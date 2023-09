Wednesday, 27 September 2023, 09:00 HKT/SGT Share:

來源 Doubleview Gold Corp. Doubleview報告專有冶金測試顯示從Hat礦床回收鈧至二次磷酸鹽產品,總鈧回收率大於90%

Vancouver, British Columbia, 2023年9月27日- (亞太商訊) - Doubleview Gold Corp.(TSXV:DBG)(OTCQB:DBLVF)(FSE:1D4)(以下簡稱「公司」或「Doubleview」)高興地 宣布,對位於不列顛哥倫比亞西北部的Hat Polymetallic礦床的礦化岩心樣品進行的專有冶金測試成功地顯示了將鈧回收至二次鈧和鋁磷酸鹽沉澱物,並且總鈧回收率大於90%。 冶金測試現在正進一步進行,以生產最終的鈧產品。 Doubleview總裁兼執行長Farshad Shirvani表示:「在Andrew Carter先生及其Tetra Tech的冶金團隊和他們的創新方法的指導下,Doubleview已經實現了一個重要的里程碑,使公司在鈷和鈧的全球舞台上 獨具地位。Doubleview認為,已經將HAT Deposit發展成一個重要的銅、鈷和鈧礦床。這一成就將公司置於全球關鍵金屬行業的前沿。” 他繼續說:“這一成就強調了Doubleview在礦產勘探和冶金領域卓越和創新的承諾。” 冶金過程 早期的測試表明,從HAT項目中獲得的地質材料含有高於通常與地殼岩石相關的鈧水平,請參閱2021年10月1日的新聞發布。 這些測試也顯示鈧報告到浮選尾礦產品中,如2022年8月9日的新聞發布所述。 最近的測試集中在處理浮選尾礦,以將鈧回收至中間產品,以便進一步處理和最終的鈧回收。 圖1:第1、3和4階段的沉澱產物 測試表明,94%的鐵可以作為主要沉澱產物(第1階段)被剔除,鈧和鋁可以回收到次生磷酸鹽沉澱物(第3和第4階段),可以單獨處理或合併處理。 總鈧回收率達到了90%以上。 金屬的回收率通常良好,鈧為108%,鋁為103%,鐵為100%。 上面的照片(圖1)顯示了與下面圖2中的第1、3和4階段相對應的各種沉澱產物。 圖2顯示了Hat礦床的主要金屬分佈到各種沉澱產物中。 圖2:主要金屬在沉澱產物中的分佈 合格人員 EUR ING Andrew Carter B.Sc. CEng. MIMMM QMR,Tetra Tech的MSAIMM SME Geo-Environment & Mining Services,根據《國家43-101礦產項目披露標準》(National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects)的 定義,是Doubleview關於HAT專案冶金研究的合格人員,並已審查並批准了本新聞發布的技術內容。 他與Doubleview無關。 注意事項:儘管獨立工程公司目前正在準備礦產資源估算,但尚未在Hat Property估算出礦產資源,不能保證進一步的工作將使Lisle Zone或其他區域(如果存在)被分類為礦產資源。 關於Doubleview Gold Corp Doubleview Gold Corp是一家總部位於加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華的礦產資源勘探和開發公司,其股票在多倫多證券交易所創業板(TSX-Venture Exchange)上公開交易(TSXV:DBG),(OTCQB:DBLVF), (GER:A1W038),(FSE:1D4)。 Doubleview專注於識別、收購和資金支持北美特別是不列顛哥倫比亞省的貴金屬和基本金屬勘探項目。 Doubleview透過收購和勘探高品質的金、銅和銀礦產,並應用先進的最新勘探方法,增加股東價值。 公司的策略性物業組合提供了分散化並減輕了投資風險。 董事會代表, Farshad Shirvani, 總裁兼首席執行官 欲了解更多信息,請聯繫:Doubleview Gold Corp, Vancouver, BC, Farshad Shirvani, 總裁兼首席執行官, 電話:(604) 678-9587, 郵箱:corporate@doubleview.ca 多倫多證券交易所創業板(TSX VENTURE EXCHANGE)及其監管服務提供者(根據多倫多證券交易所政策的定義)對本發佈內容的充分性或準確性不承擔責任。 本文中部分所作的聲明和所包含的資訊可能構成「前瞻性資訊」。 特別是關於私募和未來工作計劃的參考,或對此類工作計劃的品質或結果的期望,都受到與物業運營、勘探活動、設備限制和可用性以及其他我們目前可能不了解的風險有關的風險。 因此,建議讀者不要過度依賴前瞻性資訊。 除適用的證券法規要求外,本公司不承擔公開更新或修訂前瞻性資訊的義務,無論是因為新資訊、未來事件或其他原因。



話題 Press release summary



部門 金属,矿产

