Anlev積極擴張全球業務 邁向發展新里程

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香港, 2023年10月18日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司（「安樂工程」或「公司」，連同附屬公司統稱「集團」）（股份代號：1977）欣然宣佈，集團旗下升降機、自動梯及自動人行道國際品牌Anlev Elevator Group（「Anlev」）收購兩間位於英國的升降機公司，貫徹集團「邁向國際」的發展策略，見證另一發展新里程。
集團於1991年開展升降機及自動梯業務時，已致力提倡「全新升降機及自動梯理念」（A New Lift and Escalator Vision），因此把品牌命名為「Anlev」。多年來，Anlev積極擴充業務，為全球市場提供安全、舒適、高效及可靠的升降機及自動梯。2019年，Anlev首次透過與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一 Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）達成夥伴關係，進軍海外市場。同時，集團亦於2020年成立Anlev（UK）Limited，進軍歐洲市場。時至今日，Anlev的產品由旗下位於中國南京的生產設施製造，出口至遍佈六大洲逾二十個國家，服務數以百萬計的客戶，成功取得客戶的長期信任和支持。
為進一步推進其全球擴張策略，Anlev最近於英國市場完成兩項收購，現持有JCW Lifts Limited（「JCW」）51%的股權，以及Precision Lift Services Limited（「Precision」）100%的股權。該兩間公司於英國的升降機業務均表現卓越，其中JCW的總部位於約克郡，主要業務集中於倫敦、曼徹斯特、利茲及其他英國重要城市，為高層建築項目安裝各類型客運及貨運升降機的技術享譽英國；Precision的總部則位於埃塞克斯郡，於英格蘭東南部銷售各類型升降機，並提供現代化、維修及例行保養等全面服務。
安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示：「我們最近於曼徹斯特、伯明翰及倫敦成功獲得並執行大型升降機合約，對此我感到格外欣喜。透過收購JCW和Precision，Anlev Elevator Group將為英國客戶提供全面的一站式升降機及自動梯服務，同時奠定我們於歐洲市場的據點。」
JCW和Precision將擁有一定的自主權，而Anlev將為兩間公司提供更廣泛的設計及產品系列，進一步增強兩者的實力及業務規模，達致雙贏局面。
潘博士總結道：「Anlev將繼續尋求具協同效益且符合集團策略目標及價值的業務夥伴，並物色新經銷商，進一步推展全球擴張計劃。」
關於安樂工程集團有限公司
安樂工程集團有限公司成立於1977年，總部設於香港，為領先的機電工程服務供應商，業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業，包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（「ICBT」），以及升降機及自動梯等四大業務板塊。
本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯，並與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司（603912.SS）專門製造精密空調設備。
關於 Anlev Elevator Group
Anlev Elevator Group為安樂工程集團旗下的附屬公司，提供一站式服務，涵蓋設計、生產、銷售、安裝、服務、現代化以至維修保養全球各種垂直或水平的運輸系統。Anlev提供各類型的升降機、自動梯及自動人行道，設計著重舒適、安全及高效，為亞洲、澳洲、美洲、歐洲及非洲等地用戶提供可靠及高效的運輸系統。
話題 Press release summary
部門 Engineering
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