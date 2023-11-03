華檢醫療全資子公司威士達與希森美康上海簽署戰略合作協議

香港, 2023年11月2日 - (亞太商訊) - 中國領先的體外診斷（「IVD(1)」）產品分銷商華檢醫療控股有限公司（「華檢醫療」或「集團」； 股份代號：1931）宣佈，公司的全資子公司威士達醫療設備（上海）有限公司（「威士達上海」）與希森美康醫用電子（上海）有限公司（「希森美康上海」）就雙方的凝血產品業務簽署了戰略合作協定。

戰略合作概要

26年來，威士達上海作為希森美康血凝產品線的中國總經銷，雙方一直緊密合作，成為中國凝血檢測的市場引領者。為進一步滿足多樣化的市場需求，雙方達成戰略協定：希森美康上海將向威士達上海增資並成為其股東之一，同時，建立凝血產品的長期經銷關係。本次戰略合作以在中國市場持續發展為目標，保持希森美康凝血產品線在該領域的領導地位，將產品及服務提升至國際領先水準。

簽約方簡介

威士達上海秉承著為檢驗界提供超值產品和服務的經營理念，深耕體外診斷行業。三十年來，公司憑藉主營產品、供應鏈、營銷服務網絡等優勢，獲得同行和客戶的一致認可，公司逐步成為中國凝血檢驗引領者。威士達上海是在香港聯合交易所主機板上市的華檢集團全資子公司，專注於體外診斷業務。公司現有合作經銷商近千家，銷售網路遍佈全國，醫療機構用戶超7000家。華檢醫療集團總人數接近800人，專業工程、技術人員合計占比超過60%，為用戶提供及時的技術支援和設備維護服務。

希森美康上海是Sysmex Corporation（「希森美康」）的全資子公司。希森美康為一間日本醫療保健公司，總部位於神戶，於一九六八年成立，集四十餘年專業發展之經驗，以領先的科技、創意的設計和卓越的品質而成為行業先導，尤其在血液分析、凝血分析、尿沉渣分析領域更處於世界領先地位，成為全球著名的體外診斷(IVD)產品製造商，為日本東京和大阪兩個證券交易所的第一部上市企業。

(1) IVD，“In Vitro Diagnostic” 或「體外診斷」，包括在從人體採集的血液或組織等樣本上開展的檢測

圖片說明：前排右一：華檢醫療控股有限公司 主席及執行董事 何鞠誠先生；前排左一：希森美康集團全球執行董事和希森美康醫用電子（上海）有限公司行政總裁 彭作輝先生

關於華檢醫療控股有限公司

華檢醫療控股有限公司（「華檢醫療」或「集團」）是中國領先的IVD產品分銷商，旗下主要包括威士達醫療有限公司、達承醫療設備（上海）有限公司、艾維德中國有限公司、蘇州德沃生物技術有限公司、朗邁（山東）生物科技有限公司及貝知（上海）醫療科技有限公司等附屬公司。集團的分銷網絡覆蓋全國29個省份、直轄市及自治區。集團為希森美康凝血產品在中國的全國獨家分銷商，並為其終端客戶提供器材維修服務。華檢醫療同時研發自有品牌的IVD分析儀及試劑，並參與其生產及銷售。華檢醫療亦向醫院的臨床實驗室提供集中採購解決方案服務。

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