御佳控股獲得兩項總額達3.73億港元之模板工程 為香港國際機場及公共房屋項目提供模板服務

香港, 2023年10月6日 - (亞太商訊) - 香港首家擁有十項以上模板工程發明專利的模板工程及相關輔助服務供應商御佳控股有限公司(「御佳控股」或「集團」;股份代號:3789)欣然公佈,其全資附屬公司明泰建築工程有限公司(「明泰」)獲得香港國際機場隧道結構模板工程及相關工程,以及東涌第103區公共房屋發展項目建設的傳統模板工程、系統模板及預製外牆安裝,兩項工程價值共約3.73億港元。 集團紮根香港逾28年,於鋼筋混凝土結構建築的板模架設方面擁有豐富的經驗,業務基礎穩健。過往已承接多項大型基建工程,包括香港國際機場第三跑道客運廊的結構工程項目、港鐵沙中綫九龍城段車站及隧道工程(宋皇臺及土瓜灣站)﹑廣深港高鐵西九龍總站(南部份)﹑西九文化區視覺文化博物館M+及亞洲國際博覽館等。是次再獲授新工程項目,進一步突顯集團承接大型綜合建築項目的專業能力,及政府對集團安全、環保和具有成本效益的建造方案的高度認可,技術實力再獲肯定。 集團多年來不斷開拓創新,積極研發創新模具,成功研發了建築鋁枱模、樓宇建造系統模板及編碼處理系統,引領行業發展。根據建造業議會於2023年7月發表的《建造工程量預測》,預計未來10年香港建造業的總工程量每年將達 2,400 億港元至 3,750 億港元,可見市場潛力之龐大,亦為集團未來發展帶來廣闊空間。未來,集團將繼續夯實基礎,持續提升建造工藝,緊抓市場機遇,推動集團可持續發展,為所有持份者創造更大價值。 於2023年3月31日,集團共有10個手頭項目,2023年財政年度的估計總合約餘額價值約4.45億港元。於2023年財政年度,集團獲得5份新合約,總合約價值約1.84億港元,較2022年財政年度增加約21.3%。



