蘋果秋季新品深耕「高階」，蘋果供應商冀受益

香港，2023年9月28日 -（亞太商訊）- 美東時間9月12日，蘋果公司舉行秋季新產品發佈會。儘管發佈會後蘋果股價下跌1.7%，惟縱觀2023年初至今，股價已漲近40%。

本次發佈會最令人期待的是首次推出iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max智能手機。外觀設計上，兩款機型均采用質地堅固和輕盈的航空級鈦金屬，追求經久耐用的輕質款；功能按鍵上，將靜音按鈕改為可自定義操作的功能按鈕，用戶選擇更加多元化。攝像功能上，採用4800萬像素的主攝像頭，iPhone 15 Pro搭載1個3倍長焦攝像頭。iPhone 15 Pro Max則是提供120毫米焦距的5倍變焦，結合光學防抖和3D傳感器位移模塊，提供專業級攝像模式，為iPhone迄今最長的光學變焦距離。尤其值得注意的是，15 Pro系列還將可以拍攝在蘋果頭顯Vision Pro上觀看的立體影片和照片，令人十分期待。

晶片方面，兩款機型均搭載全新的A17 Pro晶片，為行業內首個3納米制程的晶片，擁有190億個晶體管，提供有專用的AV1解碼器和USB控制器，USB-C接口速率高達10Gbps，搭載6核GPU，性能相比上代提升20%。

手錶方面，Apple Watch則是推出首批碳中和產品，堅持低碳設計，采用全纖維基包裝，新增電網預測功能。Apple WatchUltra 2和Apple Watch Series 9皆由全新Apple S9 SiP晶片強勢驅動，運行更加流暢。

發佈會後，華爾街多名分析師仍然看好蘋果股價表現，稱蘋果本次的定價策略和新增功能仍可吸引大批忠實用戶的支持。美國券商Wedbush知名分析師Dan Ives將蘋果股票目標價從230美元調升至240美元，並維持「優於大盤」評級，稱換機周期使蘋果表現可期。花旗稱蘋果聚焦於消費者轉向高階手機，iPhone 15系列的獲利能力將優於iPhone 14系列，維持「買入」評級。

有報告分析認為，在USB-C連接埠和傳輸線方面，立訊精密及鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技是主要供應者。在新機組裝代工供應鏈上，iPhone 15主要代工廠為鴻海和立訊精密，iPhone 15 Plus組裝廠為立訊精密與和碩，高階iPhone 15 Pro代工廠為鴻海與和碩，頂級版iPhone 15 Pro Max主要組裝廠為鴻海及立訊精密。

此外，按比例計，iPhone 15整體組裝代工比重，鴻海佔約58%至60%，立訊精密佔比約28%至30%，和碩佔比約13%。觀察高階機種比重，有資料評估顯示，包括iPhone 15 Pro和Pro Max系列比重約63%至65%，其中頂級版iPhone 15 Pro Max比重可升至35%，iPhone 15和15 Plus合計佔比約35%。

另有多家大陸券商研報表示看好立訊精密、高偉電子、工業富聯、領益智造等相關企業。今年二季度以來，立訊精密成為機構調研最青睞的蘋果供應商之一。

除了智能手機，立訊精密還是Apple Watch智能手錶組裝廠商和蘋果AR頭顯組裝廠商。立訊精密與蘋果的長期合作，側面體現了立訊穩固的製造實力和强大的交付能力。

上週，立訊精密董事長王來春接受內媒採訪時透露，12年來，立訊與蘋果公司的合作覆蓋iPhone、Apple Watch、AirPods三大產品線，還涉及Apple Vision Pro開創性前沿產品的開發與製造服務。今年立訊精密為蘋果生產三款iPhone 15，實現業務翻番。此外，公司正在為Apple Vision Pro做生產準備。在深度合作及環保方面，蘋果允諾2030年實現整個供應鏈碳中和，立訊精密是中國供應商清潔能源計劃的合作夥伴之一。王來春亦表示，立訊精密繼續在中國擴充產能來滿足蘋果公司的需要，公司於去年在中國昆山新建的園區，則是專門用來支持開發及量產iPhone。從雙方十餘年的合作發展來看，不難發現兩者的親密關係，以及合作面逐漸擴大、加深。

據調研機構數據顯示，全球智能手機市場分化明顯，中低端產品需求下滑嚴重，而高端市場需求依舊强勁。蘋果在高端機市場一直保持主導地位，今次新產品發佈，相信蘋果供應鏈上下游企業有望受益，進一步刺激消費電子需求。隨著iPhone 15的換機週期到來，消費者換機需求增加，今季新品銷量有望更勝一籌。

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