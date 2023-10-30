科軒動力為香港消防處提供首輛電動流動指揮車

香港, 2023年10月30日 - (亞太商訊) - 領先的新能源汽車開發及生產商科軒動力（控股）有限公司（「公司」；股份代號：476，連同其附屬公司，統稱「科軒動力」或「集團」）欣然宣布，集團旗下之中國動力新能源科技有限公司的一款11米電動客車獲香港消防處選為本港首輛電動流動指揮車的車型，經裝配車內設備及完成各項測試後，預計將於2025年交付。

該輛電動流動指揮車搭載功率達350kW的電動馬達，能夠提供可靠動力，電池容量達到422 kWh，利用快速充電技術，在工作模式下可行駛超過400公里，也能連續運行24小時以上。

為應對消防行動需求，該流動指揮車的逆流器能將高壓電力轉換為交流電和直流電，供應車上無線通訊系統和電子調派系統使用，且配備一台25kW功率的備用發電機，確保在緊急情況下能夠持續供電。

由於該輛電動流動指揮車沒有內燃機引擎帶來的尾氣排放、噪音、及震動，故此可達致路邊零排放的環保目標，同時為消防人員提供寧靜的工作環境。

科軒動力主席張韌先生表示：「集團很榮幸由我們設計和生產的客車能成為香港消防處首輛電動流動指揮車。這不僅對科軒動力電動車卓越品質的肯定，也為電動車在香港進一步普及提供借鑒。集團已整裝待發，為香港市場提供更多優質的電動出行方案，緊握香港推動電動車使用所帶來的機遇。憑藉深厚的自主研發實力和豐富的電動車生產運營經驗，科軒動力有信心能為香港智慧出行做出更大貢獻。」

香港消防處首輪電動流動指揮車之設計圖

香港消防處首輛電動流動指揮車的參考車款 — 科軒動力11米電動客車

關於科軒動力（控股）有限公司（股份代號：476）

科軒動力（控股）有限公司為全球新能源商用車市場的先行者和新興主要企業，是專用客車和新能源客車的零部件及整車生產商，在新能源平台發電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎，是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團的新能源汽車研發中心位於深圳；生產基地位於中國重慶武隆區，其銷售網絡覆蓋中國內地、香港、亞太區及南美洲。

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