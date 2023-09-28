AEON信貸財務二零二三年度上半年收入增長37.0%至783,100,000港元，溢利增加8.3％至191,400,000港元

香港，2023年9月28日 -（亞太商訊）- AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）今日公布截至二零二三年八月三十一日止六個月（「二零二三年度上半年」或「報告期間」）的中期業績。

報告期間，由於集團推出不同的營銷計劃，使循環信用卡應收賬款及個人貸款應收賬款持續增長，令利息收入顯著增加，加上徵收費用及收費上升，集團收入按年大幅上升37.0％至783,100,000港元。同時，除稅後溢利上升8.3%至191,400,000港元。董事會決議宣派中期股息每股24.0港仙（二零二二年度上半年：每股22.0港仙），派息比率為52.5%。

隨著市場持續復甦，集團於報告期間採取多項措施，推動銷售及應收賬款穩健增長，並維持優質的貸款組合，為集團同時帶來收入、增長及彈性。集團整體銷售額按年增長24.6%，客戶貸款及應收款項總額較二零二三年二月底增加10.3%。憑藉有效的信用風險管理，截至二零二三年八月三十一日的信用減值貸款及應收款項佔客戶貸款及應收款項總額的比例對比二零二三年二月二十八日維持平穩。

營銷方面，集團利用針對性營銷手法和吸引的市場推廣，更好地向合適的客戶宣傳其具競爭力的產品和服務，刺激銷售及應收賬款的增長。鑑於AEON Card Wakuwaku推出的驚喜現金回贈計劃廣受歡迎，集團陸續推出類似的現金回贈計劃，以刺激本地餐飲和海外消費。此外，集團繼續改造及擴展分行網絡，以滿足客戶面對面諮詢服務日益增長的需求。

信貸管理方面，集團通過最新市場指標不斷完善信用評估模型，令客戶獲得靈活、合適及可負擔的信貸。同時，新收款分析工具的實施顯著控制拖欠應收款的增加。在資訊科技方面，隨著新信用卡和貸款系統以及「AEON HK」手機應用程式的推出，可提供一個靈活及綜合的平台支持新的支付解決方案和創建新的產品優勢。

在業務增長的同時，集團亦十分重視將可持續發展納入其業務營運，推行多項可持續發展工作，其中包括於二零二三年四月上旬推出由環保材料製成的新分行制服。

展望未來，市場持續複甦的同時，仍然競爭激烈及充滿挑戰，集團將致力加快銷售及應收賬款增長勢頭，同時改善信用評估技術，以維持資產質量平穩。營銷方面，集團將繼續推出大型推廣活動，及其他遊戲及獎賞活動，以捕捉市場中預期上升的消費者支出。此外，集團將進一步加強客戶關係管理及通過不同渠道促進與客戶互動。集團亦預期推出新的非接觸式支付產品及數碼服務，優化客戶經驗，確保在市場競爭中保持領先地位。

為進一步減少碳足跡及能源消耗，集團將逐步在信用卡上淘汰傳統PVC塑料。由二零二三年九月開始，新生產的AEON Card Wakuwaku將成為首批由通過全球回收標準批准的可持續環保塑料製成的信用卡。此舉措秉承集團的可持續發展承諾，並為具備環保意識的消費者提供更多可持續的卡類產品。

AEON信貸董事總經理深山友晴先生: 「集團於一九九三年發行第一張信用卡，我們很高興在今年慶祝AEON信用卡三十週年，紀念其過去三十年所實現的創新與成功。集團不懈地追求卓越的水平，取得了傑出的成績，於本年度上半年錄得強勁的收入增長。展望未來，集團將繼續致力提供優質的信用卡服務，滿足客戶不斷變化的需求，並以更豐富的產品服務擴大客戶群。憑藉强勁的流動資金及資產負債表，集團將努力抓住消費金融市場不斷增長所帶來的巨大機遇，並於未來實現可持續增長。」

關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務，以及於中國內地從事小額融資業務。

詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。

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