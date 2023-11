Friday, 3 November 2023, 19:21 HKT/SGT Share:

來源 Bonjour Holdings Limited 卓悅「貸款資本化」之關聯交易經股東特別大會獲正式通過 展現認購人對集團信心 利於優化集團財務水平

香港, 2023年11月3日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」,股票編號:653.HK)欣然宣布,日期為2023年10月17之股東特別大會(「股東特別大會」)通告所載之決議案(「決議案」)已於今日舉行之股東特別大會上,以投票表决方式獲獨立股東全票正式通過。 決議案主要批准、確認及追認卓悅與董事會主席兼執行董事陳健文先生作為認購人(「認購人」)所訂立日期為2023年8月31日之認購協議(「認購協議」)及其項擬進行之交易。認購協議內容有關將集團結欠認購人的無抵押股東貸款(「股東貸款」),即於認購協議日期的未償還本金額及應計利息為76,988,531港元轉換為集團股本(「貸款資本化」),當中涉及認購集團將按認購價每股認購股份0.062港元發行及配發的合共1,241,750,000股新股份(「認購股份」)(「認購事項」)。 於認購事項完成時,集團將配發及發行1,241,750,000股認購股份予認購人,而認購人將通過抵銷認購協議日期股東貸款項下的未償還本金金額及應計利息的方式向集團支付認購價,此後股東貸款應被視爲已獲悉數償還,且認購人將豁免股東貸款之任何餘額(包括自認購協議日期至完成日期止股東貸款項下應計的任何利息)。此次貸款資本化並無動用本集團現有財務資源,而該等資源可留用於一般運營資金及業務發展,鞏固集團的財務狀況。 認購人認購股份反映其對集團長期及可持續增長的信心,且認購人的持續支持將有助集團的長期業務發展。認購人即集團主席陳健文先生表示:「集團近年全球化戰略佈局,以「科技+消費」的創新之路積極轉型,並為業務注入活力。卓悅將繼續對市場新動向保持敏銳的觸覺,致力爲商戶及顧客提供更加優質和更多元化的服務。相信卓悅已走上未來卓越之路,對集團未來發展充滿信心。」 由左至右依次為:行政總裁兼公司秘書黃耀明先生、副主席兼執行董事尹焰強先生及執行董事兼首席財務官趙麗娟女士 關於卓悅控股有限公司 卓悅控股有限公司(股份代號:653.HK)建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念,自2020年開始積極推動以「科技+消費」為基礎的新業務模式。實踐發展「香港貓」(HongKong Mall-全球跨境電商平台)、「卓悅科技」、「美顏產業」及「創新產業」的四輪驅動策略。集團現於香港及澳門共設有7間美妝品牌及零售店,同時在香港貓、天貓、考拉、京東、eBay等44個中國內地及海外網購平台作線上零售,提供超過30萬款銷售產品,共銷售往34個國家。卓悅不斷創新商業模式,對市場新動向保持敏銳的觸覺,致力為商戶、為顧客提供更加優質和更多元化的服務。



