極兔速遞昨日起招股，業務市場潛力大受熱捧

香港, 2023年10月17日 - (亞太商訊) - 近年來，隨著區域互聯網基礎設施的不斷完善，電商市場規模快速攀升，對於高性價比的物流服務需求也不斷增加。極兔速遞（1519）抓住機遇，僅用8年時間已發展成一家跨越13個國家的全球物流服務提供商。昨天（16日），極兔速遞成功進行首次公開招股，每股定價為12港元，全球發售3.27億股，聯席保薦人為摩根士丹利、美銀與中金公司，公司是次招股引入10位基石投資者，包括紅杉、順豐控股、淡馬錫、騰訊及高瓴投資等，合計共認購39.9%股份。

極兔速遞發展迅速，2015年創立於印尼，短短幾年迅速擴張市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年包裹量計，極兔速遞為東南亞排名第一的快遞運營商，市場份額為22.5%，包裹量超出第二名3倍。2020年進軍中國快遞市場，於2022年市場份額達到10.9%，一躍成為中國市場名列前茅的快遞運營商。

2023年上半年財務業務數據向好 盈利能力值得期待

隨著業務運營不斷擴張，極兔速遞的營收規模迎來快速增長。根據招股書顯示，其營業收入由2020年的15億美元到2021年的49億美元，在2022年進一步增至73億美元，2023年上半年收入又進一步同比增長18%至40億美元。在極兔速遞全球運營的網絡效應及規模效應提升和優化下，相關數據不斷向好，東南亞和中國市場平均單票成本近兩年來呈穩步下降趨勢，其中中國市場在2023年上半年平均單票成本降低至0.34美元每件，同比下降15%；毛利方面，該公司在東南亞地區業務持續錄得毛利，公司整體在今年上半年首次取得毛利1.94億美元，毛利率達4.8%，盈利能力明顯提升。

發展跨境服務，鏈接全球網絡

憑藉著先前成功經驗，極兔速遞抓住市場需求，積極發展跨境服務。根據弗若斯特沙利文預計，東南亞及中國的跨境電商零售市場總額由2023年的6,052億美元增加至2027年的12,570億美元，複合年增長率為20.0%，市場潛力巨大。有高度可拓展的區域代理模式和國際及當地合作夥伴合作的加持，極兔速遞短短幾年內搭建起全球網絡，截至2023年6月30日，擁有104個區域代理及約8,700個網絡合作夥伴，可提供覆蓋亞洲、北美洲、南美洲、歐洲、非洲及大洋洲的跨境服務，極兔速遞利用其全球網絡，為生產商和供應商與海外消費者搭建起有效渠道，從而能夠及時提供優質的跨境電商零售服務，實現雙贏合作。

是次來港上市，極兔速遞將資金用於多個重要板塊，包括拓寬公司物流網絡及升級基礎設施、強化運營能力、開拓新市場、研發及技術創新、作一般企業目的及運營資金需求等用途。極兔速遞憑藉其獨特的商業模式和全球網絡優勢，已經迅速崛起，預計將獲得更多市場關注。

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