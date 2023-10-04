“攜手共創未來”： 2023年香港人工智慧高峰在港圓滿舉行

香港，10月04日 -（亞太商訊）- 在2023年9月27日此輝煌的晚上，由Global 70 Multi-Family Ofﬁce (全球70家族辦公室)和Global Young Leaders’ Alliance (全球青年領袖聯盟，簡稱Global YLA)共同主辦的“ARTIFICIAL INTELLIGENCE HONG KONG SUMMIT 2023” (2023年香港人工智慧高峰會)圓滿落下帷幕。此次高峰會聚焦於當下最前沿的科技議題，舉世矚⽬，吸引了來⾃世界各地的行業領袖、企業家和投資者參與。

2023年香港人工智慧高峰會圓滿舉行

全球70家族辦公室作為此次盛會的發起者之⼀，⼀直秉持著推動集體智慧和多元視⾓的信念。高峰會旨在打造⼀個平台，促進各領域領袖之間的對話、合作， 並共同探索創新解決⽅案，以推動全球社區的可持續發展和共同繁榮。 全球⻘年領袖聯盟的創始人兼主席蔣銘晉先生表示： “作為⼀個致⼒於跨學科創新和問題解決的組織， Global YLA⼗分榮幸能參與此次高峰會。我們希望透過這⼀平台，推動科技(包括Web3和 AI)、金融、家族辦公室、投資和ESG因素等領域的創新。 ”

全球青年領袖聯盟的創始人兼主席蔣銘晉先生進行開幕致詞

本次高峰會的主講嘉賓包括了劉央女士，西京投資管理公司的主席及投資總監，以及周哲先生，JIDE的聯合創始⼈兼首席執行官。他們分别分享了深刻的觀點和寶貴的經驗，為與會者展示了人工智慧在投资和科技行業的重要影響和未來趨勢。

專題討論環節，我們有幸邀請到劉善學先生（中銀國際投資銀行部董事總經理）、項與秋先生（及暄資本主席及創始⼈）、方展光先生（投資推广署家族辦公室環球主管）、關百豪博士（時富投資集團有限公司主席）、林嘉言先生（香港永明⾦融有限公司行政總裁）及方林先⽣（雲鋒金融執行董事及行政總裁）等行業菁英。 他們深入剖析了人工智慧與⾦融、投資領域的緊密關係，為與會者提供了豐富的行業洞见和寶貴建議。

高峰會提供了⼀个交流平台，聚焦于科技、金融、家族辦公室、投資和ESG因素的創新與問題解決。与会者有機會聽取行業專家的見解，探討未來⼈工智慧的方向和發展機遇，從而推動個人和企業的成功。

專題討論環節

透過這次盛⼤的會議，2023年香港人⼯智慧⾼峰會不僅成功搭建了⼀個學術交流合作的平台，更加深了與會者對⼈⼯智慧未來發展的理解和期待。 讓我們共同期待更多的創新與突破，在合作與學習中締造更美好的未來。

西京投資管理公司的主席及投資總監劉央女進行演講

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陳雅琪

市場經理

環球青年領袖聯盟

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