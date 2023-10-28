田中貴金屬工業成功開發出僅由貴金屬組成的世界首創高熵合金粉末

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|透過確立5種以上的貴金屬合金粉末製造方法，可針對顧客任何需求提案
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東京, 2023年10月25日 - (亞太商訊) - 經營產業用貴金屬事業的田中貴金屬集團核心企業—田中貴金屬工業株式會社（總公司：東京都千代田區、執行總裁：田中浩一朗）宣佈成功開發出由貴金屬組成的高熵合金粉末，其擁有10µm以下的細微粒徑，並同時具有高結晶性，在組成的均勻性方面表現優異。本產品是僅由鉑（Pt）、鈀（Pd）、銥（Ir）、釕（Ru）、銠（Rh）等5種貴金屬組成的世界首創高熵合金粉末。本產品已確立量產製程，並預定從10月份開始提供樣品。
田中貴金屬工業建確立了使用於本產品的5種以上貴金屬合金粉末之製造方法，並於2023年6月取得了基本專利（專利第7300565號）（※1）。本產品中所使用的貴金屬合金粉末由具備耐腐蝕性、導電性等優越貴金屬特性之5種以上貴金屬元素組成的合金，且為易於工業使用的微米量級（※2）合金粉末。其與以往的奈米量級貴金屬高熵合金不同，擁有更大的晶粒尺寸，因此作為合金較為穩定，並能滿足機械強度的改善、耐腐蝕性的提高、熱膨脹率的控制等合金本應要求的特性。此外，貴金屬合金根據合金的組成比例，性質會產生較大變化，因此本產品可望有助於改善貴金屬合金的性能和特性。
本產品由貴金屬合金製成粉末狀，不僅可應用於3D印表機造型及拉桿成型（將粉末凝固形成棒狀的材料），還可應用於各種電路和感測器的膠材。而且，我們預計還將應用於充分發揮高熵合金高強度、高耐熱性等特性的觸媒，以及需要高耐久性的導電膜等產品。
（※1）關於高熵合金粉末已於2023年6月29日取得專利（專利第7300565號）。本產品中的貴金屬合金粉末定義為：①由5種以上貴金屬元素之合金組成的貴金屬合金粉末；②平均粒徑為10µm以下；③晶粒尺寸為60nm以上；④Ｘ射線衍射光譜中衍射角度2θ在38-44°的範圍內觀察到的峰值為1個。
（※2）量級：在物理學和工學等領域中，用於大致表示數值大小的術語。表示位數和單位的程度。
關於高熵合金
高熵合金是一種等比例含有5種以上元素的合金，此合金的特徵是不存在佔比過半的主要元素。近年來，其作為新類別的金屬材料備受矚目，根據所含金屬和貴金屬的性質，兼具高強度和高耐熱性等特性，並還有可能產生新的特性，因此在全球都正積極展開研發。
關於田中貴金屬集團
田中貴金屬集團自1885年（明治18年）創業以來，營業範圍向來以貴金屬為中心，並以此展開廣泛 活動。在日本國內，以最高水準的貴金屬交易量為傲的田中貴金屬集團，長年以來除了進行產業用貴 金屬產品的製造和販售外，也供應貴金屬製作珠寶飾品和投資型貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿，旗下的國內外各集團公司協調合作，使製造、販售與技術一體化，並供應相關產品與服務。
2022 年度（2023年3月止）的合併營業額為6,800億日圓，擁有5,355名員工。
產業事業全球網站
https://tanaka-preciousmetals.com/tw/
產品諮詢表
田中貴金屬工業株式會社
https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-on-industrial-products/
新聞媒體諮詢處
田中控股株式會社
https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-for-media/
新聞稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/20231025CT.pdf
話題 New Product
部門 金属，矿产, 电子产品, 纳米技术, Engineering
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