Friday, 6 October 2023, 16:37 HKT/SGT Share:

來源 Hypebeast Limited Hypebeast Ltd. (0150.HK) 於中國舉辦Hypefest Aranya文化盛會 全方位展現當代文化

香港, 2023年10月6日 - (亞太商訊) - 全球領先的當代潮流文化生活平台Hypebeast Limited(股份代號:0150.HK),於九月底在中國秦皇島以黄金海岸線聞名的阿那亞(Aranya)舉辦一連兩天的文化盛會Hypefest Aranya。自2018年於布魯克林取得重大成功後,Hypefest首度在中國阿那亞亮相,包含各式各樣的本地及國際音樂表演,並展出與知名品牌合作打造的文化及藝術裝置。這次為期兩天的活動匯聚了超過15,000名Hypebeast讀者群,為阿那亞帶來前所未有的音樂、藝術、時尚及創意體驗,同時進一步加強了Hypebeast品牌在中國内地的定位。 隨著實體活動全面恢復,Hypefest Aranya文化盛會與Hypebeast強大的線上讀者群相輔相成,同時增加了集團媒體分部於中國内地收入來源的潛力。由RYCE Entertainment和ALLIN Entertainment聯合製作,音樂節演出陣容包括Jackson Wang王嘉爾、Swae Lee、Aminé、Cordae及MC Jin歐陽靖等。DJ品牌Preme、Pulse 和 Yeti Out 旗下的DJ們亦為這個為期兩天周末帶來了高漲的音樂演出。 此外,Hypefest Aranya設有多個周邊互動體驗及快閃店,為當地觀眾提供親身接觸及了解各個品牌的平台,包括adidas Originals、Marshall、Hennessy軒尼詩、GAP、Hoegaarden福佳、 Saucony Originals、Vans、 Randomevent和Penfolds奔富等。有關Hypefest Aranya的社交媒體,包括Hypebeast微信、小紅書、微博、抖音和Instagram帳號瀏覽總量更達約3千萬次。 Hypebeast集團為一間數碼媒體公司,媒體分部為全球品牌提供創意廣告服務及廣告空間。集團於2018年在紐約市首次舉辦了Hypefest文化盛會。於兩日的活動期間,有超過10,000名參加者參與其中,而門票更在公開發售後的三分鐘內售罄。 高像素相片請於此下載:https://bit.ly/hypefestaranya 投資者查詢,歡迎聯絡:investors@hypebeast.com 關於Hypebeast Ltd.(股份代號:0150.HK) Hypebeast是全球領先的當代潮流文化生活平台,以編採主導的商業和新聞熱選躋身網站主流之列。創立於2005年,2016年起上市並發展成全方位媒體集團,平台讀者群群遍佈亞洲、北美洲、歐洲等多個地區。除旗艦平台Hypebeast外,集團亦拓展業務至多個數碼媒體平台、創意服務業務Hypemaker以及電子商務和零售平台HBX。更多資訊請參閱hypebeast.ltd。



話題 Press release summary



部門 通讯, Design & Art

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network