Tuesday, 24 October 2023, 16:47 HKT/SGT Share:

來源 Onward Helmet Company Limited 安榮頭盔榮獲「北京之旅」四大獎項

香港, 2023年10月24日 - (亞太商訊) - 世界知名專業運動頭盔的領先製造商安榮頭盔有限公司(簡稱「安榮頭盔」)欣然宣佈,公司榮獲「北京之旅」頒發多個獎項,包括由聯席創辦人陳長有博士榮獲「最具影響力華人領袖」、由總裁及聯席創辦人陳燕兒女士榮獲「最具影響力創新企業家」、由安榮頭盔有限公司榮獲「最具影響力創新企業」及由東莞百進五金塑料有限公司榮獲「最具影響力領軍企業」。 安榮頭盔有限公司總裁及聯席創辦人陳燕兒女士表示:「是次獲獎充分肯定公司過去二十年多來的表現,能夠獲得是次殊榮有賴公司擁有業界最佳的開發團隊及多家合作品牌多年來的鼎力支持。公司致力於提升産品安全標準及不斷革新技術,以設計出貼合頭顱、透氣,且保護性高的頭盔。未來,我們定必繼續為客戶提供高品質的產品,在質與量均發揮得淋漓盡致,以實現長期穩定性。」 安榮頭盔擁有完善的生産設施、業界最佳的開發團隊及最佳的工程專業技術,具備擴大産能連續生産的能力和協調設計的關鍵要素,包括:衝擊保護、適配和通風技術。以內部生成的知識産權鎖定目前和未來的産品領導地位,並且擁有全球設計中心,於中國和世界各地發展業務,擴大銷售和營銷能力。同時,安榮頭盔為一家專業代工,所有產品均取得專利,也是首間將Koroyd、WaveCel、抗菌、可調式通風等技術商業化的公司,提升安全、健康、便利等功能。 安榮頭盔的新WaveCel採用了一種可折叠的蜂窩聚合物,在頭盔內層增加了一層額外的保護層,比傳統頭盔更好地吸收撞擊時的旋轉力。在弗吉尼亞理工大學對頭盔降低腦震蕩風險的能力評級中,WaveCel獲得了最高分為五星評級。安榮頭盔的合作夥伴為多家世界知名運動頭盔品牌,除了在歐美市場大受歡迎,在國內亦享負盛名,許多運動員於2022年北京冬季奧運配戴安榮製造的頭盔,並贏得驕人成績。 聯席創辦人陳長有博士榮獲「最具影響力華人領袖」 陳燕兒女士(左三)代表安榮頭盔領取「最具影響力創新企業」之殊榮 關於安榮頭盔有限公司 安榮頭盔有限公司是一家世界知名專業運動頭盔的領先製造商,主要設計及製造適合專業自行車及滑雪運動員的頭盔。公司生產基地位於東莞市石碣鎮,擁有完善的生産設施、業界最佳的開發團隊及最佳的工程專業技術,具備擴大産能和連續生産的能力,精於製造高科技及高品質的頭盔,截止2022年,公司共生產逾140萬頂頭盔。安榮頭盔的合作夥伴為多家世界知名運動頭盔品牌,除了在歐美市場大受歡迎,在國內亦享負盛名。安榮頭盔於2020年成功創造了避免腦震蕩傷害的頭盔,被評爲國際100項最高發明創造項目之一,其產品登上當年美國《時代》雜誌封面。 新聞垂詢 縱橫財經公關顧問有限公司 梁麗明小姐 電話:(852) 2864 4863 姚采穎小姐 電話:(852) 2114 4987 黎安怡小姐 電話:(852) 2864 4874 sprg_onwardhelmet@sprg.com.hk



話題 Press release summary



部門 消费者, Sports

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network