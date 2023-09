綠竹生物核心產品重組帶狀皰疹疫苗LZ901於中國啟動III期臨床試驗

香港,2023年9月29日 -(亞太商訊)- 2023年9月29日,綠竹生物(02480.HK)公佈,旗下核心產品重組帶狀皰疹疫苗 —— LZ901已正式啟動中國III期臨床試驗並完成首批受試者入組。據悉,LZ901是綠竹生物自主研發的創新重組帶狀皰疹疫苗及核心產品,已經成為全球首款具有四聚體分子結構的帶狀皰疹疫苗,用於預防40歲及以上成人由VZV引起的帶狀皰疹及併發症,已在全球九個國家(含中國)申請相關發明專利。 LZ901靶向預防40歲及以上成人帶狀皰疹,是一種由綠竹生物自主開發的在研重組帶狀皰疹疫苗,並且是集團的核心產品。其開發基於水痘帶狀皰疹病毒(「VZV」)糖蛋白E-片段可結晶區,具有四聚體分子結構,用於預防水痘帶狀皰疹病毒引起的帶狀皰疹。同時,LZ901是在充分利用人體免疫系統處理外來抗原的機制的基礎上設計而成,並預防帶狀皰疹及帶狀皰疹引致的相關併發症的發生(包括帶狀皰疹後遺神經痛)。 帶狀皰疹是一種病毒感染,會導致疼痛的皮疹,對生活質量產生較大負面影響。帶狀皰疹可能復發,複發率會隨着年齡的增長而增加。目前並無特效藥物能治癒帶狀皰疹且疫苗接種是保護人們免受帶狀皰疹及其併發症傷害的唯一方法,亦是預防疾病發生的經濟有效的方法。隨著人們對帶狀皰疹的認識不斷提高及可用帶狀皰疹疫苗產品數量的不斷增加,中國帶狀皰疹疫苗市場預期將於2020年的人民幣6億元大幅增長至2025年人民幣115 億元,並進一步增長至2030年人民幣285億元,市場前景樂觀,LZ901有望率先搶佔巨大的市場份額。 據公告披露,綠竹生物已於江蘇、山東、湖北和山西等四個省份啟動了其核心產品LZ901的多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照設計,用於評價在40歲及以上成人中預防帶狀皰疹保護效力、安全性的三期臨床試驗,總入組規模約2.6萬人,截至公告日已完成首批受試者入組。 LZ901的中國I期和II期臨床試驗分別於2022年4月和2023年5月完成;並已獲得的臨床數據結果表明,LZ901擁有良好的安全性和免疫原性。此外,綠竹生物近期於日本取得LZ901發明專利註冊。目前,集團已於中國、俄羅斯及日本獲授LZ901發明專利。 目前,葛蘭素史克有限公司(「GSK」)出品的Shingrix®和百克生物的感維是中國僅有的兩款已上市帶狀皰疹疫苗。事實上,與進口疫苗Shingrix®頭對頭試驗中,LZ901組的不良反應發生率和嚴重程度遠低於Shingrix,LZ901副作用更小,安全性更高。同時,LZ901誘導較強的細胞免疫反應,強力保護免於感染帶狀皰疹,頭對頭試驗顯示 LZ901具有更高的細胞免疫水準。此外,LZ901全程接種針,無需第3針加強針,與進口疫苗Shingrix*1600元/針、全程2針的定價相比,LZ901將憑藉其優異的產品力而擁有極富競爭力的定價。 值得注意的是,LZ901是中國唯一同時在中美兩地申報臨床的國產疫苗,證明了其出色的研發和產品開發能力。預期2024年下半年可以申報BLA,最快2025年第四季度可首先於中國實現商業化。



