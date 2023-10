Wednesday, 18 October 2023, 17:51 HKT/SGT Share:

來源 Analogue Holdings Limited Anlev積極擴張全球業務 邁向發展新里程

香港, 2023年10月18日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司(「安樂工程」或「公司」,連同附屬公司統稱「集團」)(股份代號:1977)欣然宣佈,集團旗下升降機、自動梯及自動人行道國際品牌Anlev Elevator Group(「Anlev」)收購兩間位於英國的升降機公司,貫徹集團「邁向國際」的發展策略,見證另一發展新里程。 集團於1991年開展升降機及自動梯業務時,已致力提倡「全新升降機及自動梯理念」(A New Lift and Escalator Vision),因此把品牌命名為「Anlev」。多年來,Anlev積極擴充業務,為全球市場提供安全、舒適、高效及可靠的升降機及自動梯。2019年,Anlev首次透過與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一 Transel Elevator & Electric Inc.(「TEI」)達成夥伴關係,進軍海外市場。同時,集團亦於2020年成立Anlev(UK)Limited,進軍歐洲市場。時至今日,Anlev的產品由旗下位於中國南京的生產設施製造,出口至遍佈六大洲逾二十個國家,服務數以百萬計的客戶,成功取得客戶的長期信任和支持。 為進一步推進其全球擴張策略,Anlev最近於英國市場完成兩項收購,現持有JCW Lifts Limited(「JCW」)51%的股權,以及Precision Lift Services Limited(「Precision」)100%的股權。該兩間公司於英國的升降機業務均表現卓越,其中JCW的總部位於約克郡,主要業務集中於倫敦、曼徹斯特、利茲及其他英國重要城市,為高層建築項目安裝各類型客運及貨運升降機的技術享譽英國;Precision的總部則位於埃塞克斯郡,於英格蘭東南部銷售各類型升降機,並提供現代化、維修及例行保養等全面服務。 安樂工程集團有限公司主席潘樂陶博士表示:「我們最近於曼徹斯特、伯明翰及倫敦成功獲得並執行大型升降機合約,對此我感到格外欣喜。透過收購JCW和Precision,Anlev Elevator Group將為英國客戶提供全面的一站式升降機及自動梯服務,同時奠定我們於歐洲市場的據點。」 JCW和Precision將擁有一定的自主權,而Anlev將為兩間公司提供更廣泛的設計及產品系列,進一步增強兩者的實力及業務規模,達致雙贏局面。 潘博士總結道:「Anlev將繼續尋求具協同效益且符合集團策略目標及價值的業務夥伴,並物色新經銷商,進一步推展全球擴張計劃。」 關於安樂工程集團有限公司 安樂工程集團有限公司成立於1977年,總部設於香港,為領先的機電工程服務供應商,業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業,包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務,涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技(「ICBT」),以及升降機及自動梯等四大業務板塊。 本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯,並與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.(「TEI」)達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(603912.SS)專門製造精密空調設備。 關於 Anlev Elevator Group Anlev Elevator Group為安樂工程集團旗下的附屬公司,提供一站式服務,涵蓋設計、生產、銷售、安裝、服務、現代化以至維修保養全球各種垂直或水平的運輸系統。Anlev提供各類型的升降機、自動梯及自動人行道,設計著重舒適、安全及高效,為亞洲、澳洲、美洲、歐洲及非洲等地用戶提供可靠及高效的運輸系統。



話題 Press release summary



部門 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network