Thursday, 28 September 2023, 08:15 HKT/SGT Share: 蘋果秋季新品深耕「高階」,蘋果供應商冀受益

香港,2023年9月28日 -(亞太商訊)- 美東時間9月12日,蘋果公司舉行秋季新產品發佈會。儘管發佈會後蘋果股價下跌1.7%,惟縱觀2023年初至今,股價已漲近40%。 本次發佈會最令人期待的是首次推出iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max智能手機。外觀設計上,兩款機型均采用質地堅固和輕盈的航空級鈦金屬,追求經久耐用的輕質款;功能按鍵上,將靜音按鈕改為可自定義操作的功能按鈕,用戶選擇更加多元化。攝像功能上,採用4800萬像素的主攝像頭,iPhone 15 Pro搭載1個3倍長焦攝像頭。iPhone 15 Pro Max則是提供120毫米焦距的5倍變焦,結合光學防抖和3D傳感器位移模塊,提供專業級攝像模式,為iPhone迄今最長的光學變焦距離。尤其值得注意的是,15 Pro系列還將可以拍攝在蘋果頭顯Vision Pro上觀看的立體影片和照片,令人十分期待。 晶片方面,兩款機型均搭載全新的A17 Pro晶片,為行業內首個3納米制程的晶片,擁有190億個晶體管,提供有專用的AV1解碼器和USB控制器,USB-C接口速率高達10Gbps,搭載6核GPU,性能相比上代提升20%。 手錶方面,Apple Watch則是推出首批碳中和產品,堅持低碳設計,采用全纖維基包裝,新增電網預測功能。Apple WatchUltra 2和Apple Watch Series 9皆由全新Apple S9 SiP晶片強勢驅動,運行更加流暢。 發佈會後,華爾街多名分析師仍然看好蘋果股價表現,稱蘋果本次的定價策略和新增功能仍可吸引大批忠實用戶的支持。美國券商Wedbush知名分析師Dan Ives將蘋果股票目標價從230美元調升至240美元,並維持「優於大盤」評級,稱換機周期使蘋果表現可期。花旗稱蘋果聚焦於消費者轉向高階手機,iPhone 15系列的獲利能力將優於iPhone 14系列,維持「買入」評級。 有報告分析認為,在USB-C連接埠和傳輸線方面,立訊精密及鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技是主要供應者。在新機組裝代工供應鏈上,iPhone 15主要代工廠為鴻海和立訊精密,iPhone 15 Plus組裝廠為立訊精密與和碩,高階iPhone 15 Pro代工廠為鴻海與和碩,頂級版iPhone 15 Pro Max主要組裝廠為鴻海及立訊精密。 此外,按比例計,iPhone 15整體組裝代工比重,鴻海佔約58%至60%,立訊精密佔比約28%至30%,和碩佔比約13%。觀察高階機種比重,有資料評估顯示,包括iPhone 15 Pro和Pro Max系列比重約63%至65%,其中頂級版iPhone 15 Pro Max比重可升至35%,iPhone 15和15 Plus合計佔比約35%。 另有多家大陸券商研報表示看好立訊精密、高偉電子、工業富聯、領益智造等相關企業。今年二季度以來,立訊精密成為機構調研最青睞的蘋果供應商之一。 除了智能手機,立訊精密還是Apple Watch智能手錶組裝廠商和蘋果AR頭顯組裝廠商。立訊精密與蘋果的長期合作,側面體現了立訊穩固的製造實力和强大的交付能力。 上週,立訊精密董事長王來春接受內媒採訪時透露,12年來,立訊與蘋果公司的合作覆蓋iPhone、Apple Watch、AirPods三大產品線,還涉及Apple Vision Pro開創性前沿產品的開發與製造服務。今年立訊精密為蘋果生產三款iPhone 15,實現業務翻番。此外,公司正在為Apple Vision Pro做生產準備。在深度合作及環保方面,蘋果允諾2030年實現整個供應鏈碳中和,立訊精密是中國供應商清潔能源計劃的合作夥伴之一。王來春亦表示,立訊精密繼續在中國擴充產能來滿足蘋果公司的需要,公司於去年在中國昆山新建的園區,則是專門用來支持開發及量產iPhone。從雙方十餘年的合作發展來看,不難發現兩者的親密關係,以及合作面逐漸擴大、加深。 據調研機構數據顯示,全球智能手機市場分化明顯,中低端產品需求下滑嚴重,而高端市場需求依舊强勁。蘋果在高端機市場一直保持主導地位,今次新產品發佈,相信蘋果供應鏈上下游企業有望受益,進一步刺激消費電子需求。隨著iPhone 15的換機週期到來,消費者換機需求增加,今季新品銷量有望更勝一籌。



