香港數字資產持牌協會關於JPEX 事件的聲明

香港,2023年9月29日 -(亞太商訊)- 近日的JPEX事件引起了香港和國際媒體的廣泛關注,再次提醒我們建立一個能夠促進虛擬資產和Web3生態系統健康發展、確保虛擬資產平臺的完整性及保護市場參與者和投資公眾的穩健的監管環境的重要性。如早前的Gatecoin、AAX和FTX事件,這次JPEX事件再次明確地顯示了非受監管(或監管不足)的虛擬資產平臺所帶來的風險,包括潛在的欺詐行為,強調了嚴格的監管和監督、充分的透明度和公眾教育的必要性。 在虛擬資產和Web3經濟的新興格局中,平衡創新與監管至關重要。創新推動了區塊鏈技術的增長和潛力,而有效的監管則是減輕風險、保護用戶和維護市場穩定的必要手段。我們相信,一個完善的監管框架應鼓勵負責任的實踐,促進充分的資訊披露,並遏制非法活動,從而保護投資者及增強整個虛擬資產生態系統的信用和信譽。 為了實現這目標,監管機構、行業持分者和市場參與者之間的有效合作有著關鍵的重要性。因此,與香港監管機構保持恒常互動和對話為本協會的核心目標之一,旨在通過協助監管機構更瞭解技術進展和市場趨勢,以及讓行業參與者利用他們的專業知識提供有建設性的建議,促進積極的政策發展。 為了提高公眾對虛擬資產帶來的機遇和風險的認識,本協會亦希望利用本協會會員作為虛擬資產和Web3行業的領導者的豐富行業經驗和專業知識,向虛擬資產領域的新加入者提供教育,與其他商家、初創企業和投資者分享我們的知識,並加深公眾對虛擬資產相關的最新監管、技術和市場發展動態的認知和瞭解。 儘管JPEX事件再次展示了非監管虛擬資產平臺不當甚至欺詐性行為的風險和後果,但這不應影響香港就虛擬資產和Web3生態系統發展的整體規劃和路線圖。透過本港監管機構和市場參與者的共同努力,定能創建一個鼓勵虛擬資產和Web3企業負責任地創新的環境,共同推動新服務、新產品和經濟機會,以帶來更大的金融普惠性,提升香港作為具活力的國際金融科技中心的競爭力。 諸承譽 香港數字資產持牌協會主席 聯絡我們: 諸承譽先生(主席)- lawrence.chu@vsfg.com 余沛恒先生(秘書長)- hyu@lylawoffice.com / +852 2115 9525



話題 Press release summary



部門 Crypto, Exchange, Blockchain Technology

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network