醫思健康攜手晶鑽生醫舉辦美特拉拉提線新品發佈會

香港, 2023年10月6日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團攜手台灣領先的醫學美容研發機構晶鑽生醫舉辦美特拉拉提線新品發佈會。

美特拉拉提線已取得台灣衛生福利部醫療器材許可證。產品是具有革命性360度雙向倒鉤的縫線，擁有相比市面線材而言的最強拉力和極佳的彈性，可針對面部的多種皺紋呈現自然的即時提拉效果。此外，美特拉拉提線採用可吸收線材，可被人體完全吸收並促進膠原蛋白合成，使用安全性更高，療程效果可維持1-2年。

出席發佈會的嘉賓有晶鑽生醫首席執行官謝佳憲先生，晶鑽生醫董事長賴柏如女士，Good Union Corporation Limited 首席執行官鄭泱博士，醫思健康市場部總監鄧智婷女士，醫思健康銷售總監葉潔賢女士。

左至右：醫思健康銷售總監葉潔賢女士，Good Union Corporation Limited 首席執行官鄭泱博士，晶鑽生醫董事長賴柏如女士，晶鑽生醫首席執行官謝佳憲先生，醫思健康市場部總監鄧智婷女士。

集團一直致力於將先進技術，優質產品與貼心服務相結合，為每位客人度身訂造最適合的美學方案。集團非常榮幸能與晶鑽生醫合作，引進業界領先的提拉線材產品，豐富集團的醫學美容服務品類，引領新一次的變美風潮。

關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。

集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健髮中心髮森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所，EC DENTAL CARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心，聯匯專科，新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。

*根據弗若斯特沙利文公司按2020-2022年收入計算進行的獨立研究

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