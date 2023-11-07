美國監管託管機構幣護股份有限公司(Aegis Custody) 宣佈已與由嘉實提供支援的 Meta Lab 達成合作

香港, 2023年11月7日 - (亞太商訊) - 於美國和香港為現實世界資產代幣化和加密貨幣提供受監管託管服務的公司幣護股份有限公司（Aegis Custody），最近與Meta Lab 簽訂一份諒解備忘錄。Meta Lab 致力於開發全面的金融科技解決方案，以助機構採用數位化技術資產，並使投資者能以簡單安全的存取方式，進入不斷發展的數碼世界。

隨著香港數字資產市場不斷成熟，監管不斷發展，幣護和Meta Lab深明這是開拓市場的寶貴機會。雙方共同探索數字資產解決方案和香港代幣化的未來潛力，並堅定致力於加強投資者保障，並在傳統金融市場的數字化方面擁有廣泛的專業知識，凸顯這種夥伴關係的重要。

幣護和 Meta Lab 均對是次合作的前景感到興奮，這將大大惠及投資者，並有益於亞洲金融市場的擴張。

關於幣護:

幣護為合規託管機構，透過其附屬公司 Aegis Trust 為全球機構客戶提供高質素的託管 解決方案，重新定義行業標準，專注於安全、創新和卓越。幣護 根據美國和香港的信託 章程營運，透過其子公司 Aegis Trust Company 以及 Aegis Custody，確保客戶的安全和 合規性。關注幣護股份有限公司的最新消息!追蹤我們的 Twitter 和 LinkedIn。

關於Meta Lab:

Meta Lab 致力開發全面的金融科技解決方案，幫助機構採用數字資產，並使投資者能以簡單安全的存取方式進入不斷發展的數碼世界。並目標是利用在兩個領域的豐富專業知識，同時遵守不斷發展的監管框架，彌合傳統金融世界和數字金融世界之間的差距。Meta Lab 取得 Harvest Digital Assets以及嘉實國際資產管理的認可。其公司總部位於香港。關注Meta Lab的最新消息! 追蹤我們的 Twitter。

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