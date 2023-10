Friday, 13 October 2023, 22:06 HKT/SGT Share:

來源 BDO BDO公布「2023年第五屆BDO 環境、社會及管治大獎」得獎名單 第五屆BDO環境、社會及管治大獎旨在表揚在環境、社會及管治(ESG)方面表現出眾的香港上市公司,大獎特別重視企業實現凈零碳排放的努力,同時本年新增專門表彰 H股的獎項。

香港, 2023年10月13日 - (亞太商訊) - 全球第五大會計及咨詢網絡BDO公布第五屆BDO環境、社會及管治大獎(「大獎」)得獎名單,獲獎企業均透過推行有效的可持續發展措施,在ESG各個領域實現積極影響。本年度BDO ESG大獎是自疫情後首個實體頒獎典禮,得獎名單於典禮上公布。所有決賽入圍者均獲邀出席典禮,親身見證及慶祝得獎企業取得卓越成就。 本年的主題大獎配合大獎提倡卓越ESG發展的宗旨,一如既往強調碳中和的重要性及應對氣候變化的迫切需要。獎項表揚致力實踐碳中和的上市公司,包括在減少碳排放方面的措施及成就。此外,今年亦新增「ESG突出表現大獎—H股公司」獎項(見下列完整名單)。 立信德豪會計師事務所董事總經理陳錦榮先生BBS MH JP表示:「我們很高興看到今年的提名反應踴躍,反映香港上市公司整體均做好準備在相關方面遵守規則及兌現承諾。BDO 一直提倡可持續發展,不僅將ESG準則納入營運,亦協助企業進行ESG報告及風險管理。此外,我們亦致力宣傳ESG的重要性,我們設立大獎正正是希望鼓勵更多企業推行最佳的ESG措施,致力打造更環保的世界。」 立信德豪會計師事務所董事總經理江智蛟先生表示:「我們希望透過對比同業的 ESG 報告標準、參照香港上市公司的ESG表現,並借著ESG獎項如我們的大獎,鼓勵及推動上市公司不斷加強ESG實踐。展望未來,BDO將繼續支持香港上市公司改進在ESG各範圍疇的表現,以創造長遠價值,並維持香港作為國際金融中心及綠色金融樞紐的領導地位。」 今年的獎項提名十分踴躍,獲得香港上市公司的高度認可。得獎企業的行業及市值各有不同,在各個競逐領域均展現突出表現。特別是獲得「ESG年度大獎」的信和置業有限公司(00083.HK)、嘉裏建設有限公司(00683.HK)和中國建築興業集團有限公司(00830.HK),其超卓的ESG表現及報告備受認同。 此外,憑借堅決履行對ESG原則的承諾,尢其在碳中和領域的傑出表現,中電控股有限公司(00002.HK)榮獲「主題大獎」。整體而言,各獎項表揚上市公司就可持續發展實踐作出的承諾及傑出貢獻。 今年的頒獎典禮亦設有「打造碳中和之業務策略」為題的座談會。氣候變化帶來經濟挑戰及環境問題,投資者現時需要企業製定全面的氣候轉型計劃及清晰的發展藍圖以實現碳中和目標。為此,香港聯交所提出嚴格的氣候相關報告規定,並要求嚴謹的披露並與國際標準接軌。企業故此須面對減輕環境影響同時保持盈利的雙重挑戰。座談會探討了製定應對該等挑戰的策略和考慮。 座談會嘉賓包括立信德豪會計師事務所董事兼風險咨詢服務總監鄭文漢先生、香港科技大學環境研究所首席發展顧問陸恭蕙教授 SBS JP OBE Chevalier de l'Ordre National du Mérite以及 Ben McQuhae & Co創始人兼香港綠色金融協會特別顧問 Ben McQuhae先生,連同座談會主持人《南華早報》氣候變化新聞編輯伍文斌先生,一起探討企業如何能夠滿足投資者和持份者的期望,將數據整合以達至科學為基礎的目標,加快過渡至低碳經濟,並利用ESG作為變革力量。座談會上亦涵蓋了多方面的策略,以供企業應對投資者需求、有效管理風險,以及把握實踐碳中和及可持續發展所帶來的機遇。 BDO 環境、社會及管治大獎 2023得獎者 (以公司英文名稱排名) ESG 最佳表現大獎 – 大型市值 中電控股有限公司 (00002.HK) 聯想集團有限公司 (00992.HK) 信和置業有限公司 (00083.HK) ESG 最佳表現大獎 - 中型市值 嘉裏建設有限公司 (00683.HK) 電訊盈科有限公司 (00008.HK) 偉易達集團有限公司 (00303.HK) ESG 最佳表現大獎 – 小型市值 粵豐環保電力有限公司 (01381.HK) 中國光大綠色環保有限公司 (01257.HK) 復星旅遊文化集團 (01992.HK) 最佳 ESG 報告大獎 - 大型市值 香港電訊信托與香港電訊有限公司 (06823.HK) 聯想集團有限公司 (00992.HK) 信和置業有限公司 (00083.HK) 最佳 ESG 報告大獎 – 中型市值 嘉裏建設有限公司 (00683.HK) 電訊盈科有限公司 (00008.HK) 偉易達集團有限公司(00303.HK) 最佳 ESG 報告大獎 – 小型市值 中國建築興業集團有限公司 (00830.HK) 雋思集團控股有限公司 (01412.HK) 譚仔國際有限公司 (02217.HK) ESG 年度大獎 – 大型市值 信和置業有限公司 (00083.HK) ESG 年度大獎 – 中型市值 嘉裏建設有限公司 (00683.HK) ESG 年度大獎 – 小型市值 中國建築興業集團有限公司 (00830.HK) ESG突出表現大獎 — H股公司 北京金隅集團股份有限公司 (02009.HK) 中國平安保險(集團)股份有限公司 (02318.HK) 紫金礦業集團股份有限公司 (02899.HK) 主題大獎 中電控股有限公司 (00002.HK) 照片1:BDO及評審團代表出席2023年BDO環境、社會及管治大獎頒獎典禮。 照片2:座談會講者包括: (左至右) 《南華早報》氣候變化新聞編輯伍文斌先生、立信德豪會計師事務所董事兼風險咨詢服務總監鄭文漢先生、Ben McQuhae & Co創始人兼香港綠色金融協會特別顧問Ben McQuhae先生,以及香港科技大學環境研究所首席發展顧問陸恭蕙教授。 有關立信德豪會計師事務所有限公司 (BDO Limited) 立信德豪會計師事務所有限公司是BDO會計師事務所國際網絡的香港成員所。BDO國際網絡遍布全球164個國家及地區,透過1,803多個辦事處及超過110,300多名專業人員,在世界各地提供財務咨詢服務。香港立信德豪自1981年在香港成立,致力透過全面的專業服務協助企業成長。專業服務包括審計服務、商業及外包服務、風險咨詢服務、專項咨詢服務及稅務服務。有關詳情,可參閱網站 www.bdo.com.hk。 查詢聯絡 盧瑞燕 立信德豪市場部高級經理及部門主管 電話 +852 2218 3042 手提 +852 9613 5175 salalo@bdo.com.hk 成婉芬 立信德豪市場部經理 電話 +852 2218 3110 手提 +852 9016 8063 dorashing@bdo.com.hk 縱橫財經公關顧問有限公司 李惠兒 電話 +852 2864 4834 vicky.lee@sprg.com.hk 許諾誼 電話 +852 2114 4318 katrina.hui@sprg.com.hk



話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Funds & Equities, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network