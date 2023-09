企業人工智能領導者第四範式於香港聯合交易所主板成功上市

香港,2023年9月28日 -(亞太商訊)- 中國最大的以平台為中心的決策類人工智能公司[1]——北京第四範式智能技術股份有限公司 (股份代號:6682.HK),今天於香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)主板上市。 第四範式本次全球發售18,396,000股股份,發行價格為每股55.60港元,募集資金淨額約為8.36亿港元。募集資金淨額將用於:(1) 在未來三年分配至加強公司的基礎研究、技術能力和解決方案開發。(2) 在未來三年分配至擴展公司的產品、建立公司的品牌及進入新的行業領域。(3) 在未來三年分配至尋求戰略投資和收購機會,從而實施公司的長期增長戰略,以開發公司的解決方案並擴展及滲透公司所覆蓋的垂直行業。(4) 用作一般企業用途。 第四範式香港公開發售部分獲得超額認購,相當於香港發售初步可供認購股份總數1,839,600股股份的約11.4倍。國際發售部分亦錄得超額認購,相當於國際發售初步可供認購之16,556,400股股份的約1.57倍。 第四範式首日開盤漲13.49%,報63.1港元,對應總市值達293億港元。 鳴鑼開市 VIP嘉宾合影 北京第四範式智能技術股份有限公司董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理戴文淵博士表示:「自成立以來,第四範式一直致力於助力企業智能化轉型和推進人工智能發展,成長為決策類AI平台領先企業。今天在港交所成功掛牌上市,對第四範式而言是一個重要的里程碑。非常感謝我們所有員工一直以來的努力,也感謝各級領導、投資人、客戶以及合作夥伴給予我們的信任。未來,我們將繼續鞏固自身技術壁壘,不斷提升商業化能力,持續助力客戶業務成功。」 第四範式董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理戴文淵博士致辭 第四範式成立於2014年,是企業人工智能的領導者。第四範式提供以平台為中心的人工智能解決方案,使企業實現人工智能快速規模化轉型落地,發掘數據隱含規律並全面提升企業的經營決策能力。灼識諮詢報告顯示,按2022年營收計算,第四範式在中國以平台為中心的決策類人工智能市場排名第一,佔有22.6%的市場份額。於2023年3月,除了決策類人工智能解決方案外,第四範式推出了專為業務場景設計的企業級生成式人工智能產品式說(SageGPT),式說具有多模態大模型互動能力及企業級人工智能工具特性。 第四範式自始至終重視為用戶創造的價值,促進用戶成功。公司的解決方案直接解決企業在大規模部署人工智能技術時面臨的挑戰。其解決方案採用低代碼/無代碼形式,因此任何行業的用戶,無論是否具備人工智能經驗,均可簡便且快速地實施公司的解決方案,這使得更多企業受益於人工智能轉型。第四範式幫助用戶實現的績效以及引導用戶成功的成績是對其價值創造能力強有力的證明,公司已經為各行業中的龍頭企業提供服務,這些企業處在如金融、零售、製造、能源與電力、電信、運輸、科技、教育、媒體及醫療保健等行業。 [1] 按2022年營收計算(灼識諮詢)。 如有垂詢,請聯絡︰ 博達浩華國際財經傳訊集團 李耀榮先生 +852 3150 6707 bunny.lee@h-advisors.global 陸淼小姐 +86 21 3397 8878 ivy.lu@h-advisors.global 楊冬梅小姐 +86 21 3397 8725 may.yang@h-advisors.global



