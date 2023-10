Monday, 16 October 2023, 16:40 HKT/SGT Share: 五菱汽車榮獲「綠色領袖ESG獎項」 踐行綠色低碳發展

香港, 2023年10月16日 - (亞太商訊) - 由華富財經舉辦的「綠色領袖ESG大獎2023」於10月12日在香港舉行頒獎典禮,五菱汽車(00305.HK)榮獲綠色領袖ESG獎項。綠色領袖ESG大獎皆在評選及表彰香港企業在環境、社會和治理(ESG)中的成就,五菱汽車榮獲此獎項可知其將「綠色」理念刻入企業發展骨髓,共同推動建設綠色和諧的人類命運共同體,打造綠色低碳發展新生態。 在探尋「綠色」之道上,五菱汽車早已形成一套體系。五菱汽車積極引進及推廣先進技術,開展重點設備效能提升、余熱利用、電機效能提升、綠色照明、節水技術改造、塗裝廢氣處理技術改造等節能減排項目。除此之外,五菱汽車還持續實踐自動化生產和智能製造,用以積極發展清潔生產。隨著ESG投資策略在全球範圍內的興起,五菱汽車積極響應並擁抱這一趨勢,以更高質量的報告向投資者披露公司的環境和社會履責情況,展示了良好的公司治理和企業價值觀。這種透明度和責任感為投資者提供了可靠的依據,吸引更多的資金流入,並加速公司的可持續發展。 此外,作為專註於汽車產業鏈的國有製造企業,在業務層面五菱汽車也積極響應國家戰略號召,敏銳抓住汽車行業的變革機遇,著力拓展綠色產品市場。近年來,五菱觀光車、巡邏車、高爾夫球車等非道路車型享譽世界,全面賦能旅遊、休閑運動、物流運輸等不同場景,為全球客戶提供優質的解決方案。同時以優質的產品、認真負責的態度獲得客戶認可,在國內國際雙循環中尋求創新發展,提升國際市場競爭力。繼五菱高爾夫球車駛入越南、新加坡等東南亞國家後,今年國際站再拓至香港;兩款五菱非道路車也在2023年首次進入加拿大市場。 更值得一提的是,五菱汽車在新能源零部件業務上也早有布局,研發推出了系列電動化、輕量化、智慧化的中高端乘用車核心零部件產品,已在多個品牌車型上應用。就在8月初,五菱汽車首臺LJ4M20系列甲醇發動機正式點火成功,這也標誌著五菱汽車實現了甲醇發動機零的突破,正式開辟清潔合成燃料(E-fuel)新賽道。或許,這也預示著五菱汽車在「碳」尋綠色發展之路上,將帶來更多的成果與驚喜。 五菱汽車財務總監及公司秘書黎士康出席此次頒獎典禮,並表示「五菱汽車以新能源關鍵零部件和新能源物流車為支點,撬動整個集團新能源轉型。五菱汽車將堅定不移踐行綠色低碳高質量發展之路,在新能源領域加速奔跑,以不折不扣的實際行動為環境保護和可持續性發展貢獻力量。」



