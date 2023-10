Friday, 20 October 2023, 18:31 HKT/SGT Share: 中集集團:集裝箱製造市場預計明年反彈 海工業務長期動力足

香港, 2023年10月20日 - (亞太商訊) - 10月20日,中集集團(000039.SZ/02039.HK)發佈其三季度業績預告,前三季度歸母淨利潤預計達4.2 億元至6億元(中樞為5.1億),同比下降87%至81%,前三季度扣非歸母淨利潤為10億元至14 億元(中樞為12億),同比下降78%-69%。 隨著集運物流行業回暖、海洋工程景氣度不斷提升,公司單季度業績環比企穩,經營性業績(剔除非經常性損益)走出1季度階段性低點。明年,公司有望受益於集裝箱製造行業反彈復蘇,海洋工程在建訂單結轉及海上鑽井平臺新簽租約帶來的業績修復。 目前,根據Descartes Systems Group發佈的資料,美國9月份進口貨量再次連續增長。資料顯示,美國9月份進口了2203452 TEU,較8月份上漲0.3%,較2月份中國春節期間的低點上漲27%。通常情況下,每年9月份的貿易量與8月份相比會有所下降,但今年,市場行情在9月份實現增長。“9月份美國集裝箱進口量的增長打破了過去6年的傳統下降趨勢,而來自中國的進口量是9月份業績的重要貢獻者。”Descartes執行副總裁Chris Jones表示。 北美零售商會表示:“今年剩餘時間貨運量仍將強勁,但不會像一個月前預期的那麼高。”第四季度的貨運量將會減弱,就像在任何正常年份都會出現的季節性下降一樣。 北美零售商會預測,其覆蓋的港口全年進口箱量為2210萬TEU,仍比2018年和2019年疫情前高出1.5%和2.3%。 全球集裝箱保有量正在穩步消化中,上半年顯示近100萬海運幹箱被處置淘汰,行業富餘保有量將進一步得以出清。加之美聯儲加息週期進入尾聲,全球貿易需求大概率將在明年復蘇。全球領先的航運諮詢機構德魯裡認為,考慮到全球貿易量還在增加,新舊集裝箱反覆運算更新週期重臨,預計2024年全球集裝箱行業將重回正軌,2024-2025年集裝箱新箱銷量將達到400萬TEU的水準。 航運季度環比預期改善明顯,集運需求企穩勢頭向上。中集集團作為全球行業龍頭有望進一步消化市場新增訂單,加快拉動業績增長。資料顯示,中集二季度海運標準幹箱產銷量相比第一季度已增長超過 1倍,在第三季度公司業績預告中顯示,全球集裝箱運輸行業市場需求及貨量都已從低位回穩,中集集團今年第三季度集裝箱製造業務相比第二季度環比進一步恢復。 另外,值得關注的是,三季度中集海工板塊業務亦表現亮眼,正逐步走出困境,有望迎來更明顯的行業反轉,公司業績預告還顯示,“海洋工程板塊煙臺中集來福士海洋科技集團有限公司受益於訂單持續交付、盈利環比實現一定程度的提升。”中集集團海工板塊經營主體為中集來福士海工,主要佈局海上石油開採及生產裝備(例如FPSO),海上風電裝備的建造及風場運維,特種船舶製造等。公司目前海工船廠在手訂單截止今年上半年為51.1億美金,訂單排產至2026年。 此外,存量鑽井平臺方面,市場景氣度也在持續爬升中,中集集團存量平臺租賃上半年實現自升式平臺出租率達100%,出租2座高規格半潛鑽井平臺。在國際形勢及石油大幅減產的影響下,海上油氣市場持續走強,韋斯特伍德預計,到2030年,天然氣及液化天然氣產量將達到每日1.73億桶油當量,較2022年增長9%,而海上預計將有超過17,000口地面井,促使海上鑽井平臺使用需求及日費率迅速提升。根據韋斯特伍德分析,目前鑽井平臺核心利用率達到95%或更高,非惡劣環境自升式鑽井平臺的日費率已超過150,000美元,而浮動鑽井平臺的合同已獲得475,000美元或以上。緊俏的鑽井市場催生了行業新增的自升式鑽井平臺訂單。目前全球船隊中已上市的438艘自升式鑽井平臺當中,有100艘船齡為40年或以上,占船隊數量的23%,預計未來幾年自升式鑽井平臺更新反覆運算需求或將提升。 除此之外,中集集團旗下道路運輸車輛業務,及能源、化工及液態食品裝備業務板塊表現持續穩健成長,對集團整體經營業績形成了有效支撐。



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics, 海洋/近海

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network