天韵國際與馬來西亞熱帶水果生產商達成戰略協議

香港, 2023年10月18日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司 (「天韵國際」或「公司」及其附屬公司統稱「集團」) (股份代號 : 6836.HK) 欣然宣佈，集團與馬來西亞熱帶水果生產商Tuah Tacunan Sdn Bhd 私人有限公司（「Tuah Tacunan」）達成戰略合作協議。雙方同意於熱帶水果銷售及水果加工方面建立全面戰略合作關係，建立強大的新鮮熱帶水果及上下游供應鏈系統，延伸集團的產業鏈，提升集團的品牌效應和國際聲譽。同時，由於Tuah Tacunan位於馬來西亞沙巴洲的生產基地享有優越的自然條件和地理位置，並受惠於2022年3月18日起對馬來西亞生效實施的區域全面經濟伙伴關係協定（「RCEP」）的關稅優惠，將助力集團發展熱帶鮮銷水果貿易，增強企業競爭力。

Tuah Tacunan位於馬來西亞沙巴州的熱帶新鮮水果種植基地

根據協議，集團將充份發揮Tuah Tacunan於熱帶新鮮水果種植及原材料優勢，將其包括貓山王榴蓮、椰子、紅毛丹、菠蘿等一系列特色、天然、優質的熱帶水果拓展至更廣闊的銷售市場。與此同時，集團亦將積極協助Tuan Tachunan於其管理的位於沙巴州超過3400英畝的農田發展熱帶特色水果種植，建立水果加工產品生產基地，並將其部份新鮮水果，引入至集團現有水果加工產品體系當中。於產品研發方面，雙方亦建立緊密的合作關係，領域包括：新鮮水果的品種開發、水果加工產品的研發等，為消費者提供更優質、更新鮮的熱帶水果及加工產品。雙方亦將於其現在領域發揮獨有優勢，於技術、管理、品牌等多方面加強合作，強強聯手產生強大的協同效應，以進一步提升雙方的市場地位。

集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「我們非常高興能與Tuan Tachunan達成是次協議，相信透過戰略合作，集團將可有效利用Tuah Tacunan於當地的資源及原材料優勢，掌握當地市場脈搏，發展熱帶水果銷售及水果加工分銷網絡，並加大對國外新品種、先進技術和管理經驗的引進力度，拓寬雙方在熱帶水果的生產、科研、貿易等方面的合作領域。集團深信，這次建立的戰略合作關係將擁有可觀的協同效應，提高在國內外市場的競爭力和市場占有率。」

「一直以來，集團積極尋求與不同商業夥伴進行戰略合作，藉此將集團各款優質、健康及多元化的加工水果產品及特色飲料產品推廣至更廣闊的海內外市場。同時亦希望透過與不同的夥伴合作，為優質的健康產品注入更多不同元素。展望未來，集團將持續投入研發創新，致力為消費者提供優質、健康及多元化的加工水果產品及特色飲料，以實現成為國際化的加工食品企業的願景，回饋社會及消費者對集團的支持與信任。」

關於天韵國際控股有限公司 （股份代號﹕6836.HK）

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i)生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品、(ii)生產及銷售飲料產品及(iii)新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。特色飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。

集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、ISO9001、ISO45001、ISO14001、SMETA、CQM等認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。

集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年及2022年，集團連續兩次榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。於 2023 年，集團主席兼行政總裁榮登福布斯中國「2023 大灣區 ESG 企業家 30 評選」。

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