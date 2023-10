宏光半導體獲戰略投資者增資

香港,2023年10月03日 -(亞太商訊)- 宏光半導體有限公司(「宏光半導體」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:6908.HK)欣然宣佈,於9月28日集團旗下之附屬子公司深圳鎵宏半導體有限公司(「深圳鎵宏」)與台州匯融嘉能友創股權投資合夥企業(有限合夥)(「匯融嘉能友創」或「投資人」)訂立增資協議,投資人同意向深圳鎵宏增資人民幣一億元,主要用作氮化鎵晶片項目發展。 此次戰略投資者匯融嘉能友創為從事股權投資的私募投資基金,其普通合夥人為南京嘉能友創投資管理諮詢有限公司(「南京嘉能友創」);而南京嘉能友創分別由嘉實科技投資管理有限公司(通過河南匯融嘉能創新投資有限公司,「嘉實科技」)及浙大友創(杭州)私募基金管理有限公司合資擁有。 深圳鎵宏是宏光半導體旗下主營氮化鎵半導體IDM業務的子公司,涵蓋氮化鎵外延片生產、器件製造、封測實驗室合應用模組開發等環節。近年來,第三代半導體氮化鎵晶片在全球市場多個行業得以蓬勃發展,如快速充電、新能源、新型電動汽車、數據中心電力基礎設施等領域。藉此契機,宏光半導體全速推進氮化鎵業務,積極實現成集研發、製造、封測及銷售為一體的全產業鏈半導體企業,大力引入科研人才及先進設備,不斷升級其科研實力,力求加速推進集團的產品應用和技術的升級。 宏光半導體有限公司主席兼執行董事徐志宏博士表示﹕「這次嘉實科技旗下的私募基金對我們宏光半導體下屬企業進行投資,在集團的發展史上是一個劃時代的事件。它充分表明:市場和投資人對宏光半導體的戰略佈局、對過去兩年多核心技術團隊的努力和付出,所取得的階段性成果的一個充分肯定;對我們技術團隊專業而又豐富的實踐生產經驗的高度認可;新老投資人在發展理念、賽道選擇、未來信心上的高度一致。尤其是這次投資人對原有股東的坦誠、相互理解、充分溝通的態度極為欣賞,這也為以後更廣泛業務合作奠定了堅實的基礎。同時,投資人的專業性、前瞻性的預判、果斷而又迅速的執行力及對機遇的把握和資源的整合能力都給我們留下非常深刻的印象。我相信這次投資人對宏光半導體下屬企業的投資一定是我們雙方良好合作的開始,後期會在多方面有更為廣泛的合作。我們也將和所有投資人精誠合作,將深圳鎵宏打造成行業標杆貢獻社會,並以全體股東和員工創造更大的利益為目標不懈努力。」 關於宏光半導體有限公司 宏光半導體有限公司(6908.HK)主要在中國從事半導體産品,包括發光二極管(「LED」)燈珠、新一代半導體氮化鎵(「GaN」)晶片、GaN器件及其相關應用産品以及快速充電産品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識,集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關産品的應用,矢志成為一間集晶片設計、製造生産及銷售的半導體領先企業,並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解決方案。 有關更多資料,請瀏覽:www.hg-semiconductor.com



