富通保險全力贊助：#PowerUp 未來小飛魚速成班 培育具潛質的年輕泳手

香港，2023年9月26日 -（亞太商訊）- 富通保險有限公司（「富通保險」）連續三年成為年度體壇盛事「新世界維港泳」的唯一保險贊助機構，今年升級為尊貴贊助，作為公司四大生活範疇之一「PowerUp身心動力」旗下的年度重點項目。富通保險除了將繼續為所有本年度參加「新世界維港泳」的人士提供專屬免費個人意外保障外，更將打響頭炮於2023年10月22日及29日，於思貝禮國際學校舉辦一連三場的「#PowerUp 未來小飛魚速成班」，為每個家庭注入身心動力，培育有潛質的年輕泳手。

「#PowerUp 未來小飛魚速成班」由EliteSwim Academy的專業教練團隊，包括前中國香港游泳隊成員及本地游泳紀錄保持者張健達及王俊仁，並與前澳洲國家游泳隊成員​​Mark Ikin等經驗豐富的游泳教練親自教授。他們將因材施教，按照學員的能力進行小組教學，包括改良四式游泳動作，並進行不同的泳術分解、耐力及速度練習，從中分享以往參加各大比賽的寶貴經驗及心得，讓學員的泳術得以改良及進一步提升。而學員於完成課堂後，更可獲取由EliteSwim Academy星級教練簽發的證書。

年滿6至12歲學童(1)的監護人可於2023年9月28月至10月10日期間，登記成為New World CLUB會員，即可為未來游泳精英登記參與「#PowerUp 未來小飛魚速成班」，費用全免，名額有限，先到先得。報名學員及其監護人亦可同時登記由富通

保險提供的「任我行」免費個人意外保障計劃(2)。推廣期內成功投保及獲批核後，受保人更可享長達一年之個人意外保障，保費全免，讓所有學員於全面保障下享受身心動力，迎接海量快樂。

為進一步鼓勵青少年發揮運動潛能，富通保險亦冠名贊助今屆「新世界維港泳」的「飛躍新世界盃」，讓一眾「新世界飛魚計劃」的年輕游泳精英挑戰自我，勇創佳績。

(1) 學童須事先填妥游泳技能評估表格

(2) 本文件所述的產品資料不包含該等計劃的完整條款及詳情，請參閱產品小冊子及保單文件。

「#PowerUp 未來小飛魚速成班」活動資訊 日期 2023年10月22日及29日（星期日 ） 時間* 10月22日 共一節：下午3時至4時（適合6-9歲學童參與）​ 10月29日 第一節：下午3時至4時（適合9-10歲學童參與）​ 10月29日 第二節：下午4時至5時（適合11-12歲學童參與） *除以上時段外，富通保險客戶更有專屬場次設於10月22日，詳情可向專屬人生規劃師査詢。 地點 思貝禮國際學校水上中心 將軍澳石角路10號 活動詳情 年滿6至12歲學童(1)的監護人登記成為New World CLUB會員，即可為未來的游泳精英登記參與「#PowerUp 未來小飛魚速成班」，費用全免，名額有限，先到先得。 (1)學童須填妥游泳技能評估表格 報名期間 2023年9月28日早上10時至10月10日晚上11時59分 會員登記 https://bit.ly/MyFutureSwimClass_GE

關於富通保險有限公司

富通保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富通保險」）為新創建集團有限公司（香港股份代號：0659）之全資附屬公司。服務香港逾三十年，富通保險透過與集團多元業務協同，致力成為客戶的人生規劃師，提供全面的生活和終身保障方案，從創富傳承、健康養生到優質生活，照顧個人和家庭不同人生階段的需要。憑藉集團的雄厚財務實力及先進數碼科技，富通保險矢志成為粵港澳大灣區領先的保險公司，創造超越保險以外的共享價值，邁向可持續發展的未來。

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