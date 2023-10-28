中信國際電訊CPC子公司中企通信憑藉全球豐富ICT資源及多個「一帶一路」沿線案例榮登 「一帶一路」數字先鋒榜

香港, 2023年10月24日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術) 有限公司(「中信國際電訊CPC」) 與旗下中企網絡通信技術有限公司（簡稱「中企通信」）宣佈，憑藉全球豐富的ICT資源，在“一帶一路”、東盟和金磚國家沿綫及“RCEP”成員國形成獨特資源優勢，實力護航企業“引進來”和“走出去”，夯實多個成功案例在行業中樹立典範形象，榮登《通信產業報》全媒體調查評出的「一帶一路」數字先鋒榜，這是專家團隊對中信國際電訊CPC及中企通信創新ICT服務的肯定和認可。

圖源：通信產業網（部分圖片）

「一帶一路」數字先鋒榜評選範圍包括提供資訊科技服務的基礎通訊營運企業、通訊設備技術服務供應商、信息及通訊應用與方案整合商、雲端運算與數據中心服務企業、終端企業等。

在國務院新聞辦公室10月10日發佈的《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書中指出，共建「一帶一路」堅持創新驅動發展，掌握數位化、網絡化、智慧化發展 機遇，探索新業態、新技術、新模式，探尋新的增長動能與發展路徑，協助各方實現跨越式發展。 各方共同加強數字基礎設施互聯互通，推進數字絲綢之路建設，加強科技前沿領域創新合作，促進科技同產業、科技同金融深度融合，優化創新環境，聚集創新資源，推動形成區域協同創新格局， 縮小數字鴻溝，為共同發展注入強勁動力。

2023年是「一帶一路」倡議十周年，第三屆「一帶一路國際合作高峰論壇」在中國北京舉行，共150多個國家的代表參會。今年高峰論壇主題是“高質量共建「一帶一路」，携手實現共同發展繁榮”，在高峰論壇開幕式上，習近平主席宣布了中國支持高質量共建「一帶一路」的8項行動[1]。「一帶一路」倡議的初心，是借鑒古絲綢之路，以互聯互通爲主綫，與各國加强政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，為世界經濟增長注入新動能，爲全球發展開拓新空間，爲國際經濟合作打造新平台。[2]在「一帶一路」經歷的十年間，中信國際電訊CPC與生態圈夥伴以專業團隊和創新技術，助力千行百業客戶實現資訊科技與商業的深度融合，透過運用專業的創新技術和數智化服務，為客戶提供高度可靠的ICT服務解決方案，協助企業提升生產效率、拓展市場和降低成本，無論是在基礎建設方面，或是在數智轉型方面，中信國際電訊CPC都積極提供多方位的賦能。

圖源：通信產業網（部分圖片）

中信國際電訊CPC與子公司中企通信協同多個國際夥伴搭建了龐大的全球合作生態網絡，服務覆蓋五大洲，超過165個服務據點佈置在全球160個國家及地區，SD-WAN網關超過60個，同時更配備21+個雲服務中心和3個安全運作中心，服務超過16,000個客戶點。為全球客戶打造國際化服務，提供高質量本地化專業支撐。透過豐沛資源及行業經驗推動「一帶一路」沿線企業數字資源共建共享，不但協助跨國企業「引進來」在華發展，如丹佛斯、威能集團及西艾科德；更成功夯實多個大型企業「走出去」落地營運，如中信泰富特鋼、中信戴卡及紫金礦業等等，積極深化互聯互通，數字合作互利共贏的數字絲綢之路。

這次榮登「一帶一路」數字先鋒榜是其不斷努力的成果。 未來，中信國際電訊CPC在中信集團統一規劃與部署下，積極實踐國家戰略，持續深化國際板塊發展，堅持創新不斷的服務理念，以創新技術助力數字經濟高質量發展，共同推動構建人類命運共同體不斷貢獻中信力量！

關於通信產業報

通信產業報由中華人民共和國工業和信息化部主管、中國電子信息發展研究院（賽迪集團）主辦，1996年創刊，是國內創辦最早的通信產業報紙之一，是通信行業少數主導專業媒體之 一，長期關注ICT發展，被譽為通信產業新聞源泉。

通信產業報每週一出版，全彩銅版，每期60版。 常規發行與重點覆蓋結合，常規單期發行超過十萬冊，單期閱讀量達40萬人次，覆蓋通信產業鏈上下游，聲音直達決策層，運營商讀者比重高達68.9%。 國內統一刊號CN-0006，郵發代號1-145，全國郵局皆可訂閱。

通信產業報遵循“新聞與專題並重”、“深度新聞責任觀點”的報道方針，報道通信監管、運營、製造、終端、互聯網及移動互聯網等各細分領域，“新聞視點”、“特別策劃” 、“觀察家”、“無線”等精品子欄目擁有一批忠實讀者。

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中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。

憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。

中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過165個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。

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[1] 第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇主席聲明 - http://cpc.people.com.cn/n1/2023/1019/c64387-40098580.html

[2]《習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式上的主題演講（全文）》，資料來源：中國日報

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