復星和諾貝爾獎的緣分

香港, 2023年10月5日 - (亞太商訊) - 基礎科學獲得原創性的突破後,往往需要企業通過技術創新和商業化來接力,將科研突破,最終落地為改善人類生存處境的產品。 北京時間 2023 年 10 月 2 日 17 時 45 分左右,2023 年諾貝爾生理學或醫學獎公佈結果。兩位長期致力於mRNA技術研究的科學家Katalin Karikó 和 Drew Weissman 因mRNA核苷鹼基修飾方面的發現而獲獎。 核苷鹼基修飾是啥?大家可能不熟悉,但要說起新冠疫情中挽救了無數人的mRNA疫苗,大家就知道了。今年兩位諾貝爾獎獲得者在2005年的科研突破,對2020年德國百歐恩泰(BioNTech)公司在新冠疫情中研發出全球第首款mRNA疫苗,起到了至關重要的作用。 毫不誇張地說,今年的諾貝爾生理學或醫學獎,是對人類歷史上第一支mRNA疫苗研發的獎賞。科研突破只是疫苗研發成功的基礎,企業的力量同樣至關重要。而有一家立足於中國的全球化企業,堪稱mRNA疫苗研發的幕後英雄。 這家企業就是在疫情中最早和德國百歐恩泰公司 (BioNTech) 達成mRNA新冠疫苗研發合作的復星。有意思的是,復星和諾貝爾獎的緣分,還不止mRNA疫苗研發這一次。 復星旗下桂林南藥研發的青蒿琥酯,就是在中國著名科學家、2015年榮獲諾貝爾生理學或醫學獎獲得者屠呦呦研發青蒿素的基礎上研發而成的,迄今為止已在全球救治了近5,600萬重症瘧疾患者,其中大部分是非洲兒童。 疫情暴發一月內鎖定mRNA疫苗研發 先說復星和首支mRNA疫苗的緣分。 2020年1月23日,武漢因疫情形勢嚴峻而封城。復星在啟動全球抗疫行動,在全球為中國搶運抗疫物資的同時,就以前沿眼光和準確的判斷,瞄準了mRNA疫苗研發,希望用這一創新技術,為新冠疫情貢獻一支有效的疫苗。 當時疫情緊急。武漢封城後不到一周的1月29日,復星醫藥便和德國百歐恩泰公司(BioNTech)就mRNA新冠疫苗研發進行緊急溝通,雙方一拍即合,二月中旬確立合作關係,合作進行mRNA疫苗研發。3月13日,復星醫藥與BioNTech正式簽署了合作協議,三天後共同對外宣佈,甚至比BioNTech和美國輝瑞的合作還要早三天。 依據復星醫藥和BioNTech2020年3月達成的戰略合作協議,復星醫藥在中國大陸及港澳台地區獨家開發、商業化基於其專有的 mRNA 技術平台研發的、針對新型冠狀病毒的疫苗產品。 在全球聯合研發過程中,復星醫藥還與中國醫學科學院合作完成了多個mRNA候選疫苗的動物試驗,並在臨床研究、藥理數據、藥物警戒等多個方面與德方進行了深度合作。同時率先在中國開展了一期二期臨床試驗。mRNA新冠疫苗研發成功,包含了中國科研團隊的智慧,也是中德科研合作的典範項目之一。 2020年11月,新冠病毒尚在全球肆虐時,喜訊傳來:這款mRNA新冠疫苗的三期臨床試驗最終分析數據顯示,其在預防受試者新冠病毒肺炎發病方面有效率達到95%,隨後,疫苗獲得美國FDA批准,成為首支投入緊急使用的mRNA疫苗 2021年8月23日,BioNTech宣佈,美國食品和藥物管理局(FDA)批准了COMIRNATY®(mRNA新冠疫苗)的生物製品許可證申請(BLA),用於在16歲及以上的人群中使用以預防新型冠狀病毒感染。這是首款獲得FDA正式批准的新冠疫苗,也是全球首個正式獲批的擁有完整三期數據的新冠疫苗。 自2021年初起,復必泰mRNA新冠疫苗陸續在中國港澳台地區上市,為港澳台同胞構築免疫屏障。截至2023年5月底,復必泰疫苗已在港澳台地區累計接種超過4,000萬劑,成為當地使用最為廣泛的疫苗之一。 救治逾5,600萬重症瘧疾患者的「中國神藥」 再說復星和青蒿素的緣分。 在非洲,瘧疾與結核、愛滋並列為三大傳染病。在撒哈拉以南非洲,每兩分鐘,世界上就有一名兒童因瘧疾而死亡。青蒿素的發現讓人類找到了新的抗瘧武器,也給飽受瘧疾之苦的非洲帶去了健康希望。 青蒿素的發現和研製,是人類防治瘧疾史上的一件大事,也是繼喹啉類抗瘧藥後的一次重大突破。中國科學家屠呦呦也因此榮獲國家最高科學技術獎、並於2015年榮獲諾貝爾生理學或醫學獎。 