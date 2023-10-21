上海交通大學「呂志和科學園」正式揭幕 香港中學生參與見證國家高新科技發展進程



香港, 2023年10月20日 - (亞太商訊) - 嘉華集團（「集團」）主席暨呂志和獎─世界文明獎創辦人呂志和博士透過「呂志和獎─世界文明獎」捐資2.5億元人民幣支持上海交通大學（「上海交大」）科學園發展，科學園命名為「呂志和科學園」。「呂志和科學園」日前（10月17日）舉行正式命名揭幕儀式，呂志和博士親臨現場主禮，分享對國家高端科研發展之感想與願景，來自「嘉華東華學生上海交通大學參訪團」的香港中學生亦在場見證命名揭幕儀式，並參觀上海交大新校園設施，與專家學者面對面交流，親身了解中國科學的發展情況，增進對國家的認識。 出席命名揭幕儀式的嘉賓包括前任行政長官林鄭月娥、上海市委統戰部部長陳通、上海市政協副主席吳信寶、嘉華國際執行董事呂耀華、嘉華國際執行董事暨上海交大校董呂慧瑜、上海交大黨委書記楊振斌及校長丁奎嶺，共同見證這一個滬港科技發展交流的重要里程碑。 攜手建創新研究基地，滙聚人才尋科研突破 嘉華集團主席暨呂志和獎─世界文明獎創辦人呂志和博士表示：「交大與國家戰略、城市發展息息相關，我很榮幸能參與『呂志和科學園』的建設，響應國家積極推動張江地區科創發展，支撐上海成為具全球影響力科創中心。這個創新研究基地為師生提供良好的條件和支持，幫助促進重大科學突破的產生，同時成為培育創新人才的搖籃，以及與國內外科研機構和高校的合作交流平台。科技發展是一個長期而複雜的過程，面臨各種挑戰和機遇，需要持續的努力和投入來取得更大的成果，我誠盼與更多同行者攜手，為國家建設貢獻力量。」 上海交大黨委書記楊振斌表示：「呂志和博士將對國家科研創新的期待以及對青年人才培養的關心，都投入到『呂志和科學園』的建設中，相信在呂志和博士及嘉華集團的鼓勵支持下，這顆駐紮上海張江的科學明珠，一定會在科研創新和人才培養中大放異彩，走出具有世界影響力的創新發展之路。以命名揭幕為新的起點，『呂志和科學園』將進一步發揮『交叉創新戰略』排頭兵的重要作用，主動對接國家戰略和上海市科創中心建設需求，在科技強國建設的征程中提供更多發展動能，不斷加強基礎研究和關鍵核心技術並努力突破難點，以高水平科學研究支撐高質量人才培養，為實現科技自立自強貢獻交大力量。」 命名揭幕儀式上展示了「呂志和科學園」先進嶄新的設施，其建築面積達十萬平方米，其中科研空間佔一半，共有八幢大樓。園區設有七大研究中心，包括人工智慧生物醫藥中心、DNA存儲研究中心、合成科學創新研究中心、人工智慧網路安全創新中心、變革性分子前沿科學中心、未來材料創制中心及超快科學中心，助力張江綜合性國家科學中心的建設，促進中國在物理、材料、生物、醫藥和網路等多個交叉學科前沿領域的原創研發與相關產業的發展。現時，「呂志和科學園」滙聚了140多位來自世界一流大學的頂尖科研人員、博士後研究人員，以及200多名博士研究生開展學術研究。 港學生赴上海參觀交流，開闊眼界激發思維 同時，嘉華國際與東華三院共同策劃為期六天（10月15日至20日）的「嘉華東華學生上海交通大學參訪團」，資助東華三院轄下中學50位對STEM（科學、科技、工程及數學）等方面具備潛能的新生代學生到上海進行交流活動。 學生們參觀李政道研究所、上海光源、大零號灣創新創業園區等科研設施，以及參觀國際企業的總部，包括上海嘉華中心及騰訊華東總部，認識我國於科研及商業方面的成就，並有機會於上海交大及呂志和科學園進行課堂學習，與該校師生進行交流，以及參與「呂志和科學園」命名揭幕儀式，冀令年輕一代在加深對祖國的了解和聯繫之餘，激發他們對科學探索的熱情。 參與「嘉華東華學生上海交通大學參訪團」的同學表示是次行程豐富，獲益良多。交流活動令他們增加了對上海的認識，並對港資企業在滬營運實況及企業社會責任有更深入的了解，從中得到啟發。 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 — 黃俊凱同學 感覺香港和上海差不多，兩地均有很多高樓大廈，這幾天的行程豐富緊湊，讓我對上海有更多了解。 