鍋圈食品招股進行中：財務表現靚麗 多樣化業務佈局鑄就長期價值

香港, 2023年10月24日 - (亞太商訊) - 10月20日,中國知名的一站式在家吃飯餐食產品企業——鍋圈食品(上海)股份有限公司(下稱「鍋圈食品」或「公司」,2517.HK)在港啟動招股,招股日期截至10月26日,目前招股正在進行中。 本次IPO,公司計劃全球發行68,802,800股H股,發行價介乎每股5.98港幣,每手400股,入場費2,416.12港元。假設超額配股權未獲行使,擬最高募資總額4.11億港幣。預期將於11月2日登陸港交所主板,華泰國際及中金公司為聯席保薦人。 業績持續快速增長 市場領導地位穩固 公開資料顯示,鍋圈食品是中國領先且快速增長的在家吃飯餐食產品品牌,主要提供即食、即熱、即煮和預製食材,並專注於在家火鍋和燒烤產品。 於過往記錄期間,鍋圈食品的營收快速增長,據招股書披露,公司的總收益由2020年的人民幣2,964.7百萬元增加33.5%至2021年的人民幣3,957.8百萬元並進一步增加81.2%至2022年的人民幣7,173.5百萬元。於截至2023年4月30日止四個月,公司實現總收入人民幣2,078.2百萬元。 持續增長的業績及家喻戶曉的品牌,確立了鍋圈食品在市場中的領導地位。根據弗若斯特沙利文的數據,於2022年,按在家吃飯餐食產品的零售額計,公司於中國所有零售商中排名第一,在中國的市場份額為3.0%。根據同一資料來源,於2022年,按零售銷售額計,公司為中國最大的家庭火鍋及燒烤品牌。 多樣化業務佈局 門店網絡迅速擴張 在業務佈局方面,鍋圈食品主要經營「鍋圈食匯」品牌下的業務,為各種用餐場景的消費者提供好吃方便還不貴且提供多樣化的一站式在家吃飯餐食產品。截至2023年4月30日,公司的產品組合包括八大類別,包括火鍋產品、燒烤產品、飲品、一人食、即烹餐包、生鮮食品、西餐和零食,合共710個SKU。公司全國範圍內銷售的產品中有約95%為公司的「鍋圈食匯」自有品牌產品。 得益於強勁的品牌知名度及優異的業務運營,近年來,鍋圈食品的門店網絡快速擴張。據招股書披露,截至2023年4月30日,公司在中國開設了9,844家「鍋圈食匯」品牌的門店網絡,涵蓋中國29個省、自治區及直轄市。為了賦能社區門店並促進彼等的銷售增長,以及進一步接觸消費者並提供更靈活的購物體驗,公司已經建立了多個線上渠道,包括與美團、餓了麼等第三方食品配送平台合作,鍋圈APP及微信小程序,及抖音。 客戶基礎龐大 有望享受估值溢價 依託多元化的業務結構,鍋圈食品積累了龐大的客戶群,且不依賴任何單一的客戶。據招股書披露,截至2020年、2021年及2022年12月31日止財政年度及截至2023年4月30日止四個月,來自前五大客戶的收入分別佔公司同期總收入的2.3%、1.9%、4.0%及4.2%,大大降低了公司的整體運營風險。 中長期而言,隨著中國經濟的發展以及人們生活方式和消費模式的變化,在家吃飯餐食產品作為一種新興選擇正越來越受到歡迎,市場規模亦隨之不斷擴大。根據弗若斯特沙利文的資料,其市場規模自2018年以來以25.5%的複合年增長率增長至2022年的人民幣3,673億元,未來具備著廣闊的成長空間。 鍋圈食品以自主研發為基石,借多品牌戰略深耕優質賽道,憑藉全渠道銷售網絡、豐富的品牌矩陣,不斷延伸消費場景,鞏固核心競爭優勢,鑄就了長期價值,廣受市場認可。若成功上市,公司將成為港股市場上對資本較有吸引力的上市公司之一,屆時有望享受消費細分龍頭估值溢價,釋放價值投資潛力。



