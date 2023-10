Monday, 30 October 2023, 19:37 HKT/SGT Share: 巨星傳奇參投周杰倫2024《嘉年華》世界巡迴演唱會 股價收報9.71港元創新高

香港, 2023年10月30日 - (亞太商訊) - 10月30日,巨星傳奇(06683.HK)發佈公告,稱其間接全資附屬公司星創藝(昆山)文娛有限公司(以下簡稱「星創藝(昆山)」)與福建省中視傳播有限公司就共同投資「周杰倫2024《嘉年華》世界巡迴演唱會福州站」(以下簡稱「演唱會」)訂立合作協議。根據該協議,星創藝(昆山)於演唱會的投資金額將不多於1000萬元,並有權獲得演唱會盈利的5%。巨星傳奇董事認為,此次合作符合公司及股東的整體利益。 從過往數據來看,周杰倫演唱會表現出了極強的吸金能力。周杰倫2023《嘉年華》世界巡迴演唱會曾先後在海口、呼和浩特、天津、太原、上海舉辦,這場音樂盛宴不僅吸引了一批批粉絲「為一場演唱會奔赴一座城」,還給當地創造了經濟效益:根據上海文旅局副局長披露,上海站4場演唱會門票收入達2億元,帶動上海餐飲、住宿、購物、旅遊消費達32億元;內蒙古文旅廳統計的數據顯示,呼和浩特站4場演唱會共迎來126.17萬遊客,為當地文旅產業帶來28.8億元的收入;天津文旅局數據顯示,天津演唱會現場觀眾18.5萬人次,累計當地綜合消費帶動超30億元。此外,就演唱會本身而言,除票房收入之外,還會有品牌贊助、廣告、周邊等收入以持續放大演唱會的整體效益。在業內看來,巨星傳奇參投周杰倫2024《嘉年華》世界巡迴演唱會福州站,將有助於擴大其IP創造及營運業務的發展,並促進其收入基礎的多元化。 據瞭解,巨星傳奇的業務主要包括IP創造及營運以及新零售產品的開發與銷售兩部分,其中IP創造及營運業務包含了其作為大型音樂會及其他活動的活動策劃服務提供商、投資方及分包商的活動策劃。早在2017-2018年,巨星傳奇就參與策劃周杰倫《地表最強》世界巡迴演唱會;其後還打造了自有演唱會品牌,舉辦圍繞周杰倫的拼盤演唱會,於2019年打造了由周杰倫、田馥甄領銜的湛江「超級巨星演唱會」、於2020年在寧波策劃及投資了由周傑倫、張韶涵、庾澄慶、南拳媽媽等音樂人參與的「巨星行動超級夜演唱會」。顯然,巨星傳奇一直致力於深耕演唱會等活動策劃及投資領域,並積累了豐富的經驗,此次合作,有望使巨星傳奇在該領域進一步拓展和延伸,並能帶動旗下IP周邊及零售品的銷售收入。 據悉,巨星傳奇成立於2017年,並於2023年7月在港交所成功上市。根據萬得數據,自上市至今3個多月時間,其股價漲幅已達68.87%,此外,截至目前,賣方機構如浦銀國際、民銀證券、招商證券、招商證券國際等先後對其首予了「買入」、「增持」評級,看好巨星傳奇的未來發展前景。截至今日收盤,巨星傳奇股價收報9.71港元,漲幅達2.21%,股價再創新高,總市值為77.86億港元。 來源:鳳凰網



