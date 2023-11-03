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Thursday, 2 November 2023, 19:26 HKT/SGT
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來源 Ev Dynamics (Holdings) Limited
科軒動力設計開發香港消防處首輛電動流動指揮車

香港, 2023年11月2日 - (亞太商訊) - 科軒動力（控股）有限公司（「公司」；股份代號：476，連同其附屬公司，統稱「科軒動力」或「集團」）欣然宣布，科軒動力設計開發的一款電動流動指揮車獲香港消防處嚴格審核後，獲選為其首輛電動流動指揮車，該車將在完成車內的各項設備及配置要求後交付使用。

該輛電動流動指揮車搭載強大功率達350kW的電動馬達，電池容量高達422 kWh，並配備大容量不斷電系統，可提供車上無線通訊系統和電子調派系統長時間使用，且備有一台發電機及市電接入裝置，確保在任何情況下系統能夠持續正常操作。

該車使用純電動清潔能源，沒有廢氣排放、噪音及震動，可達到路邊零排放的環保目標，為消防人員提供更安全、舒適及寧靜的工作環境。

科軒動力主席張韌先生表示：「本集團很榮幸由我們設計開發和生產的電動流動指揮車能成為香港消防處首選採納。這不僅對科軒動力電動車卓越品質的肯定，也為電動車在香港各種使用場境進一步普及化提供借鑒。集團已整裝待發，為香港市場提供更多優質的新能源應用解決方案。」

香港消防處首輛電動流動指揮車之設計圖

關於科軒動力（控股）有限公司（股份代號：476）

科軒動力（控股）有限公司為全球新能源商用車市場的先行者和新興主要企業，是新能源客車以及專用特種車輛的生產商，在新能源平台發電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎，是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團的新能源汽車研發中心位於深圳；生產基地位於中國重慶武隆區，其銷售網絡覆蓋中國內地、香港、亞太區及南美洲。

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