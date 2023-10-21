上海交通大學「呂志和科學園」正式揭幕 香港中學生參與見證國家高新科技發展進程

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香港, 2023年10月20日 - (亞太商訊) - 嘉華集團（「集團」）主席暨呂志和獎─世界文明獎創辦人呂志和博士透過「呂志和獎─世界文明獎」捐資2.5億元人民幣支持上海交通大學（「上海交大」）科學園發展，科學園命名為「呂志和科學園」。「呂志和科學園」日前（10月17日）舉行正式命名揭幕儀式，呂志和博士親臨現場主禮，分享對國家高端科研發展之感想與願景，來自「嘉華東華學生上海交通大學參訪團」的香港中學生亦在場見證命名揭幕儀式，並參觀上海交大新校園設施，與專家學者面對面交流，親身了解中國科學的發展情況，增進對國家的認識。
出席命名揭幕儀式的嘉賓包括前任行政長官林鄭月娥、上海市委統戰部部長陳通、上海市政協副主席吳信寶、嘉華國際執行董事呂耀華、嘉華國際執行董事暨上海交大校董呂慧瑜、上海交大黨委書記楊振斌及校長丁奎嶺，共同見證這一個滬港科技發展交流的重要里程碑。
攜手建創新研究基地，滙聚人才尋科研突破
嘉華集團主席暨呂志和獎─世界文明獎創辦人呂志和博士表示：「交大與國家戰略、城市發展息息相關，我很榮幸能參與『呂志和科學園』的建設，響應國家積極推動張江地區科創發展，支撐上海成為具全球影響力科創中心。這個創新研究基地為師生提供良好的條件和支持，幫助促進重大科學突破的產生，同時成為培育創新人才的搖籃，以及與國內外科研機構和高校的合作交流平台。科技發展是一個長期而複雜的過程，面臨各種挑戰和機遇，需要持續的努力和投入來取得更大的成果，我誠盼與更多同行者攜手，為國家建設貢獻力量。」
上海交大黨委書記楊振斌表示：「呂志和博士將對國家科研創新的期待以及對青年人才培養的關心，都投入到『呂志和科學園』的建設中，相信在呂志和博士及嘉華集團的鼓勵支持下，這顆駐紮上海張江的科學明珠，一定會在科研創新和人才培養中大放異彩，走出具有世界影響力的創新發展之路。以命名揭幕為新的起點，『呂志和科學園』將進一步發揮『交叉創新戰略』排頭兵的重要作用，主動對接國家戰略和上海市科創中心建設需求，在科技強國建設的征程中提供更多發展動能，不斷加強基礎研究和關鍵核心技術並努力突破難點，以高水平科學研究支撐高質量人才培養，為實現科技自立自強貢獻交大力量。」
命名揭幕儀式上展示了「呂志和科學園」先進嶄新的設施，其建築面積達十萬平方米，其中科研空間佔一半，共有八幢大樓。園區設有七大研究中心，包括人工智慧生物醫藥中心、DNA存儲研究中心、合成科學創新研究中心、人工智慧網路安全創新中心、變革性分子前沿科學中心、未來材料創制中心及超快科學中心，助力張江綜合性國家科學中心的建設，促進中國在物理、材料、生物、醫藥和網路等多個交叉學科前沿領域的原創研發與相關產業的發展。現時，「呂志和科學園」滙聚了140多位來自世界一流大學的頂尖科研人員、博士後研究人員，以及200多名博士研究生開展學術研究。
港學生赴上海參觀交流，開闊眼界激發思維
同時，嘉華國際與東華三院共同策劃為期六天（10月15日至20日）的「嘉華東華學生上海交通大學參訪團」，資助東華三院轄下中學50位對STEM（科學、科技、工程及數學）等方面具備潛能的新生代學生到上海進行交流活動。
學生們參觀李政道研究所、上海光源、大零號灣創新創業園區等科研設施，以及參觀國際企業的總部，包括上海嘉華中心及騰訊華東總部，認識我國於科研及商業方面的成就，並有機會於上海交大及呂志和科學園進行課堂學習，與該校師生進行交流，以及參與「呂志和科學園」命名揭幕儀式，冀令年輕一代在加深對祖國的了解和聯繫之餘，激發他們對科學探索的熱情。
參與「嘉華東華學生上海交通大學參訪團」的同學表示是次行程豐富，獲益良多。交流活動令他們增加了對上海的認識，並對港資企業在滬營運實況及企業社會責任有更深入的了解，從中得到啟發。
東華三院伍若瑜夫人紀念中學 — 黃俊凱同學
感覺香港和上海差不多，兩地均有很多高樓大廈，這幾天的行程豐富緊湊，讓我對上海有更多了解。
東華三院李嘉誠中學 — 何睿同學
在呂志和科學園看到很多建築物，就像一個全新的天地，環境非常好，而上海交大讓我看到上海的發展及優良的教育。我非常珍惜今次機會，會運用學到的知識，保持謙卑去學習。
東華三院甲寅年總理中學 — 黃淵琦同學
嘉華集團在商業業務外，亦提供機會讓青少年認識世界更多。呂志和博士除了做生意，亦投放資源於未來，例如用於栽培科學人才，我認為很有遠見。
呂志和博士總結：「我特別高興來自『嘉華東華學生上海交通大學參訪團』的香港中學生及老師，以及上海交大的師生們，能親身參與『呂志和科學園』的命名揭幕儀式。我希望同學們、未來的主人翁能進一步得到啟發，增進對國家於科研發展方面的了解，點燃對科學探索的好奇心、熱情和抱負，並期待『呂志和科學園』能成為科研靈感、創新和合作的泉源，以及孕育科研人才的搖籃。」
關於「呂志和獎」
「呂志和獎－世界文明獎」由呂志和博士於2015年創辦，為國際性創新獎項，旨在促進世界文明，並激勵世人建構更和諧的世界。獎項基於「促進世界資源持續發展」、「促進人類福祉」以及「宣導積極正面人生觀及提升正能量」三大目標，無分地域及界別，表揚為人類文明作出恒久卓越貢獻的人士或團體。自2020年起，呂獎透過與香港不同的香港慈善機構及教育夥伴合作，在圍繞三個核心理念上，加強支持本地社區的工作。
如欲獲取更多詳情，請瀏覽：www.luiprize.org
關於嘉華集團
嘉華集團於1955年由呂志和博士於香港創立，至今已成為業務多元化之跨國綜合企業，主要從事房地產開發與投資、大型娛樂度假設施、酒店及建築材料，投資遍及中國內地、香港、澳門、東南亞及各地主要城市。集團旗下包括兩間香港上市公司──嘉華國際集團有限公司（股份代號：00173）及銀河娛樂集團有限公司（股份代號：00027，為恆生指數成份股）、仕德福國際酒店集團和嘉華建材有限公司，附屬公司逾200間。
公司網址：http://www.kwah.com
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