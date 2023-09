Friday, 29 September 2023, 21:03 HKT/SGT Share: 迪信通今起復牌 深挖主業與新業務拓展共譜高質量成長新篇章

香港,2023年9月29日 -(亞太商訊)- 根據香港交易所的最新公告,迪信通(股份代碼:06188.HK)於今日上午9:00恢復交易。自成立以來,迪信通一直致力於移動通訊終端的銷售與服務,透過其龐大的線下銷售網絡及線上平台,為客戶提供從手機硬體與配件銷售到增值軟體服務、手機個性化服務以及優質售後服務等多元化的綜合解決方案。 身為通訊設備零售領域的領軍企業,迪信通始終保持行業領先地位,並展現出穩健的復蘇勢態。中期業績數據顯示,2023年上半年,公司手機銷量達到220萬台,同比增加10.24%;營業收入達人民幣91.50億元,同比增長47.50%;毛利為人民幣3.48億元,同比增長35.3%。值得一提的是,其母公司擁有人應佔淨虧損大幅收窄至約人民幣2,643.6萬元,同比減少了84.3%。相較其他同業近年因疫情及消費市場疲弱的雙重打擊下面臨持續巨額虧損,迪信通在面對行業困境仍保持穩定基本面並急速恢復,展現了出色的抗風險能力與強勁經營韌性。 鞏固主業領先優勢,統籌線上線下協同發展 根據公開資料,迪信通是全國性全渠道移動通訊連鎖運營商,並成為中國頭部手機、潮品品牌和三大通信運營商的最大社會渠道合作夥伴。截至2023年6月30日,迪信通擁有100多家附屬公司,在全國20個省份和4個直轄市開拓了620多家直營和加盟門店,擁有門店最多、覆蓋省份最廣的移動通訊實體店網路。 近年來,依託業務的全國性佈局,迪信通通過多種模式和渠道全方位連接廠商、運營商和消費者,在河南、北京、上海等大中型公司所在區域的市場份額遙遙領先。公司零售與分銷並重,充分利用全國區域內線下門店優勢,並逐步向產業鏈上游延伸,提升向小型門店商戶、運營商等客戶供貨能力,進行全產業鏈滲透。同時,線上線下齊發力,為消費者提供優質的產品和便捷服務。如與京東、唯品會平台合作探索履約類業務,為自營平台供貨;與京東、餓了麼、美團合作開展本地電商業務,開設虛擬門店;與淘寶開展合作,擴大淘寶系業務規模並爭取成為主要商家;與抖音和快手合作優化新零售結構,並在百億補貼、貨架商城等方面多板塊發力。此外,迪信通還將切實開展基於門店的全國性直播活動,以強化品牌影響力並獲得更多的本地化流量。在具備競爭優勢的銀行、航空公司、軍隊等政企電商板塊,迪信通也將持續發力並擴大規模。 此外,迪信通積極響應國家「一帶一路」政策號召,海外開拓服務國家戰略。迪信通佈點戰略高地,積極開展「一帶一路」國家探索,在泰國設立網點,並與重要手機及智能潮品品牌構建戰略合作關係,扎實構建海外零售與分銷網絡。 持續拓展分銷、線上、海外業務渠道,讓迪信通保持戰略定力,長期走在行業前列,連續多年被評為中國連鎖百強企業。今年上半年,公司基於渠道優勢,充分發揮資源協同效應,依託線下供貨能力,大力做實新零售業務,線上線下齊發力,實現管道、品牌和品類業務機會的全拓展,為消費者提供優質的產品和便捷服務。 積極佈局新業務,挖掘新能源市場機遇 進入5G和新零售時代,在立足3C主業、不斷深挖主業護城河的同時,迪信通還持續發掘新賽道機會,推動多元化業務邁上新的台階,打造新的業績增長極。 一方面,強化核心品牌合作,聚焦提升手機周邊品類的收益增長機會。針對2023年下半年中國手機市場的品牌格局將發生的較大變化,迪信通提前佈局與核心品牌等的合作,為即將到來的市場變化做好網點、人員、營銷等的各項準備,以最大化核心品牌合作收益。與此同時,公司對手機周邊品類增長機會的探索也逐漸聚焦,將全面調整業務開展模式,逐步提升回收及二手機的規模化收益。 另一方面,隨著山西代縣戶用光伏業務的落地,迪信通摸索出了切實可行的戶用光伏業務模式。公司正加速推進戶用光伏業務在四川、安徽等省份的開展,不斷擴大戶用光伏業務佈局。而在汽車業務方面,隨著北京及廣州新能源汽車門店的開設,公司在不斷積累新能源汽車的零售和分銷業務經驗,並開始啟動和套用手機銷售網絡中積累的客戶資源。在新疆開展的汽車出口業務也已初見成效,下半年將繼續擴大面向中亞的汽車採銷、倉儲、代辦和進出口等業務規模。 總體而言,迪信通不僅在鞏固主業發展上表現出色,也在拓寬已落地的新賽道業務版圖方面展示了卓越的戰略眼光。伴隨中國經濟回暖,行業龍頭地位穩固的迪信通無疑佔據了發展先機,乘著此次股票復牌的東風,有望實現更大的突破。 來源:香港經濟日報



話題 Press release summary



部門 电信运营商

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network