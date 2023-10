Tuesday, 17 October 2023, 08:25 HKT/SGT Share: 立訊精密:以可持續發展為翼,與鳳凰共舞同飛

香港, 2023年10月17日 - (亞太商訊) - 早在2020年7月,蘋果公司就承諾在2030年實現產品和供應鏈100%碳中和。隨著本季首批碳中和Apple Watch手錶新品的推出,也標誌著這一目標取得重大進展。據悉,每一款碳中和Apple Watch的製造過程均採用100%清潔電力,回收或可再生材料佔總重量的30%。此外,50%的運輸不涉及空運,使得每一塊碳中和Apple Watch生產過程中的溫室氣體排放量大幅减少75%以上。 而供應鏈方面,截止2023年4月5日,蘋果公司已有68家在中國的生產製造商承諾到2030年僅使用清潔能源生產蘋果產品,立訊精密就是傑出案例。立訊精密董事長王來春日前接受傳媒採訪時亦有表示:「綠色低碳與可持續發展是立訊高質量發展進程中至關重要的課題。立訊做出很多努力去平衡綠色與效益的關係。綠色轉型是必經之路,從長遠來看能為企業帶來正向的經濟和社會效益。」 數據顯示,立訊精密自2014年起,就開始披露社會責任報告/可持續發展報告,目前已經連續9年發佈相關報告,通過積極的ESG實踐,為行業乃至社會的可持續發展貢獻力量。 高度重視氣候變化應對,提升清潔能源使用比例 可持續發展報告指出,立訊參考國際通用的TCFD(氣候相關財務信息披露工作組)框架,成立碳中和工作組全面負責氣候變化事務。同時計劃於2030年完成SBTi(科學碳目標倡議組織)1.5℃路徑要求的减碳目標,2050年實現清潔能源轉型,2025年使用清潔能源比例達50%。 為了向客戶提供更多高效和節能的產品解決方案,2022年全年,立訊在節能減碳投入人民幣7530萬元;清潔技術研發投入人民幣2.6億元,預計2023年投入超過人民幣3億元。 董事長王來春表示,立訊近年來積極推動能源使用效率升級和能源結構轉型,一方面大力引進新技術和智慧能源管理平台優化各類設施設備用能效率,降低能耗水平,實現節能降碳。另一方面,在昆山等主要生産基地率先開展屋頂光伏建設。另外,公司还通過直購綠電、綠能基金投資、采購綠證等形式,探索應用其他類型的可再生能源和清潔能源的可能性。 重視員工安全,打造負責任供應鏈管理 作為行業領軍企業,立訊十分重視員工的職業健康安全(EHS),以多種形式開展各類職業健康與安全培訓,提高全員安全意識。在工傷管理方面,立訊制定相關制度,積極開展演練工作。在各生産基地設置24 小時開放的醫護室,確保員工獲得及時幫助。 在供應鏈管理上,立訊參照OECD(經濟合作與發展組織)框架,每年對供應商進行衝突礦産盡職調查,以保證提供給立訊的產品中使用的金屬並不來源於衝突礦産。立訊持續打造綠色供應鏈,於2022年8月發佈第一份《打造绿色供应链项目阶段报告》,與IPE(公眾環境研究中心)合作,定期為子公司及供應商提供專題培訓,為其一對一解答,建設負責任的供應鏈管理體系。 責任管治,守護價值 立訊目前已建立由董事會、可持續發展推進中心和可持續發展執行團隊構成的「决策-規劃-執行」三級可持續發展管治架構。董事會通過定期會議審核企業可持續發展戰略、執行計劃、目標及成效報告。 作為上市公司,立訊十分重視與全球投資者的交流,積極回應投資者關注的事宜,加深投資者對公司業務、戰略規劃及行業發展趨勢的瞭解,維護中小投資者利益。 在可持續發展之路上,立訊精密一直不斷將可持續發展的理念融入公司戰略和業務流程,並已取得不俗的成果。今年初,立訊精密憑藉在綠色製造、碳中和等領域的優秀表現成功入選2022福布斯中國可持續發展工業企業TOP50。 縱觀2022,立訊收穫頗多,包括榮獲2022彭博綠金ESG先鋒年度最受關注企業先鋒。此外,其亦被國際資本市場常借鑒的MSCI ESG(明晟)評級中獲得BB級,在CDP(全球環境信息研究中心)的氣候變化和水安全問卷皆獲B評級,被全球規模最大的CSR評級提供商EcoVadis授予銅牌認證。 立訊精密董事長王來春此前感慨道:「自進入電子行業,立訊就明確自身在產業鏈上的分工和定位。與鳳凰同飛必是俊鳥,與最頂尖的企業共同成長,才能掌握最前沿的技術和發展趨勢」。過去幾年,立訊堅持不斷落實可持續發展理念,在ESG方面取得顯著成效。2023年已經過半,相信未來也會承担起更多、更重要的社会责任,或將正向反饋到資本市場的表現中。



話題 Press release summary



部門 电子产品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network