但許多人並不知道的是,中國廣西不僅盛產青蒿草,且位於廣西桂林的復星醫藥成員企業桂林南藥股份有限公司(簡稱「復星桂林南藥」)對全球瘧疾發病率和死亡率的下降做出了卓越的貢獻。在青蒿素發明基礎上,復星桂林南藥於1977年成功研發了青蒿琥酯,解決了青蒿素的水溶性問題,將治瘧療效提高了七倍,成為中國第一新藥。 復星接力屠呦呦團隊,在推動青蒿素類創新藥國際化方面發揮了重要作用。2004年,復星醫藥看到了這款新藥的國際戰略價值,通過對桂林南藥改制重組,開啟了青蒿琥酯系列產品的持續創新和國際化之路。復星的目標是把高品質的、可負擔的抗瘧藥帶給非洲人民,與非洲人民攜手共建一個無瘧疾世界。 在WHO專家的指導下,2010年,注射用青蒿琥酯Artesun®通過了WHO預認證。2011年初,世界衛生組織修訂《瘧疾治療指南》,將成人和兒童重症瘧疾治療的一線用藥由奎寧改為注射用青蒿琥酯。 20多年來,得益於包括注射用青蒿琥酯Artesun®在內的多種新一代瘧疾預防工具和治療藥物在非洲地區的廣泛使用,非洲瘧疾死亡率在2000-2020年間下降了約37.3%(數據來源於WHO官網)。WHO的數據顯示,非洲國家自2000年以來平均壽命延長了9.4年,其中凝聚着中國原創青蒿素類抗瘧藥的重要貢獻。 今天,注射用青蒿琥酯Artesun®已成為國際治療重症瘧疾的「金標準」,是WHO推薦的重症瘧疾治療優選用藥。截至2022年末,注射用青蒿琥酯Artesun®已救治了全球超過5,600萬重症瘧疾患者,其中大部分為五歲以下非洲兒童,被譽為「來自中國的抗瘧神藥」。 作為一家創新驅動的藥企,復星醫藥對於注射用青蒿琥酯系列產品的研發升級仍在持續,2023年6月,復星醫藥自主研發的第二代注射用青蒿琥酯(商品名:Argesun®)成為首個通過WHO預認證的「一步配製青蒿琥酯注射劑」,獲得16個國家的註冊批准,進一步提升高質量創新抗瘧藥品的可及性,可以挽救更多生命。 醫藥創新研發的「中國機會」 復星和兩次諾貝爾獎的故事,讓我們可以從另一個角度思考科研與商業的關係。基礎科學獲得原創性的突破後,往往需要企業則通過技術創新和商業化來接力,將科研突破,最終落地為改善人類生存處境的產品。科學家、企業家、風險投資家、生物工程師;科研、開發、臨床;德國、中國、美國……多個環節的合作,才共同推動了人類歷史上新一代疫苗的突破,有效應對了全球新冠疫情。 對復星而言,在屠呦呦青蒿素的發現後,是治瘧療效提高七倍的青蒿琥脂,以及在非洲抗瘧的努力;在mRNA核苷鹼基修飾方面的成果發現後,是mRNA疫苗的橫空出世;而在完成了新冠疫情的應對之後,mRNA技術更有望催生流感甚至多個癌症等方面的疫苗問世,為人類健康帶來更大的福祉。 復星一直被認為是一家業務多元化的企業,但其實從1992年創立以來,醫藥大健康板塊一直是復星持續深耕的核心領域。在PCR乙肝試劑研發為復星帶來「第一桶金」後,創新研發,也內化為復星發展的基因和核心競爭力。 30多年來,復星一直瞄準醫療前沿領域,通過自主研發、合作開發、許可引進、深度孵化等方式,持續推動創新技術和產品的研發和轉化落地。多年的高強度投入,加上全球化的前沿眼光,在全球建立多個研發團隊,24小時不間斷推進研發,終於在近年來持續收穫創新成果。 除青蒿琥脂和mRNA疫苗外,復星醫藥的創新產品覆蓋腫瘤、自身免疫、中樞神經、慢病等核心治療領域。僅在今年上半年,復星醫藥共有五個創新藥(適應症)、十個仿製藥獲批上市。 復星醫藥自主研發的首款生物創新藥漢斯狀,成為全球首個獲批用於一線治療廣泛期小細胞肺癌的抗PD-1單抗藥品,目前已獲批多個適應症。中國首款CAR-T細胞治療產品奕凱達(阿基侖賽注射液)也於中國境內新獲批二線適應症,將惠及更多中國淋巴瘤患者。 在專業治療領域,復星醫藥的聯營公司直觀復星持續發力醫療本土化,全球領域的達文西手術機械人,將在上海實現本土化生產。 通過長期擁抱全球化、推進技術創新研發,復星正在成為中國企業中不可忽視的創新力量。目前,中國創新藥研發和監管生態不斷完善,藥品監管體系持續與國際接軌,對創新藥的支持鼓勵政策,正在推動復星這樣的創新企業獲得更大的成長,未來也將有望成就更多的中國創新和中國機會。



