內地的業務錄得收入1,813.9百萬港元（按當地貨幣計：-0.2%），此乃因人民幣兌港元貶值所致。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「我們很高興在充滿挑戰的營商環境下仍能實現雙位數利潤增長。於報告期內，我們繼續推行成本控制及價格調整策略，以維持穩定的業務表現。鑑於宏觀經濟環境不明朗，我們預計消費市場的競爭將依然激烈，因此對前景保持審慎樂觀的態度。展望未來，日清食品將繼續透過多元化的產品組合及高端化策略加強整體競爭力，同時提升在業務地區的品牌認受性，為客戶及股東創造長遠價值。」

有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。

日清食品被納入5項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通必需性消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。

詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk

 



話題 Press release summary

部門 食品
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