華住集團出席2023亞太酒店投資會議

香港, 2023年10月31日 - (亞太商訊) - 10月23日-25日，2023亞太區酒店投資會議（「HICAP」）於新加坡成功舉辦，此次會議聚焦於酒店出行行業動態及未來發展前景，圍繞亞太地區旅遊新趨勢、酒店業新發展、經濟投資新熱點等話題展開討論，充分展現市場最新動態，預期行業未來發展方向。會議邀請近千名行業專業人士及多位重量級行業領袖參會。華住集團有限公司（「華住」或「集團」）首席財務官何繼紅及亞太區總裁朱小剛受邀出席會議，並在論壇上就集團業務及旅遊行業發展發表講話。

新加坡全季酒店

會上，何繼紅表示，18年前從第一家漢庭酒店開業至今，華住已經成為全球發展最快的酒店集團之一，目前位列全球第六。集團已經迅速從疫情影響中得以恢復，尤其在今年春節期間，華住中國的平均可出租客房收入（「RevPAR」）恢復至2019年水平的140%，第三季度華住中國的RevPAR恢復至2019年水平的129%。在談及中國經濟及中國旅遊業時，何繼紅表示，目前一種新型的消費模式正在興起，從青少年到退休人士各個年齡層的消費者都熱衷於花小錢買快樂的「體驗型消費」，而華住超過90%以上為有限服務酒店，這正好可以滿足消費者的需求。同時，伴隨著中國商旅的復甦，華住的業務也將進一步得到提升。

在談及客戶忠誠度計劃方面，何繼紅表示，華住自創立至今一直堅持科技革新，通過一套自主開發的運營系統及分析不斷提升捕捉忠誠會員的能力，實現約八成訂單來自於自運營平台，其中超七成來自於會員。目前已有超過2億名會員，預計明年數量將進一步增多，華住正在打造一個強大的生態閉環。

此外，何繼紅表示，華住的管理加盟模式對集團快速增長起到了至關重要的作用。提供完整的供應鏈及派駐現場的酒店經理來管理加盟酒店，讓加盟商更加輕鬆的同時也保證了酒店品牌品質及整體收益，實現集團快速擴張形成網路效應，預計將在明年開設超千家酒店。

朱小剛在「聚焦東亞-機遇與挑戰」的論壇上也分享了華住集團的復甦情況。在十一黃金周旺季，中國服務業消費較去年同比增長21%，旅遊、住宿及餐飲為主要推動力。截至2023年9月30日，華住集團在18個國家經營9,157家酒店，擁有885,756間客房。較去年同期相比，今年第三季度華住中國6,500家成熟酒店的RevPAR同比增長41%，混合入住率達到86%。DH繼續保持良好的業務恢復趨勢，RevPAR恢復至2019年水平的107%。今年第三季度華住集團項目儲備為2,970個，穩健的儲備項目數量表明了華住將在2024年繼續保持增長態勢。此外，華住旗下城家公寓在中國運營200多家公寓，共30,000個單位，與在營的9,000多家酒店網絡形成了強大的協同效應。未來，隨著中國城市化進程的加快及長租公寓的快速發展，華住將為業主及投資者創造長期價值。

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