東華三院李嘉誠中學 — 何睿同學 在呂志和科學園看到很多建築物，就像一個全新的天地，環境非常好，而上海交大讓我看到上海的發展及優良的教育。我非常珍惜今次機會，會運用學到的知識，保持謙卑去學習。 東華三院甲寅年總理中學 — 黃淵琦同學 嘉華集團在商業業務外，亦提供機會讓青少年認識世界更多。呂志和博士除了做生意，亦投放資源於未來，例如用於栽培科學人才，我認為很有遠見。 呂志和博士總結：「我特別高興來自『嘉華東華學生上海交通大學參訪團』的香港中學生及老師，以及上海交大的師生們，能親身參與『呂志和科學園』的命名揭幕儀式。我希望同學們、未來的主人翁能進一步得到啟發，增進對國家於科研發展方面的了解，點燃對科學探索的好奇心、熱情和抱負，並期待『呂志和科學園』能成為科研靈感、創新和合作的泉源，以及孕育科研人才的搖籃。」 嘉華集團主席暨呂志和獎─世界文明獎創辦人呂志和博士伉儷（前排中間）、一眾呂氏家族成員及呂志和獎有限公司董事會成員鄭慕智博士（後排左五）與上海交大黨委書記楊振斌（前排左二）及校長丁奎嶺（前排右二）於呂志和科學園命名誌前合照。 嘉華集團主席暨呂志和獎─世界文明獎創辦人呂志和博士親身到上海出席呂志和科學園命名揭幕儀式，並於命名誌前拍照。 （左至右）上海交大黨委書記楊振斌、嘉華國際執行董事暨上海交大校董呂慧瑜、前任行政長官林鄭月娥、嘉華集團主席暨呂志和獎─世界文明獎創辦人呂志和博士、上海市委統戰部部長陳通、上海市政協副主席吳信寶、嘉華國際執行董事呂耀華及上海交大校長丁奎嶺主持呂志和科學園命名揭幕儀式。 呂志和科學園命名揭幕儀式大合照。 嘉華集團主席暨呂志和獎─世界文明獎創辦人呂志和博士與傳媒交流。 「嘉華東華學生上海交通大學參訪團」的香港中學生到上海嘉華中心參觀。 上海交通大學呂志和科學園。 關於「呂志和獎」 「呂志和獎－世界文明獎」由呂志和博士於2015年創辦，為國際性創新獎項，旨在促進世界文明，並激勵世人建構更和諧的世界。獎項基於「促進世界資源持續發展」、「促進人類福祉」以及「宣導積極正面人生觀及提升正能量」三大目標，無分地域及界別，表揚為人類文明作出恒久卓越貢獻的人士或團體。自2020年起，呂獎透過與香港不同的香港慈善機構及教育夥伴合作，在圍繞三個核心理念上，加強支持本地社區的工作。 如欲獲取更多詳情，請瀏覽：www.luiprize.org 關於嘉華集團 嘉華集團於1955年由呂志和博士於香港創立，至今已成為業務多元化之跨國綜合企業，主要從事房地產開發與投資、大型娛樂度假設施、酒店及建築材料，投資遍及中國內地、香港、澳門、東南亞及各地主要城市。集團旗下包括兩間香港上市公司──嘉華國際集團有限公司（股份代號：00173）及銀河娛樂集團有限公司（股份代號：00027，為恆生指數成份股）、仕德福國際酒店集團和嘉華建材有限公司，附屬公司逾200間。 公司網址：http://www.kwah.com 傳媒垂詢： 嘉華集團 張婉玲 電話：(852) 2960 3739 電郵：helencheung@kwah.com 陳藹欣 電話：(852) 2880 8264 電郵：crystaloychan@kwah.com 謝家怡 電話：(852) 2960 3101 電郵：jennytse@kwah.com 關玘筠 電話：(852) 2960 3364 電郵：adakwan@kwah.com 傳真：(852) 2811 9710 呂志和獎－世界文明獎 簡潤如 電話：(852) 2960 3791 電郵: brendakan@luiprize.org 縱橫財經公關顧問有限公司 李慧媛 電話：(852) 2864 4829 電郵：iris.lee@sprg.com.hk 鄭松雪 電話：(852) 2864 4857 電郵：shelly.cheng@sprg.com.hk 歐陽蔚雯 電話：(852) 2114 4913 電郵：iris.auyeung@sprg.com.hk 傳真：(852) 2527 1196



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